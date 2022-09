Gesundheitsbranche Warum 70 Prozent der Krankenhäuser nun mit Verlusten rechnen

Kliniken in der Krise: Sinkende Patientenzahlen, Personalmangel und die steigenden Energiepreise schaffen für die Branche eine „toxische Gemengelage“.

Pandemie, Personalmangel und steigende Kosten setzen den Kliniken zu. (Foto: Andreas Pein/laif) Krankenhausflur

Frankfurt Die wirtschaftliche Lage der deutschen Krankenhäuser ist so schlecht wie lange nicht: Rund 70 Prozent der Kliniken erwarten in diesem Jahr einen Verlust, 96 Prozent gehen von einer Verschlechterung in den nächsten fünf Jahren aus. Das zeigt eine Befragung der Unternehmensberatung Roland Berger unter Führungskräften der 600 größten Krankenhäuser in Deutschland, die dem Handelsblatt vorab vorliegt.

Eine solch negative Einschätzung der Lage gab es seit Beginn der Befragungsreihe im Jahr 2014 nicht. 2021 hatten 62 Prozent der Kliniken ein Defizit erwartet.

„Viele Krankenhäuser haben ihre Planung für dieses Jahr an der des Vorpandemiejahres 2019 orientiert und gehofft, bei den stationären Fallzahlen wieder an das Niveau vor der Coronakrise anzuknüpfen. Jetzt zeigt sich, dass die Patienten nicht in dem erwarteten Maße zurückkommen. Das drückt die Umsätze“, sagt Peter Magunia, Partner bei Roland Berger.