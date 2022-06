Automobilzulieferer Bosch steckt zusätzlich 250 Millionen Euro Wagniskapital in junge Tech-Firmen

Insgesamt hat der Konzern fast eine Milliarde Dollar investiert. Die Bilanz der Bosch-Beteiligungssparte kann sich sehen lassen.

Stuttgart Seit fast 15 Jahren beteiligt sich der weltgrößte Autozulieferer Bosch mit Wagniskapital an Start-ups. Vier Fonds wurden schon aufgelegt. Nun kommt der fünfte mit einem Volumen von 250 Millionen Euro hinzu. „Die Tickets werden größer und die Deals teurer“, sagt Ingo Ramesohl, Geschäftsführer von Robert Bosch Venture Capital, dem Beteiligungsarm des Konzerns, dem Handelsblatt.

In den USA eröffnen die Schwaben nach Sunnyvale in Kalifornien jetzt ein zweites Büro in Boston. „Wir wollen noch dichter an der Szene sein und unsere die Beteiligungen an der Ostküste direkter begleiten können“, sagt Ramesohl. Unter anderem habe die Nähe zur Eliteuniversität MIT und der Dealflow eine Rolle gespielt. „Wir profitieren in der Zusammenarbeit, weil komplexer werdende Aufgabenstellungen gemeinsam oftmals schneller, effizienter und besser lösbar sind“, sagt Bosch-Konzernchef Stefan Hartung.

Neben Kapital stehen auch Know-how und operative Unterstützung im Fokus. „Wir verstehen uns als Deeptech-Investor und diskutieren mit den Start-ups auch sehr komplexe Technologien“, sagt Ramesohl. Bosch investiert bislang vor allem in Unternehmen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Chip- und Quantentechnologie sowie Software.

Aktuell seien vor allem Antworten auf veränderte geo- und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen wie Halbleitermangel oder Störungen in globalen Lieferketten gefragt, sagt Ramesohl. „Wir wollen Technologietrends aufspüren, die in solchen Situationen für Entlastung sorgen können.“

Wie Bosch versuchen viele deutsche Konzerne, mit Wagniskapital Anschluss bei neuen Technologien an die großen US-Tech-Konzerne zu bekommen. Man gehe dabei mit den Start-ups nicht anders um als ein Finanzinvestor und wolle sich nicht die Technologie aneignen, betont Ramesohl: „In dem VC-Geschäft kann man seinen Ruf sonst schnell verlieren.“

Inzwischen hat Bosch in der Branche schon einiges zu verlieren. Aktuell sind mehr als 50 Start-ups aktiv im Portfolio. Mit dem neuen Fonds dürfte das Unternehmen insgesamt knapp eine Milliarde Euro investiert oder zugesagt haben. Das sind mehr als bei BASF, Porsche oder Shell. BMW hatte zuletzt mit einem Fonds von mehr als 300 Millionen Euro aufgeholt.

Insgesamt ist das Engagement der Unternehmen aber deutlich kleiner als das der reinen Wagniskapitalinvestoren, die nach Einschätzung der OECD dreimal so viel Kapital in die Szene pumpen.

Chinesische Start-ups müssen Governance-Regeln erfüllen

„Als globaler Investor sind wir Teil der Gründerszene, um die nächste disruptive Innovation zu finden, die ganze Märkte umkrempelt“, erklärt Ramesohl . Er ist dabei inzwischen weltweit unterwegs. Sein Team aus knapp 30 Spezialisten durchkämmt im Jahr mehr als 2000 Start-ups. Ein gutes Hundert davon schafft es in die engere Auswahl.

In China hat die Bosch-Tochtergesellschaft mit Boyuan Capital eine Investmentplattform etabliert, über die auch andere Unternehmen mit Wagniskapital in Fonds in Landeswährung investieren können. Alle chinesischen Beteiligungen müssten aber den Governance-Regeln des Konzerns entsprechen.

„Als globaler Investor sind wir Teil der Gründerszene, um die nächste disruptive Innovation zu finden, die ganze Märkte umkrempelt.“ (Foto: Bosch) Bosch-Manager Ingo Ramesohl

„Wir sind sehr, sehr erfolgreich auch bei den Exits“, sagt Ramesohl. Bosch zählt sich zum oberen Zehntel unter den Industrieunternehmen im Wagniskapitalsektor. Zehn Prozent der Start-ups mit Bosch-Beteiligung seien schon heute Einhörner, hätten also eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar.

An Xometry, dem Betreiber eines KI-unterstützten Marktplatzes für On-demand-Fertigung, war Bosch mit 2,5 Prozent beteiligt. Das Unternehmen ist derzeit an der Börse knapp zwei Milliarden Euro wert. In ähnlicher Dimension bewegte sich der Börsengang der Beteiligung IonQ, das als erstes Unternehmen für Quantencomputing überhaupt an einer Börse gelistet wurde. Über den Gewinn der Veräußerungen will Ramesohl keine Angaben machen.

Dem Kerngeschäft von Bosch, vor allem bei der Elektromobilität, am nächsten ist die Beteiligung an Basic Semiconductor, einem Hersteller für Siliziumkarbid-Leistungselektronik. Das Start-up Motive, ehemals „Keep Trucking“, betreibt in den USA eine Flottenmanagementlösung, um Kosten und Verbrauch bei Lkw zu reduzieren.

Das heißeste Einhorn im Bosch-Portfolio ist nach wie vor Graphcore mit einer Bewertung von zuletzt über drei Milliarden Dollar. Das britische Start-up entwickelt neuartige Prozessoren, die nach Einschätzung von Branchenexperten den Chips von Nvidia überlegen sind. Auf die Chips des US-Konzerns ist derzeit die gesamte Autoindustrie bei ihren neuen Fahrzeugen mit Zentralcomputern angewiesen.

