Gesundheits-Tech-Unternehmen Pharmadienstleister PharmaLex bekommt neuen Eigentümer aus den USA

Über eine Milliarde Euro zahlt der Arzneimittelgroßhändler AmerisourceBergen für das Frankfurter Unternehmen. Bis März soll der Deal abgeschlossen sein.

Das Unternehmen berät Pharmakonzerne bei der Zulassung von Medikamenten. (Foto: dpa) Pharmalex

Frankfurt Der US-Arzneimittelgroßhändler AmerisourceBergen schluckt für 1,28 Milliarden Euro den Pharmadienstleister PharmaLex aus dem hessischen Friedrichsdorf. Der Deal soll bis März nächsten Jahres abgeschlossen werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Der Kaufpreis geht in bar an den bisherigen Eigentümer von PharmaLex, die Beteiligungsgesellschaft Auctus. Sie hatte Pharmalex 2015 übernommen. PharmaLex bietet unter anderem Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung und Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten an.

Das Unternehmen soll nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich etwa 15 Cent pro Aktie zum bereinigten Gewinn von AmerisourceBergen in den letzten sieben Monaten des Geschäftsjahres 2023 beitragen.

Mehr: Digitaler Gesundheitsmarkt: Investoren legen neue Fonds auf – trotz Krise

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen