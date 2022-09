 Medizin: Neue Vakzine gegen das Coronavirus: „Ich würde immer den neuesten Impfstoff wählen“

Obwohl es noch an Daten fehlt, ist Charité-Forscher Leif Erik Sander von den Omikron-Impfstoffen überzeugt. Noch mehr hält er aber davon, den Impfschutz künftig per Nasenspray aufzufrischen.

Berlin Der lang erwartete an die Omikron-Variante des Coronavirus angepasste Impfstoff liegt bald in den Arztpraxen bereit. Doch statt eines Ansturms von Impfwilligen erwarten Praxen und Impfzentren eher Zurückhaltung. Und das nicht nur wegen der aktuell entspannteren Pandemielage. Auch die aufgeflammte Debatte um die Sicherheit der an die Virussubtypen BA.4/BA.5 angepassten Vakzine könnte eine Rolle spielen.

Denn die Zulassung durch die EU-Kommission erhielt der Impfstoff, obwohl es noch keine abgeschlossenen klinischen Studien gibt. Zugleich teilte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) mit, man habe sämtliche verfügbaren Daten für die Zulassungsempfehlung berücksichtigt. Mittlerweile hat auch die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung dahingehend geändert, dass angepasste Impfstoffe bei Auffrischungsimpfungen vorzuziehen seien.

