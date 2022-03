Neue Medikamente Pharmaindustrie nutzt Künstliche Intelligenz zur Arzneimittelforschung

KI beschleunigt und verbilligt die Entwicklung von Medikamenten. Pharmakonzerne suchen deshalb verstärkt IT-Partner.

Die Mainzer setzen in der Impfstoff-Entwicklung auf Künstliche Intelligenz. (Foto: dpa) Laborarbeit bei Biontech

Köln Jörn Piel setzt auf die Kraft der Bakterien. Mit ihrer Hilfe und dem Einsatz von Algorithmen hofft der Wissenschaftler an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH), die Grundlage für die Entwicklung eines neuen Antibiotikums legen zu können. Denn in Bakterien hat die Evolution eine Fülle an chemischen Strukturen hervorgebracht, die sich schon häufiger als vielversprechende Wirkstoffe für den Menschen erwiesen haben.

Piels Team hat aber nicht mühsam im Labor nach diesen Stoffen gesucht, sondern per Computer digitale Bibliotheken bakterieller Genome durchstöbert. Weil die Baupläne der benötigten Stoffe charakteristische Muster aufweisen, konnten die Forscher Suchalgorithmen darauf ansetzen. Dabei stellte sich heraus, dass die Funktion von einer entdeckten und infrage kommenden Baustoffgruppe von Molekülen noch unbekannt war.

Diese Gruppe ähnelt einem Naturstoff, aus dem das Antibiotikum Daptomycin hergestellt wird. Nun können die Forscher ausgehend von dieser Entdeckung diese Gruppe mit weniger Aufwand als bislang herstellen. „Die Entwicklung bietet uns außerdem die Chance auf die Entdeckung eines neuen Antibiotikums“, sagt Piel.

Der Rechner forscht. In der Pharmaindustrie übernimmt Informationstechnik eine immer wichtigere Rolle.

Aufgespürt werden neue Wirkstoffe zunehmend von Software, die lernfähig ist – Künstliche Intelligenz (KI) hebt den digitalen Spürsinn in neue Dimensionen. „Das Potenzial ist gigantisch, mithilfe von KI und Algorithmen neue Medikamente und gezieltere Therapien entwickeln zu können“, sagt Andreas Braun, Managing Director bei der Unternehmensberatung Accenture.

Umsteuern dank „Tesla-Effekt“

Braun diagnostiziert einen „Tesla-Effekt“. „Tesla war das Aufbruchssignal für andere Autobauer, in E-Mobilität zu investieren. In der Pharmabranche sehen wir eine solche Entwicklung seit den schnellen Erfolgen bei der Covid-19-Impfstoffentwicklung.“ Auch beim deutschen Biotech-Unternehmen Biontech half Künstliche Intelligenz, Muster in bestimmten Gesundheitsparametern von Patienten zu erkennen. Auf deren Grundlage wurde der Covid-Impfstoff entwickelt.

Ein Schlüssel zur IT-gestützten Entwicklung sind branchenübergreifende Kooperationen. Der US-Konzern Pfizer etwa nutzt das KI-Programm „Watson“ von IBM in der Krebsforschung. Der Schweizer Pharmagigant Novartis hat schon 2019 mit Microsoft das AI Innovation Lab gegründet. KI-Anwendungen sollen „aus Abermillionen von Wirkstoffkandidaten jene Moleküle auswählen, die präzise gegen verschiedene Erkrankungen helfen“. Die computergestützte Wirkstoff-Forschung wollen Astra-Zeneca und Glaxo-Smithkline in einer Kooperation mit Nvidia ebenfalls vorantreiben. Der kalifornische Chipspezialist konzipierte dazu den 100 Millionen Dollar teuren Rechner „Cambridge 1“. Wichtig für die Forscher sind dabei sogenannte Big-Data-Anwendungen, die die Analyse von riesigen Datenmengen in kurzer Zeit möglich machen.

Auch die Google-Mutter Alphabet mischt mit den Ende 2021 gegründeten Isomorphic Labs mit. Deren Leiter ist der Neurowissenschaftler Demis Hassabis, Gründer und CEO von Deepmind, einer weiteren Alphabet-Tochter. Mithilfe des KI-Programms Alphafold ist Deepmind mit der Vorhersage der Faltung von Proteinen eine bahnbrechende Leistung gelungen. Die Faltung ist für die Funktion des Proteins entscheidend. Fehler dabei können Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder Krebs auslösen.

Mittlerweile wollen die Deepmind-Forscher 350.000 Proteine entschlüsselt haben, die im Menschen vorkommen.

Der nächste Schritt besteht darin, vorherzusagen, welche dieser Bausteine mit welchem Ergebnis interagieren. Diese Erkenntnisse sollen helfen, neue Medikamente zu entwickeln. Die KI hat Deepmind weiterentwickelt. „Alphafold 2“ setzte sich im November gegen 100 andere Systeme in einem Wettbewerb zur Vorhersage von Proteinstrukturen durch.

Einen hohen Einsatz leistet auch Roche. Mit seiner Tochter Genentech hat der Schweizer Pharmakonzern im Dezember einen Vertrag mit der US-Biotech-Firma Recursion geschlossen, der eine Vorauszahlung von 150 Millionen Dollar umfasst. Eine Erfolgsklausel sieht weitere 300 Millionen Dollar vor. Recursion nutzt Künstliche Intelligenz bei einer eigenen Plattform für die Wirkstoffforschung. Roche will darauf zugreifen, um bis zu 40 neue Medikamente gegen Krebs und neurologische Erkrankungen zu entwickeln.

Zwölf Jahre bis zur Zulassung

Wie lassen sich Wirkstoffe schneller entdecken? Und wie kann es gelingen, die Zeit zu verkürzen, bis daraus Medikamente entstehen? Es sind elementare Fragen für die Arzneimittelbranche. So dauert es laut dem Darmstädter Pharmakonzern Merck derzeit bis zu zwölf Jahre von der ersten Forschung bis zur Zulassung. Kostenpunkt: im Schnitt 2,6 Milliarden Dollar. Ein Grund dafür ist, dass es weniger als zehn Prozent der Wirkstoffkandidaten trotz erfolgreicher erster Studien an Menschen, Phase 1 genannt, überhaupt auf den Markt schaffen.

Wie groß die Einsparungen durch den Einsatz von KI sein können, zeigt das Beispiel Insilico Medicine. Das Unternehmen aus Hongkong gab Ende 2021 bekannt, einen Wirkstoffkandidaten zur Behandlung der Gewebekrankheit Lungenfibrose in die Erprobungsphase gebracht zu haben. Insilico Medicine hat mithilfe von KI ein Molekül entdeckt, das die Bildung von Stoffen hemmen soll, die das Lungengewebe verändern. Statt wie zuvor Hunderte Millionen habe dies nur 2,6 Millionen Dollar gekostet.

Accenture-Experte Braun bestätigt die Größenordnung. Er vergleicht die Entwicklung von Medikamenten per Algorithmus oder KI mit Crashtests bei Autos. „Früher hat man zu Versuchszwecken 200 Autos vor die Wand gesetzt“, erläutert er. „Heute errechnet man die Folgen der vielen Versuche im Vorfeld und überprüft sie am Ende idealerweise mit nur einem einzigen erfolgreichen Crashtest.“

Sinkende Entwicklungskosten könnten mehr Medikamente gegen seltene Krankheiten wirtschaftlich machen. Daran leiden weltweit rund 400 Millionen Menschen. In der EU zählt man 8000 seltene Krankheiten, doch nur 200 Medikamente, Orphan Drugs genannt, stehen aktuell zur Verfügung. Andreas Braun erwartet, dass die Zahl nun dank IT spürbar steigt. „Wir sehen, dass sich nicht nur im Pharmabereich für die Besetzung von Marktnischen immer häufiger kleine, agile KI-Teams zusammenfinden“, sagt er.

Han Steutel, Präsident des Verbands VFA, der die forschenden Pharmafirmen in Deutschland vertritt, bestätigt: „Nachdem sich über Jahrzehnte viel zu wenig bei Therapien für Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen getan hat, sehen wir endlich Schwung in diesem Sektor.“ So hatte ein Viertel der im vergangenen Jahr neu zugelassenen Medikamente den Orphan-Drug-Status. Allerdings kann Künstliche Intelligenz bei der Entwicklung von Arzneien zur Behandlung seltener Krankheiten an Grenzen stoßen. Denn wegen deren geringer Verbreitung ist die Datenlage dünn. Der KI fehlt oft die Grundlage für verlässliche Schlüsse.

Universitäten steuern um

In Deutschland fehlt bei der KI-gestützten Medikamentenentwicklung oft noch die Entschlossenheit – besonders mit Blick auf Kooperationen. „Wir denken noch zu sehr in Silos und zu wenig interdisziplinär“, erläutert Experte Braun. „Anders als etwa in den USA fehlt es uns an Zentren, in denen Pharmafirmen, Technologie-Unternehmen und Universitäten Hand in Hand arbeiten.“ Doch Braun erkennt ein Umdenken. „Erste deutsche Universitäten setzen bereits Impulse. Da folgt dann auf den Bachelor in Informatik der Master in Biochemie.“

Ein Vorreiter ist Biontech. Die Mainzer arbeiten seit Jahren an der genetischen Analyse von Krebszellen. KI soll individuelle Tumorzell-Mutationen erkennen und so die Basis für genau darauf ausgerichteter Krebsvakzine bilden. Die Aufgabe ist viel schwieriger, als einen Impfstoff gegen ein Virus zu entwickeln. Denn das Immunsystem kann einen Virus rasch als Eindringling erkennen und bekämpfen. Die körpereigenen Krebszellen hingegen breiten sich lange unbemerkt aus. Dennoch stellt Biontech Impfstoffe gegen einige Krebsarten bereits für das nächste Jahr in Aussicht.

