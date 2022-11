 Neom: Eine Wüstenstadt aus Glas – so plant Saudi-Arabien „The Line“

Das Projekt des Kronprinzen Mohammed bin Salman klingt irrwitzig – und zukunftsweisend. Das lockt viele deutsche Experten: Sie wollen den Städtebau auf einem überhitzten Planeten revolutionieren.

(Foto: Klawe Rzeczy) Zukunftsstadt The Line

München Allein die Zahlen verursachen Schwindelgefühle: 170 Kilometer soll sich „The Line“ wie ein gigantisches Lineal in die Wüste erstrecken – ausgehend von der Planstadt Neom im Nordwesten des Königreichs. Neun Millionen Menschen sollen künftig auf einer Breite von 200 Metern und in einer Höhe von 500 Metern leben und arbeiten, umgeben von „unberührter Natur“ – und einer Fassade aus Glas. The Line bildet das Herzstück der Metropole Neom, die sich auf einer Fläche der Größe Belgiens erstrecken soll.

„Größenwahnsinnig“, „heiße Luft“, „autokratischer Fiebertraum“, „Gefängnis aus Glas“ – so lauten einige Reaktionen auf Entwürfe der futuristischen Megastadt The Line, die der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) im Juli präsentierte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen