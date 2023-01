 Philips: Konzern baut weitere 6000 Stellen ab

Der Medizintechnik- und Konsumelektronikkonzern rechnet mit einem schwachen Jahresstart. Um dennoch profitabler zu werden, soll das Sparprogramm nun noch einmal deutlich verschärft werden.

Das Medizintechnikunternehmen baut noch einmal 6000 Arbeitsplätze ab. (Foto: Philips) Philips-Zentrale in Amsterdam

Frankfurt Der neue Philips-CEO Roy Jakobs will beim niederländischen Medizintechnikkonzern nun deutlich mehr sparen als bislang angekündigt. Das Unternehmen teilte am Montag mit, dass es 6000 Stellen abbauen werde, 3000 davon noch in diesem Jahr. Bereits im Oktober hatte Jakobs wegen milliardenschwerer Kosten im Zusammenhang mit dem Rückruf von Beatmungsgeräten 4000 Jobs gestrichen. Das entsprach bei damals 79.000 Beschäftigten rund fünf Prozent der Belegschaft.

Wie viele Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden sollen, konkretisierte Jakobs auf Nachfrage des Handelsblatts nicht. Laut Zahlen aus dem Bundesanzeiger beschäftigte Philips in Deutschland 2021 rund 4200 Menschen, vor allem am großen Standort in Böblingen und in Hamburg, dem Sitz der Deutschland-Zentrale.