Medizintechnik Hohe Nachfrage nach Coronatests: Siemens Healthineers hebt Prognose erneut an

Siemens-Healthineers-Fabrik in Schanghai

München Der Dax-Konzern Siemens Healthineers hat angesichts der hohen Nachfrage nach Corona-Schnelltests die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erneut angehoben. „Unser Geschäft erweist sich weiterhin als sehr widerstandsfähig angesichts beispielloser Herausforderungen“, sagte Vorstandschef Bernd Montag am Mittwoch.

Im zweiten Quartal 2021/22 (30. September) stiegen die Umsätze der Siemens-Tochter stärker als erwartet auf vergleichbarer Basis um 16 Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt nur mit 5,2 Milliarden Euro gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis legte ebenfalls stärker als vom Markt erwartet um knapp die Hälfte auf 980 Millionen Euro zu.

Angesichts der starken Zuwächse hob das Unternehmen den Ausblick erneut an. Es erwartet nun im Gesamtjahr ein vergleichbares Umsatzwachstum von 5,5 bis 7,5 Prozent und ein bereinigtes unverwässertes Ergebnis je Aktie zwischen 2,25 und 2,35 Euro. Zuletzt hatte der Konzern in der Anfang Februar angehobenen Prognose mit drei bis fünf Prozent Wachstum und 2,18 bis 2,30 Euro Gewinn gerechnet.

Verantwortlich für den guten Geschäftsverlauf ist vor allem die hohe Nachfrage nach Coronatests. Hier hatte sich die Branche langsam auf ein Abebben eingestellt. Doch erzielte Siemens Healthineers im zweiten Quartal mit den Antigen-Schnelltests knapp 680 Millionen Euro Umsatz. Als Folge legten die Umsätze in der Diagnostiksparte um 37 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro zu.

Im Gesamtjahr erwartet der Konzern nun 1,3 Milliarden Euro Umsatz mit Coronatests – deutlich mehr als ursprünglich prognostiziert. Doch auch die anderen Geschäftsfelder konnten trotz Materialknappheit zulegen. Bereinigt um die Corona-Schnelltests wuchsen die Erlöse um vergleichbar 4,4 Prozent.

Auch Abbott und Roche legen deutlich zu

Auch andere Diagnostikunternehmen profitierten im Jahresauftaktquartal davon, dass die Nachfrage nach Covid-19-Tests im Zuge der starken Verbreitung der Omikron-Variante hoch war. Große Wettbewerber wie Abbott oder Roche wuchsen im Diagnostikgeschäft dank der Corona-Tests weiterhin hoch zweistellig. Während die Diagnostiksparte von Roche währungsbereinigt um 24 Prozent auf 5,3 Milliarden Franken (rund 5,2 Milliarden Euro) wuchs, stiegen die Umsätze von US-Konzern Abbott sogar um 35 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar (rund 4,8 Milliarden Euro).

Beide Unternehmen sind auch stark im Bereich PCR-Tests vertreten, ein Feld, in dem die Siemens-Tochter nur ein kleines Geschäft hat. Sie ist vor allem bei Antigen-Schnelltests stark.

Abbott erzielte von Januar bis März insgesamt 3,3 Milliarden Dollar Umsatz mit seinem Covid-19-Test-Portfolio, Roche erzielte insgesamt 1,9 Milliarden Schweizer Franken, so viel wie in noch keinem Quartal seit Beginn der Coronapandemie.

Für den weiteren Verlauf des Jahres geht Roche davon aus, dass die Verkäufe von Coronatests und -arzneien deutlich abnehmen werden. Im Herbst könnte es zwar wieder zu einem Anstieg der Coronafallzahlen kommen. Doch das sei laut Roche-Chef Severin-Schwan kein Szenario, mit dem man plane.

Damit rücken nun wieder die anderen Geschäftsbereiche der Medizintechnikspezialisten stärker in den Fokus. Zu den guten Zahlen von Healthineers trug auch Varian seinen Teil bei. Healthineers hatte den US-Krebstherapiespezialisten in der größten Akquisition in der Siemens-Geschichte für 16 Milliarden Dollar übernommen. Im zweiten Quartal steuerte Varian 706 Millionen Euro Umsatz bei, die operative Umsatzrendite lag bei 13,3 Prozent.

Die Integration des Zukaufs kommt laut Unternehmensangaben gut voran. Vor Kurzem kündigte Healthineers an, rund 60 Millionen Euro in den bayerischen Standort Kemnath zu investieren. Dort sollen künftig auch Strahlentherapiegeräte von Varian produziert werden.

Die größte Healthineers-Sparte Imaging steigerte die Umsätze um vergleichbar 6,5 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Die Marge im Geschäft mit der Bildgebung ging unter anderem wegen höherer Beschaffungs- und Logistikkosten leicht auf 20,2 Prozent zurück.

Dennoch kommt Siemens Healthineers derzeit besser mit den globalen Herausforderungen zurecht als der europäische Konkurrent Philips. Bei den Niederländern waren die Umsätze im ersten Quartal um vergleichbar vier Prozent auf 3,9 Milliarden Euro gefallen. Das angepasste operative Ergebnis (Ebita) sank von 362 auf 243 Millionen Euro. Unter dem Strich stand bei Philips ein Verlust von 151 Millionen Euro, weil das Unternehmen weitere Millionen für einen Rückruf von Beatmungsgeräten zurückstellte

