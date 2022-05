Gesundheit West-Nil-Virus: Die wichtigsten Fragen und Antworten

2019 wurde in Deutschland erstmals eine Infektion beim Menschen mit dem West-Nil-Virus nachgewiesen. Aktuell gelten der Osten und Bayern als Hotspot. Was Sie über Symptome und Verlauf wissen müssen, erfahren Sie hier.

Das West-Nil-Virus wird durch heimische Stechmücken übertragen. (Foto: dpa) Stechmücke

Bereits seit 1937 ist das aus Uganda stammende West-Nil-Virus oder auch West-Nil-Fieber bekannt. Seit 1960 wurde das Virus aber auch immer wieder in Europa nachgewiesen. Dabei wird es hauptsächlich durch Mücken übertragen. In Deutschland wird seit 2018 in den Sommermonaten von Fällen bei Vögeln und Pferden berichtet, überwiegend im Osten. Den ersten Fall einer Infektion beim Menschen hat das Robert-Koch-Institut (RKI) hierzulande im Spätsommer 2019 erfasst. 2020 registrierte das Institut bereits 20 Fälle.

Auch aktuell breitet sich das West-Nil-Virus hauptsächlich im Osten Deutschlands aus. So galt Bayern bisher als Hotspot. Mittlerweile sind auch Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg stärker betroffen. Wieso sich das Virus gerade in Deutschland weiter ausbreitet und auf welche Symptome man achten sollte, erfahren Sie hier.

Wie überträgt sich das West-Nil-Virus?

Ursprünglich kommt das West-Nil-Virus eher in wärmeren Regionen der Erde vor. Seit einigen Jahren ist aber bekannt, dass auch Stechmücken in Deutschland den Erreger übertragen können. Laut Bayerischem Rundfunk gehen Experten davon aus, dass vor allem Zugvögel das West-Nil-Virus einschleppen. Die Stechmücken saugen Blut bei den wildlebenden Vögeln, aber auch bei anderen Wirbeltieren – und beim Menschen.

Mücken, die sich bei Vögeln infiziert haben, können so das West-Nil-Virus auf Menschen übertragen. Auch andere Säugetiere kann der Erreger auf diesem Weg infizieren, vor allem Pferde sind davon betroffen.



Was sind die Symptome des West-Nil-Virus?

Zwischen Infektion und den ersten Symptomen können zwei bis 14 Tage liegen. Bei den meisten Infizierten verläuft die Erkrankung jedoch symptomlos oder sehr mild. Symptome können, falls sie auftreten, denen einer Grippe ähneln. Sie sind somit nicht eindeutig dem West-Nil-Virus zuzuordnen. Sie reichen von leichter Übelkeit und Kopfschmerzen über Fieber bis hin zu neurologischen Schäden.

Die ersten drei bis sechs Tage nach Ausbruch des Virus ähneln bei Betroffenen mit Symptomen einer Grippe mit Fieber, die sehr plötzlich beginnt. Laut RKI bemerken Erkrankte eine Infektion aber meist gar nicht. Schwere Verläufe des West-Nil-Fiebers sind demnach selten – in der Regel ist einer von hundert Infizierten betroffen.

Bei einem Teil der schwer erkrankten Patienten kann eine Hirnhautentzündung auftreten. Diese verläuft aber meist problemlos. In der Regel heilt die Infektion somit ohne Komplikationen aus. Die seltenen, schweren Verläufe können aber auch tödlich enden. Das betrifft vor allem ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen.

Warum breitet sich das West-Nil-Virus in Deutschland aus?

Warum sich das Virus aktuell in Deutschland ausbreitet, ist laut Doreen Werner, Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf) in Müncheberg (Märkisch-Oderland), nicht klar. Was allerdings bekannt ist: Bei der Verbreitung von Viren über Mücken spielt auch der Klimawandel eine Rolle. Durch höhere Temperaturen können sich die Krankheitserreger besser vermehren und somit in den Stechmücken überwintern.

Das Infektionsgeschehen über mehrere Jahre hinweg zeigt dem RKI zufolge, dass das West-Nil-Virus auch in Deutschland überwintert. Zudem findet es im Sommer ausreichend günstige klimatische Bedingungen vor, um sich zu verbreiten.

„Die Klimaveränderung führt dazu, dass sich die Erreger in den Mücken besser vermehren können. Zentraler Dreh- und Angelpunkt ist aber die zunehmende Globalisierung“, schätzt Werner ein. Exotische Mückenarten können sich etwa über den Warenhandel von Kontinent zu Kontinent verbreiten.

Was schützt gegen das West-Nil-Virus?

Grundsätzlich empfiehlt sich, im Sommer verstärkt auf Mückenschutz zu achten. Dieser schützt nicht nur vor dem West-Nil-Virus. Er ist auch geeignet, um weiteren Krankheiten vorzubeugen, die Mücken übertragen.

Das RKI betont, der Schutz vor Mückenstichen sei vor allem für Ältere oder für Vorerkrankte bedeutend. Außerdem rechnet das Institut damit, dass sich der Erreger in Deutschland weiter etabliert. Insbesondere in den schon betroffenen Gebieten, aber auch in weiteren Regionen kann es zukünftig saisonal zu Infektionsfällen kommen.

