Gesundheitsbranche Pflegesoftwareanbieter Medifox Dan steht zum Verkauf

Das Geschäft mit Gesundheits-IT wächst rasant. Nun steht der Anbieter Medifox Dan zum Verkauf – eine Bewertung von bis zu 800 Millionen Euro erscheint möglich.

Nach Einschätzung der Analysten von MarketsandMarkets wird sich der globale Markt für Gesundheits-IT innerhalb der nächsten fünf Jahr knapp verdoppeln. (Foto: imago images/MASKOT) Pflegekräfte mit Tablet

Düsseldorf, Frankfurt Der Hildesheimer Pflege-IT-Anbieter Medifox Dan steht Branchen- und Finanzkreisen zufolge zum Verkauf. Der Mehrheitseigner Hg, ein britischer Finanzinvestor, will mithilfe der Investmentbank Houlihan Lokey in Kürze einen Auktionsprozess starten, der sich vornehmlich an andere Private-Equity-Firmen richten soll, sagten mehrere mit der Transaktion vertraute Personen dem Handelsblatt. Medifox, Hg und Houlihan Lokey lehnten Stellungnahmen ab.

Medifox Dan entwickelt Software für ambulante Pflegedienste, Altenheime und Therapeuten in Deutschland. Die Programme unterstützen zum Beispiel Pflegedienste bei ihrer Tourenplanung, der Patientendokumentation und Abrechnung. In diesem Jahr erwartet Medifox Dan einen Betriebsgewinn (Ebitda) von 35 bis 40 Millionen Euro und könnte laut den Insidern bei einem Verkauf mit dem 20-Fachen davon bewertet werden, also zwischen 700 und 800 Millionen Euro.