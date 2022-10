Medizinalhanf Deutsches Cannabis-Start-up Cantourage will an die Frankfurter Börse

Die Berliner Firma bietet medizinisches Cannabis an. Die Erlöse aus der Privatplatzierung am Aktienmarkt will Cantourage in neue Produktionskapazitäten stecken.

Viele Unternehmen erhoffen sich große Chancen durch die Legalisierung von Cannabis. (Foto: dpa) Hanf-Pflanzen

Frankfurt Der Medizinal-Cannabis-Anbieter Cantourage strebt an die Frankfurter Börse. Das Berliner Unternehmen, das dieses Jahr einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro anpeilt, hat bereits eine Privatplatzierung abgeschlossen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dabei sei die im Jahr 2019 gegründete Firma mit knapp 100 Millionen Euro bewertet worden, hieß es in Unternehmenskreisen.

Cantourage will sich im November im Einstiegssegment Scale am Frankfurter Aktienmarkt listen lassen. Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe organisiert den Börsengang.

Die Firma vertreibt medizinische Cannabis-Blüten, Cannabis-Extrakte, pharmazeutisches CBD und Dronabinol – den Wirkstoff THC – in Europa und Großbritannien. Cantourage importiert dazu Cannabis aus der ganzen Welt und stellt daraus Arzneimittelprodukte her, die in Apotheken erhältlich sind.

Experten sehen noch Potenzial bei Cannabis zu Therapiezwecken