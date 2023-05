 Siemens Healthineers: Konzerngewinn um 81 Prozent eingebrochen

München Mehr als eine Milliarde Dollar hat sich Siemens Healthineers die Übernahme des Robotermedizintechnik-Spezialisten Corindus Vascular vor knapp vier Jahren kosten lassen. Nun muss die Siemens-Tochter einräumen, dass sich die damit verbundenen Zukunftshoffnungen zumindest teilweise nicht erfüllt haben.

„Wir haben die Akzeptanz in der Kardiologie zum Zeitpunkt des Kaufs überschätzt“, sagte Healthineers-Chef Bernd Montag am Mittwoch. Auch wegen der Neuausrichtung des noch sehr kleinen Segments brach der Konzerngewinn nach Steuern im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs ein. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Ertrag um 81 Prozent auf 108 Millionen Euro zurück.

Verantwortlich dafür sind Aufwendungen für Corindus in Höhe von 329 Millionen Euro, unter anderem für Abschreibungen, aber auch Kosten für den Rückkauf bereits verkaufter robotergestützter Systeme. Eine niedrige dreistellige Zahl steht bereits bei Kunden.

Montag will ihnen nun „Angebote machen, dass wir uns aus dem Geschäft zurückziehen“.

Der Konzern setzt aber weiter darauf, dass sich die Technologie in etwas fernerer Zukunft in der Neurologie durchsetzt. Das sei auch die Hauptmotivation für den Kauf gewesen. Der Healthineers-Aktienkurs sackte am Mittwochmorgen zeitweise um 7,7 Prozent auf 52,18 Euro ab. Seit Anfang des vergangenen Jahres ist das sogar ein Minus von etwa 20 Prozent.

Corindus ist auf die Technik für roboterunterstützte, minimalinvasive gefäßchirurgische Eingriffe spezialisiert – diese Technologien gelten als große Wachstumsfelder in der Medizintechnik. Bislang können die Systeme im endovaskulären Bereich in der Herzchirurgie eingesetzt werden. Wenn bei einer Thrombose eine Gefäßstütze, also ein Stent, gesetzt werden muss, kann der Arzt dies heute aus dem Nebenraum heraus mit einem Joystick tun. Der Eingriff geht so präziser, schneller – und der Arzt wird weniger Strahlung ausgesetzt.

Doch die Systeme des Pioniers Corindus konnten sich in der Herzchirurgie bislang nicht durchsetzen, die verkauften Geräte wurden teilweise nur wenig genutzt. Manche Ärzte übernehmen den vergleichsweise einfachen Routineeingriff weiter lieber selbst. Daher zieht sich Siemens Healthineers aus diesem speziellen Geschäft nun zurück.

Mit den Systemen für die Kardiologie, die bereits marktreif sind, wollte Siemens Healthineers die Zeit überbrücken, bis Anlagen für anspruchsvolle Gefäßinterventionen in der Neurologie, zum Beispiel für die Schlaganfallbehandlung, marktreif entwickelt sind. Die Analysten von Jefferies wiesen darauf hin, dass der Rückzug aus dem noch defizitären Geschäft die Margen in der Sparte „Advanced Therapies“ verbessert.

Siemens Healthineers: Die Diagnostiksparte macht Verluste

Die übrigen Geschäfte des Dax-Konzerns laufen ordentlich – allerdings sanken die Umsätze wegen der nachlassenden Nachfrage bei Coronatests im abgelaufenen Quartal wie erwartet um vergleichbar 2,5 Prozent auf gut 5,3 Milliarden Euro. Bereinigt um den Coronaeffekt stiegen die Erlöse auf vergleichbarer Basis um gut elf Prozent.

„Wir haben unsere positive Wachstumsdynamik weiter beschleunigen können“, sagte Healthineers-Chef Montag. Im laufenden Quartal will das Unternehmen die Erlöse auch mit Testeffekt wieder steigern.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sank um 30 Prozent auf 681 Millionen Euro. Analysten hatten hier im Schnitt mit rund 700 Millionen Euro gerechnet. Doch machte die Diagnostiksparte von Healthineers einen operativen Verlust von 110 Millionen Euro.

Die Sparte wird umgebaut, nachdem die Nachfrage nach Coronatests mit dem Auslaufen der Pandemie eingebrochen war. Dabei kann es auch zu Stellenabbau kommen. Montag betonte, dass man an dem Segment festhalten wolle: „Diagnostics ist grundsätzlich ein attraktives Geschäft.“

Auch die Konkurrent Roche leidet unter Umsatzeinbruch

Auch Roche hatte die abflauende Nachfrage nach Coronatests zu spüren bekommen. Die Umsätze der Schweizer in der Diagnostiksparte brachen im ersten Quartal um 31 Prozent auf 3,6 Milliarden Franken ein. Roche-Chef Thomas Schinecker betonte, dass man auf Wachstumskurs sei, wenn man den Coronaeffekt herausrechne.

Der Healthineers-Konkurrent Philips hatte die Erwartungen zwar mit einem Umsatzanstieg um sechs Prozent auf 4,2 Milliarden Euro übertroffen. Mehr Bestellungen in der Diagnostik und Behandlung glichen schwächere Aufträge in der Sparte zur Vernetzung im Gesundheitswesen aus.

Philips wegen Rückstellungen mit hohem Nettoverlust

Doch machte Philips wegen teurer Rückstellungen unter dem Strich einen hohen Nettoverlust von 665 Millionen Euro. 575 Millionen Euro legte der Konzern für Rechtsstreitigkeiten in den USA rund um den Rückruf von Beatmungsgeräten und Geräten für die Schlaftherapie zurück. Für das laufende Sparprogramm mit Tausenden Stellenstreichungen fielen zudem weitere Kosten an.

Der Healthineers-Chef sieht weiterhin eine „positive Wachstumsdynamik“. (Foto: Siemens Healthineers) Bernd Montag

Healthineers-Chef Bernd Montag bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Die Umsätze sollen stagnieren. Rechnet man den Sonderboom mit den Coronatests heraus, wäre dies ein Zuwachs von sechs bis acht Prozent in den übrigen Geschäften. Für das bereinigte unverwässerte Ergebnis je Aktie erwartet Healthineers einen leichten Rückgang auf 2,00 Euro bis 2,20 Euro. Die Erwartungen für das Diagnostiksegment wurden aber etwas gesenkt.

Siemens Healthineers hatte in der Coronazeit stark von der Nachfrage nach Schnelltests profitiert. Zudem wuchsen die Umsätze durch die Varian-Übernahme. Healthineers hatte den US-Krebstherapiespezialisten in der größten Akquisition in der Siemens-Geschichte für 16 Milliarden Dollar übernommen.

Auch deshalb konnte Healthineers den Umsatz im Geschäftsjahr 2020/21 um mehr als 20 Prozent auf erstmals 21,7 Milliarden Euro steigern. Bereinigt um Portfolio- und Währungseffekte lag das Wachstum bei 5,9 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis stieg um 16 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Das entsprach einer Marge von 16,8 Prozent.

Erstpublikation: 10.05.2023, 08:05 Uhr (zuletzt aktualisiert: 10.05.2023, 12:35 Uhr).