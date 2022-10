Medizintechnik Neuer Philips-Chef streicht weltweit 4000 Stellen – „Schwierige, aber notwendige Entscheidung“

Der Medizintechnikkonzern leidet immer noch unter dem Rückruf von 5,5 Millionen Beatmungsgeräten. Beim deutschen Rivalen Siemens Healthineers lief es zuletzt besser.

Der neue Konzernchef von Philips hat einen Stellenabbau angekündigt. (Foto: Philips) Roy Jakobs

München Der neue Konzernchef Roy Jakobs streicht als erste größere Amtshandlung bei dem kriselnden Medizintechnik-Spezialisten Philips kurzfristig 4000 Arbeitsplätze. Der Schritt sei „schwierig, aber notwendig“, sagte Jakobs am Montag.

Der niederländische Konzern hat derzeit eine ganze Reihe von Baustellen. Der millionenfache Rückruf von Beatmungsgeräten belastet Ergebnis und Reputation, in den USA laufen Sammelklagen. Zudem sind die Lieferketten noch immer teilweise gestört. Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um 60 Prozent gefallen.

Die endgültigen Quartalszahlen, die Jakobs am Montag vorlegte, zeigen den großen Handlungsbedarf. In einem insgesamt positiven Branchenumfeld sank der Umsatz von Philips im dritten Quartal um vergleichbar gut fünf Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten fiel das Minus ähnlich groß aus.

Philips: Abschreibungen sorgen unter dem Strich für Verlust