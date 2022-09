Medizintechnik General Electric plant Börsengang der Medizintechnik-Tochter

Der Mischkonzern will sich in die drei Unternehmen Medizintechnik, Energie und Luftfahrt aufspalten. Im Januar soll GE HealthCare an der Börse gelistet sein.

Der Konzern will dem Beispiel des Münchner Rivalen Siemens folgen. (Foto: Reuters) General Electric Chicago Die Medizintechnik-Sparte von General Electric (GE) soll von der ersten Januar-Woche 2023 an eigenständig an der Börse gelistet sein. Die Abspaltung (Spin-off) von GE HealthCare soll dann abgeschlossen sein, wie GE am Montag mitteilte. GE-Chef Larry Culp will den Mischkonzern in drei Teile aufspalten, wobei sich GE selbst auf den Flugzeug- und Triebwerksbau beschränken soll. Culp wird Chef des Verwaltungsrats von GE HealthCare, Vorstandschef bleibt Peter Arduini. Der Konzern folgt damit dem Beispiel des Münchner Rivalen Siemens, der sein Energietechnik-Geschäft als Siemens Energy abgespalten und die Medizintechnik-Sparte Siemens Healthineers an die Börse gebracht hatte. GE will an GE HealthCare aber nur 19,9 Prozent behalten. Mehr: Siemens Healthineers bestätigt trotz Gewinnrückgang die Jahresziele Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

rtr