Gesundheitskonzern Fresenius will weltweit 2000 Jobs in der Medikamentensparte Kabi streichen

Der Gesundheitskonzern will mit dem Kostensenkungsprogramm profitabler wachsen. Auch in Deutschland sollen zahlreiche Arbeitsplätze in der Sparte wegfallen.

Der Preisdruck im Markt steigt. (Foto: Fresenius) Abfüllung von Arzneimitteln im Werk von Fresenius Kabi in Melrose Park (USA)

Frankfurt Der Fresenius-Konzern will im Rahmen seines Effizienzprogramms weltweit insgesamt rund 2000 Stellen in der Medikamenten- und Ernährungssparte Kabi streichen. Das erfuhr das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen. Die Zahl entspricht knapp fünf Prozent der Arbeitsplätze in dieser Sparte. Fresenius Kabi beschäftigt weltweit rund 42.000 Beschäftigte. In Deutschland sollen den Plänen zufolge rund 250 Jobs wegfallen.

Die genannten Zahlen des Stellenabbaus kommentierte Fresenius auf Anfrage des Handelsblatts nicht. „Die konkreten Maßnahmen zur Umsetzung des von Fresenius bereits vor längerer Zeit bekannt gegebenen Kosten- und Effizienzprogramms bei Fresenius Kabi werden aktuell erarbeitet. Klares Ziel ist eine weitere Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens“, heißt es vom Dax-Konzern aus Bad Homburg. Zu möglichen Auswirkungen auf die Belegschaft von Fresenius Kabi stehe man kontinuierlich im Austausch mit den Belegschaftsvertretungen, so die Antwort.