Bau-Start-up Digitale Plattform für die Baubranche – Schüttflix verdoppelt Umsatz

Schüttgut per Knopfdruck liefern: Das Start-up verbindet Bauunternehmer, Entsorger und Spediteure. Mit Erfolg: Schüttflix steigerte seinen Umsatz zuletzt auf 90 Millionen Euro.

Christian Hülsewig und Thomas Hagedorn haben 2018 das Start-up Schüttflix gegründet. Über die Plattform kann man Sand, Kies und Schotter in handelsüblichen Mengen bestellen. (Foto: Schüttflix) Bauschutt

Düsseldorf Sobald eine Baufirma Sand, Schotter oder Kies benötigt, bezieht sie die Materialien vor allem von kleinen und familiengeführten Unternehmen. „Wenn ein Unternehmer deutschlandweit tätig ist, ist es zunächst schwierig, herauszufinden, wer der sinnvolle nächste Lieferant im Umkreis ist“, erklärt Christian Hülsewig, Gründer und CEO des Start-ups Schüttflix.

Das Problem bestehe sowohl bei der Versorgung als auch bei der Entsorgung der Baumaterialien. Schüttflix will das mithilfe einer digitalen Plattform lösen, die Bauunternehmer, Entsorger und Spediteure miteinander verbindet. „Wir schaffen Transparenz und zeigen die besten Angebote im Umkreis“, sagt Hülsewig. Die Plattform lasse sich ein wenig mit Vergleichsplattformen wie Check24 vergleichen. „Der Kunde kann die verschiedenen Lieferanten und Erzeuger direkt miteinander vergleichen.“

So geht Schüttflix auch ein Klimaproblem an. Die Plattform zeigt etwa beim Lieferantenvergleich die CO2-ärmste Option in der Region an. Denn: Ohne die nächstgelegenen Spediteure und Unternehmen im Umkreis zu kennen, besteht das Risiko, dass das Schüttgut über weite Distanzen gefahren wird.

Kürzere Transportwege helfen nicht nur, Kosten zu sparen, sondern auch CO2. Zudem bietet die Plattform stets eine Recyclingalternative zum Naturbaustoff an. „Ressourcen schonen und CO2-effizient sein, das sind dicke Bretter für den Bau“, sagt Hülsewig.

Durch die Verkürzung der Lieferwege konnten bisher 1,5 Millionen Tonnenkilometer eingespart werden. Das entspricht laut Unternehmensangaben 100 Tonnen CO2, die bisher vermieden werden konnten.

Mit seiner Strategie ist das Start-up, das 2018 von Christian Hülsewig und Thomas Hagedorn gegründet wurde, trotz Baukrise, Inflation und gestiegener Rohstoffpreise erfolgreich. Digitale Lösungen werden in der Baubranche immer gefragter. 2022 konnte Schüttflix seinen Umsatz verdoppeln – auf 90 Millionen Euro. „In einem schwierigen Marktumfeld haben wir überzeugend performt und blicken optimistisch in die Zukunft“, so Hülsewig.

Der Schüttflix-Gründer sagt, digitale Lösungen im Markt zu finden sei nicht leicht.

(Foto: Schüttflix) Christian Hülsewig

Das Ziel sei, weiterhin kontinuierlich zu wachsen. Im ersten Quartal 2023 sei bereits ein erneuter Umsatzanstieg um 80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. „Das verdeutlicht, wie wichtig die Digitalisierung für die Resilienz der Baubranche ist – gerade in herausfordernden Zeiten“, betont der Schüttflix-Chef.

Die Plattform bietet als zusätzliches Produktangebot etwa ein Transport-Management-System: Auf einer Karte sind die Spediteure und die Anbieter der Materialien mit Fähnchen gekennzeichnet. Als nächster Schritt soll weiter in die Entwicklung der digitalen Plattform investiert werden.

Expansion nach Osteuropa: Mehr als 24.000 Schüttflix-Nutzer

Seit Mitte 2022 funktioniert die digitale Plattform nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Polen und der Tschechischen Republik. In den osteuropäischen Märkten arbeiten mittlerweile mehr als 60 Angestellte.

Auf dem deutschen Markt nutzen aktuell rund 10.000 Kunden und Partner, die auf mehr als 20.000 Lkw zugreifen können, die Plattform. Mit dem europäischen Ausland sind es insgesamt über 23.600 Fahrzeuge und mehr als 24.000 registrierte Nutzer.

Dabei zeigte sich die Branche laut Hülsewig anfangs skeptisch. „Es ist schwierig, deutlich zu machen, dass es das System braucht – denn im Prinzip geht ja auch alles per Anruf“, erklärt Hülsewig. Doch die einfache Handhabung der Plattform habe auch konservativere Bauunternehmer letztendlich überzeugt.

Zwar verzeichnet das junge Unternehmen höhere Umsätze und will weiter wachsen – doch Hülsewig fühlt sich von der Bürokratie und den Verwaltungsabläufen in Deutschland gebremst. „Wir müssen nicht über Digitalisierungspotenziale sprechen, sondern diese auch umsetzen. Denn solange Digitalisierung nicht konkret in den öffentlichen Vergabehandbüchern ausbuchstabiert wird, bleibt die öffentliche Beschaffung ein Papiermonster“, erklärt der Gründer.

Bei diesem Thema wünscht sich Hülsewig einheitliche Vorgaben von der Politik. Auch die regulatorischen Bedingungen für Recyclingmaterialien seien kompliziert. Impulse erhofft er sich aber durch die geplante Rohstoffstrategie der Bundesregierung. In Deutschland sei der Start im Vergleich schwieriger gewesen als in Österreich, Polen und der Tschechischen Republik.

Strabag und Schüttflix: Baukonzern arbeitet mit Start-up zusammen

Dazu kommt: Start-ups in der Branche müssen nicht nur kleine und mittlere Unternehmen überzeugen, sondern sind auch auf die Zusammenarbeit mit großen Konzernen angewiesen. Seit 2020 arbeitet Schüttflix mit dem größten Baukonzern Europas zusammen: mit der Strabag AG.

Gerade bei technologischen Themen müsse die Baubranche „einen Quantensprung machen“, sagte Strabag-CEO Klemens Haselsteiner im Interview mit dem Handelsblatt. „Wie gehen wir mit dem Berg an Daten um, die wir generieren?“ Dabei helfe es, wenn Start-ups, die anders agieren können als große Konzerne, die Branche mit frischen Ideen fordern.

Laut Haselsteiner sollte es im Interesse großer Unternehmen liegen, einen Mehrwert in die Start-ups zu bringen – also nicht nur Finanzinvestoren zu sein, sondern auch dabei zu helfen, das Produkt auf den Markt zu bekommen. In diesem Kontext seien Beteiligungen oder Kooperationen in den Bereichen Sensorik, Logistik oder Planungstools zwischen Start-ups und großen Baukonzernen nötig.

Für Schüttflix hat sich das gelohnt. Nachdem das Unternehmen 2020 bereits knapp 14 Millionen Euro von den Investoren Speedinvest und HV Capital einsammeln konnte, ist seit 2021 auch Strabag an dem Start-up beteiligt. Eine neue Finanzierungsrunde mit dem britischen Risikokapitalfonds Draper Esprit brachte Schüttflix Ende 2021 weitere 45 Millionen Euro.

