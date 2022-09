Wie erzeugt der Körper Millionen verschiedene Antikörper? Zwei US-Forscher werden für die Aufklärung dieser Frage ausgezeichnet. Wie ihnen das gelang.

Berlin Wir brauchen sie, um zu überleben: Millionen verschiedener Antikörper stehen täglich bereit, um Krankheitserreger zu erkennen und gezielt auszuschalten. Insgesamt kann unser Körper rund zehn Milliarden verschiedene Antikörper bauen, obwohl er nur über rund 20.000 Proteinbaupläne in Form von Genen verfügt. Doch wie können Wirbeltiere so viele unterschiedliche Proteine produzieren, obwohl der Mensch beispielsweise nur über rund 20.000 Protein-Baupläne in Form von Genen verfügt?

Zur Aufklärung des Rätsel haben die Frederick W. Alt von der Harvard Medical School und David G. Schatz von der Yale School of Medicine beigetragen. Sie werden daher im kommenden Jahr mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis ausgezeichnet.

„Das Bild, das wir heute von der Diversifikation von Antigenrezeptoren im Immunsystem von Wirbeltieren haben, ist vor allem den beiden Preisträgern zu verdanken“, sagt Boehm, Vorsitzende des Stiftungsrates der Paul Ehrlich-Stiftung. „Sie haben unser Wissen über die Entwicklung des Immunsystems auf eine neue Stufe gehoben.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen