Wissen Ein hoher Intelligenzquotient verrät manches – aber seine Aussagekraft ist umstritten

Vor 110 Jahren wurde ein Messverfahren für die Intelligenz entwickelt. Es dauert mehrere Stunden, den IQ-Test abzulegen. An dessen Ende steht eine Zahl. Doch was sagt die aus?

Rund um die menschliche Intelligenz herrscht bis heute noch jede Menge Ungewissheit.

Berlin Irgendwo dort draußen, in den tiefen Weiten des Weltalls – existiert da intelligentes Leben? Diese Frage stellen wir Menschen uns schon seit Langem. Doch es geht auch eine Nummer kleiner. Schließlich herrscht selbst rund um unsere eigene, menschliche Intelligenz bis heute noch jede Menge Ungewissheit. Angefangen mit der scheinbar so simplen Frage: Was ist das überhaupt, Intelligenz?

Klar ist immerhin: Allein die Tatsache, dass wir nach fremder Intelligenz im All fahnden, beweist, dass wir uns unseres eigenen Intellekts bewusst sind und über das Phänomen der Intelligenz nachdenken können. Unter anderem diese abstrakten geistigen Fähigkeiten sind es, die uns von Tieren und Pflanzen unterscheiden. Doch bleiben wir zuerst einmal bei der Eingangsfrage.

Was genau ist eigentlich Intelligenz?

