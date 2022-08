Pandemie Neue Omikron-Impfstoffe kommen: Wer sich jetzt mit welchem Vakzin impfen lassen könnte

Vorbehaltlich der erwarteten EU-weiten Zulassung sollen in den beiden Wochen ab 5. September rund 14 Millionen Dosen von Biontech und Moderna kommen, die an die Variante BA.1 angepasst sind.

Berlin Für die Lieferung von Impfstoffen, die an die neueren Varianten des Coronavirus angepasst sind, gibt es nun einen konkreten Zeitplan. Damit steht auch der Beginn der neuen Impfkampagne für den Herbst und Winter fest.

Die Aussicht auf Zulassung dieser Vakzine soll die Zahl der Impfungen wieder deutlich steigern. Schon seit Monaten geht die Impfkampagne in Deutschland nur langsam voran. Auch, weil viele Deutsche offenbar auf die neuen Stoffe gewartet haben.

Die wichtigsten Fragen zu den neuen Vakzinen:

Der Bund plant den Start der angepassten Impfstoffe demnach für Anfang September. Vorbehaltlich der erwarteten EU-weiten Zulassung sollen in den beiden Wochen ab dem 5. September rund 14 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer und Moderna kommen, die an die Omikron-Variante BA.1 angepasst sind. Das geht aus einem Schreiben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hervor, das dem Handelsblatt vorliegt.

Konkret erwartet das Gesundheitsministerium demnach in den beiden ersten September-Wochen je fünf Millionen Dosen des BA.1-Impfstoffes von Biontech/Pfizer. Vom Hersteller Moderna sollen in der ersten Woche zunächst 1,65 Millionen Dosen und in der zweiten Woche 2,38 Millionen Dosen BA.1-Impfstoff kommen. Die Präparate sollen direkt an den Pharma-Großhandel ausgeliefert werden.

Leistungserbringer wie Arztpraxen und Impfzentren sollen dann erstmals am 5. September die beiden Impfstoffe bestellen können und spätestens bis zum 12. September erhalten. Praxen können bis zu 240 Dosen des BA.1-Vakzins von Biontech/Pfizer pro Woche ordern. Für Moderna gibt es keine Höchstbestellmenge.

Dem Schreiben nach soll die europäische Zulassungsbehörde Ema Ende September beziehungsweise Anfang Oktober zudem den an die Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoff von Pfizer/Biontech zulassen. Dann solle Deutschland zügig mit einer ersten Tranche von 9,5 Millionen Dosen beliefert werden.

Wo kann ich mich mit den neuen Corona-Impfstoffen impfen lassen?

Menschen, die die neuen Impfstoffe erhalten wollen, können diese in den Hausarztpraxen, in Impfzentren und bei mobilen Impfteams bekommen.

Wer sollte sich mit den neuen Corona-Impfstoffen impfen lassen?

Risikogruppen sollten sich laut Gesundheitsminister Lauterbach bereits jetzt mit den verfügbaren Vakzinen impfen lassen – „auch wenn ein weiterer Impfstoff wahrscheinlich nur wenige Wochen später zur Verfügung stehen wird“. Die Ständige Impfkommission (Stiko) rät ebenfalls, eine anstehende Impfung nicht wegen der angepassten Vakzine zu verschieben.

Das Gremium arbeitet derzeit an einer aktualisierten Empfehlung mit den angepassten Impfstoffen. Kassenärzte pochen darauf, dass diese bald vorliegt. „Denn sie bildet die wissenschaftliche Richtschnur, nach der sich die Ärztinnen und Ärzte orientieren“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Stephan Hofmeister, dem Handelsblatt.

Der Epidemiologe Timo Ulrichs hält die Auffrischimpfung mit den neuen Vakzinen auch für Jüngere für sinnvoll. Nachweislich reduziere eine Auffrischimpfung „das Auftreten von Long-Covid-Verläufen“, sagte er dem Handelsblatt. „Und diese Auffrischung sollte umgehend erfolgen, damit ein bestmöglicher individueller Schutz erzielt wird vor der erwarteten Pandemiewelle im Herbst und Winter“, sagte er.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janosch Dahmen, sagte dem Handelsblatt, dass sich zumindest Jüngere ohne Risikofaktoren unabhängig von der Stiko-Empfehlung von ihrem Arzt beraten lassen können, ob sie noch auf die angepassten Impfstoffe warten sollen.

Derzeit empfiehlt die Stiko Menschen zwischen 12 und 60 Jahren die Grundimmunisierung und eine erste Auffrischimpfung. Die zweite Auffrischimpfung empfiehlt die Kommission Menschen ab 60 Jahren. Eine Auffrischimpfung soll mit einem Mindestabstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis oder Infektion erfolgen.

Varianten BA.1. und BA.5: Welchen der angepassten Omikron-Impfstoffe sollte man wählen?

In Deutschland ist derzeit laut Robert Koch-Institut (RKI) die Omikron-Subline BA.5 vorherrschend. Sie macht mittlerweile einen Anteil von mehr als 90 Prozent der Infektionen aus und gilt als noch leichter übertragbar. Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat deswegen auch nur den BA.5-Booster zugelassen.

Nach Studiendaten wirkt allerdings auch der früher verfügbare, an BA.1 angepasste Impfstoff deutlich besser gegen die BA.5-Variante als Impfstoffe der ersten Generation.

Biontech-Gründer Uğur Şahin sagte dem „Spiegel“, grundsätzlich gebe es zwischen den beiden an die Subvarianten angepassten Impfstoffen seines Unternehmens keinen gewaltigen Unterschied. „Beide haben in Untersuchungen gezeigt, dass sie im Vergleich zum ursprünglichen Impfstoff eine klar überlegene Antikörper­Antwort auf Omikron produzieren.“

Wie viele Dosen des angepassten Impfstoffes sind nötig?

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (ZI) geht davon aus, dass etwa 20 Millionen Impfdosen für die anstehende Impfsaison gebraucht werden. Die nun angekündigten Lieferungen dürften diesen Bedarf abdecken. Empfehle die Stiko die vierte Impfung auch für Menschen unter 60 Jahren, wären allerdings bis zu 60 Millionen Impfstoffdosen nötig. Derzeit herrscht jedoch weniger die Sorge, dass die Nachfrage nicht bedient werden kann – sondern mehr, dass sich nicht genügend Menschen impfen lassen.

„Wir sind für die Impfkampagne im Herbst und Winter mit den angepassten Impfstoffen sehr gut aufgestellt“, sagte Grünen-Politiker Dahmen. „Ich gehe davon aus, dass die gelieferte Menge ausreicht, um die Nachfrage zu bedienen.“ Eine Herausforderung aber werde es sein, die Menschen für die Impfung zu sensibilisieren. „Zurzeit warten noch zu viele Menschen mit der Auffrischung ihres Impfschutzes ab, das könnte mit Blick auf den Herbst und Winter gefährlich werden.“

Wenn es gelinge, dass in der Gruppe der über 60-Jährigen „eine möglichst große Zahl“ noch vor Herbstbeginn eine Auffrischimpfung erhielte, „wären wir schon auf einem guten Weg“, sagte er. „Das wäre noch nicht das Ende der Impfkampagne, aber eine wichtige Grundlage für den Herbst und Winter.“ Derzeit haben erst rund sechs Prozent in dieser Altersgruppe eine zweite Auffrischimpfung erhalten.

