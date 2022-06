Rüstungsindustrie Hyperschallraketen, Drohnen, Künstliche Intelligenz: Diese Technologien nutzt die Waffenindustrie

Düsseldorf Die Waffen der Zukunft sind besser vernetzt, arbeiten mit Künstlicher Intelligenz, sind präziser – und tödlicher. Das ergibt eine Analyse des Branchendienstes Startus Insights von mehr als 1000 Start-ups, die sich mit Verteidigungstechnologien beschäftigen.

Es zeichnen sich vier Trends ab: Konnektivität, Autonomie, Treffsicherheit – und Nachhaltigkeit. Das heißt in diesem Kontext vor allem: höhere Sicherheit und bessere Schlagkraft von Waffensystemen. Ein Panzer beispielsweise kann mit sinkendem Dieselverbrauch länger im Einsatz sein.

Fünf Beispiele zeigen, wie die Verteidigungstechnik der Zukunft aussehen wird:

Russische Streitkräfte haben vor wenigen Wochen erstmals die Hyperschallrakete „Kinschal“ eingesetzt. Die acht Meter lange Rakete kann bis zu 2000 Kilometer fliegen und konventionelle sowie nukleare Sprengköpfe tragen.

Kinschal steht für eine neue Kategorie von Raketen. Sie fliegen mit mindestens dem Fünffachen der Schallgeschwindigkeit. Im Unterschied zu Interkontinentalraketen sind sie zudem manövrierfähig, können sehr hoch oder tief fliegen und sind auf dem Radar nur schwer zu erkennen.

Um sich vor Hyperschallraketen zu schützen, wollen die USA und die EU spezielle Abwehrsysteme bauen. Die EU will bis 2030 etwa Twister installieren: Mithilfe eines Warnsystems im Weltraum sollen Hyperschallraketen mit einer Flughöhe von bis zu 100 Kilometern abgefangen werden. Der französische Rüstungskonzern MDBA leitet das Projekt, an dem neben Deutschland fünf andere EU-Länder beteiligt sind.

Hyperschallraketen wurden von den USA nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center im Jahr 2001 in Dienst genommen, um weit entfernte Ziele, etwa in Afghanistan, zu treffen. Zeitgleich trieben Russland und China die Entwicklung voran – aus Angst, die USA könnten militärisch zu stark werden. Denn die US-Regierung war zu Beginn der Zweitausender vom ABM-Vertrag, den sie 1972 mit der Sowjetunion zur Begrenzung des Baus von Raketenabwehrsystemen geschlossen hatte, zurückgetreten.

Drohnen schützen Kampfhubschrauber in Bodennähe

Autonome Waffen- und Abwehrsysteme haben das Potenzial, die strategische Kriegsführung zu revolutionieren. Allerdings führt der Begriff der Autonomie schnell in die Irre: Die Systeme treffen keine eigenständigen Entscheidungen, vielmehr geht es um ein besseres Zusammenspiel von Mensch und Maschine.

Das Neubiberger Start-up Hattec arbeitet am sogenannten Manned-Unmanned-Teaming. Konkret entwickelt die Firma Cockpit-Assistenzsysteme für Kampfhubschrauber, mit denen Piloten einen Schwarm autonomer Drohnen koordinieren und kontrollieren können.

Helikopter sind aufgrund ihrer Beweglichkeit unverzichtbar für jede Armee – aber vor allem in Bodennähe vom Abschuss durch Boden-Luft-Raketen gefährdet. Indem die Crew die unbemannten Drohnen vorausschickt, kann sie die Gefahr eines Überflugs besser einschätzen.

Die Steuerung eines Hubschraubers und eines Drohnenschwarms während eines lebensgefährlichen Einsatzes ist allerdings hochkomplex. Der Clou: Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) lernen die Drohnen, Anweisungen besser zu verstehen. „Damit der Pilot einen Drohnenschwarm führen kann, muss das System stärker automatisiert werden“, sagte Gründer Yannik Brand. Bisher mussten Drohnen in der Regel vom Boden gesteuert werden. Bei großen Distanzen zum Gefechtsfeld war das unter Umständen nicht möglich.

Kampfdrohnen aus der Türkei fliegen 27 Stunden

Dutzende russische Panzer sind in der Ukraine von einem für sie unsichtbaren Gegner am Himmel zerstört worden: einer Drohne aus der türkischen Kriegsmanufaktur Baykar.

Die „Bayraktar TB2“ flog im Juli 2019 erstmals ununterbrochen 27 Stunden am Stück. Dabei überstand sie hohe Temperaturen und Sandstürme und erreichte als erstes unbemanntes Flugzeug eine Flughöhe von 8200 Metern. Ihre Spannweite umfasst zwölf Meter, und sie kann vier Raketen mit einem Gesamtgewicht von 65 Kilo tragen. Waffenexperten schätzen den Preis je nach Ausstattung auf fünf Millionen Dollar.

Die ukrainische Armee setzt die türkische Bayraktar TB2 UCAV im Kampf gegen Russland ein. (Foto: imago images/Ukrinform) Kampf mit türkischer Waffentechnik

Die Drohne arbeitet mit einer Aufklärungseinheit des deutschen Rüstungsunternehmens Hensoldt, an dem der Bund einen Anteil hält. Dessen Kameras können über eine Distanz von 60 Kilometern Fahrzeugkennzeichen lesen. Die Drohnen gelten deshalb als besonders treffsicher.

Unbemannte Luftfahrzeuge wie die TB2 dürften Kriege in der Zukunft immer häufiger bestimmen. Aufwand und Risiko sind deutlich geringer als bei der Entsendung konventioneller Truppen. Auch können Drohnen weit fliegen und beispielsweise unbemerkt tief ins Hinterland vordringen und Nachschublinien zerstören.

Die Nachfrage ist groß. Inzwischen hat Baykar seine Kampfdrohne an das türkische Militär sowie mindestens 13 weitere Länder wie Marokko oder Aserbaidschan verkauft. Auch Nato-Mitglieder wie Polen und Lettland interessieren sich für die autonomen Krieger aus der Türkei.

USA arbeiten an Kriegsgeräten mit Elektromotoren

Laut John Koszewnik, Co-Autor der Studie „Die Energie für die US-Armee der Zukunft“, hat sich der Energieverbrauch einer Armee seit dem Zweiten Weltkrieg pro Soldat verzwanzigfacht. Tendenz: stark steigend.

In der Ukraine blieben ganze Kolonnen von russischen Fahrzeugen und Panzern aufgrund mangelnder Versorgung liegen. Treibstoff zu den Truppen in Kampfgebieten zu bringen gilt unter Militärexperten als eine der gefährlichsten Operationen.

Das Pentagon will deshalb massiv die Anzahl der Hybridfahrzeuge mit Verbrennungs- und Elektromotoren steigern. Derzeit prüft es Konzepte von Start-ups wie XL Fleet oder Volta Power, die Fahrzeuge wie Lastwagen oder Wohnmobile nachträglich auf diese Antriebsformen umstellen. Damit soll der Verbrauch der US-Streitkräfte um bis zu 32 Prozent gesenkt werden.

KI entschlüsselt schnell und genau Massen von Daten

Ein weiterer Trend in der Rüstungsindustrie ist Konnektivität. Das Münchener Start-up Helsing setzt KI ein, um Standorte gegnerischer Truppen genauer zu bestimmen, Gefechtslagen besser einzuschätzen und militärische Ziele präziser anzusteuern.

Mithilfe von Kameraaufnahmen, Wärmebildern und Radardaten von Panzern und Aufklärungsflugzeugen erstellt die KI in Echtzeit Lagebilder. Ein Großteil der Auswertung findet direkt am Sensor statt – um notfalls auch ohne Datenverbindung auszukommen, etwa im realen Einsatz, wenn der Funk gestört ist. „Wir wollen so ein Lagebild erschaffen, das bestmögliche Entscheidungen ermöglicht“, sagte Co-Gründer Gundbert Scherf im November.

Kritiker fürchten, dass Maschinen bald darüber entscheiden könnten, welche Ziele Raketen ansteuern. „Wir wollen KI nur einsetzen, um die Entscheidungen von Menschen zuverlässiger zu machen“, erwidert Scherf. Helsing richte sich nur an demokratische europäische Staaten und sei eine Alternative zu KI-Software aus dem Ausland. Eine europäische Lösung eröffne die Möglichkeit, eigene Standards für Ethik und Transparenz solcher KI zu setzen.

