Baukasten für E-Autos Zulieferer-Trio um Bosch greift etablierte Autobauer an

Benteler und Pininfarina entwickeln mit Bosch eine Plattform für Elektroautos. Der weltgrößte Zulieferer könnte ein Tabu brechen – und erstmals eigene Fahrzeuge bauen.

Wer in der Elektrowelt überleben will, braucht ein eigenes „Skateboard“, lautet das Kalkül bei Bosch. (Foto: Bosch) „Rolling Chassis“ von Bosch und Benteler

Stuttgart, München Eine kleine Meldung Anfang März fand kaum Beachtung. Sie könnte aber große Wirkung für die Autoindustrie der Zukunft haben: Das italienische Designstudio und Karosseriebauunternehmen Pininfarina S.p.A ergänzt die Partnerschaft von Bosch und Benteler.

Das Projekt mutet harmlos an, ist aber strategisch. Bosch treibt es auch während der Coronakrise voran, bestätigt ein Sprecher. Es geht um einen Milliardenmarkt: Wer künftig ein Elektroauto bauen möchte, kann das komplett bei dem schwäbisch-italienischen Zulieferer-Trio erledigen lassen.

Zwar ruht die Autoproduktion derzeit, doch gilt das nicht für viele Zukunftsprojekte der Zulieferer. „Das hochautomatisierte Fahren mit Partner 2getthere läuft auch bei Corona unvermindert weiter“, bestätigt ein ZF-Sprecher. Das Stiftungsunternehmen vom Bodensee war vor einem Jahr bei dem niederländischen Unternehmen mit 60 Prozent eingestiegen. Es bietet komplette automatisierte Transportsysteme.

Die Systeme laufen in mehreren Großstädten weltweit, beispielsweise in Rotterdam, Abu Dhabi, Singapur und in vielen Häfen und Flughäfen. Vor allem ihre Projekte für die Elektromobilität treiben Autozulieferer wie Mahle, Hella und Elring-Klinger auch in der Krise voran.

Beim Beispiel Bosch und Benteler arbeiten sie schon länger zusammen. Innerhalb eines Jahres haben sie ein sogenanntes „Rolling Chassis“ – im Branchenjargon „Skateboard“ – für Elektroautos entwickelt. Von Benteler kommen das Crash-Management, Fahrwerk, Batteriesysteme. Von Bosch sind Antriebsstrang, Lenkung, Bremsen und Elektronik samt Steuerung. Und jetzt stülpen die italienischen Spezialisten für Fahrzeugdesign und Integration noch eine schöne Hülle über die rollenden Elektrobretter.

Neu ist die Idee nicht: Nach Tesla setzt nun auch der Volkswagen-Konzern auf ein solches Skateboard. Die Wolfsburger wollen auf ihrer neuen Modularen Elektro-Plattform (MEB) bis zu drei Millionen Elektroautos pro Jahr bauen und damit in der Industrie den Maßstab setzen.

Es gibt viele, die in diesem Markt mitspielen wollen, denen die Kosten für ein eigenes Skateboard aber zu hoch sind. Michael Perschke, Pininfarina Automobil

Denn neben VW und den Konzerntöchtern Audi und Skoda will auch Ford das VW-Skateboard übernehmen. Für die großen Modelle hat Ford eine halbe Milliarde US-Dollar in das E-Truck-Start-up Rivian gesteckt, in das auch Amazon bereits investiert hat. Ford will auf der Plattform Pick-ups und SUVs bauen, Amazon bis zu 100.000 elektrische Lieferfahrzeuge. Die Technik ist identisch, nur die Verpackung eine andere.

Wer also als Zulieferer in dieser Welt überleben will, braucht ein eigenes Skateboard, lautet das Kalkül bei Bosch. Doch offen in die Parade fahren will man den Herstellern nicht. „Wir werden unseren Kunden nicht Konkurrenz machen, sondern bleiben Zulieferer“, sagt Bosch-Chef Volkmar Denner.

Denners erklärtes Ziel ist es aber, Bosch zum Marktführer in der Elektromobilität zu machen. Und dabei will sich der weltgrößte Autozulieferer vom Kuchen Elektromobilität ein noch größeres Stück abschneiden – größer sogar als bei Autos mit Verbrennungsmotor.

Zulieferer brauchen neue Geschäftsfelder

Denners Angebot richtet sich vor allem an die Newcomer auf dem Mobilitätsmarkt. Das sind Start-ups und sogenannte Mobility-Service-Provider, die bisher keine Autos gebaut haben, aber für ihre Geschäftsmodelle verlässliche „State of the art“-Fahrzeuge brauchen. Große neue Player wie Uber oder Didi wollen sich nicht um Fahrfunktionen kümmern, sondern um den Verkauf von Transportleistung und das Sammeln von Daten.

Bosch rechnet insgesamt damit, dass bis 2025 schon weltweit mehr als 2,5 Millionen Online-Shuttlefahrzeuge unterwegs sein werden. Bosch will diese Anbieter mit seinen Lösungen im Bereich der Elektrifizierung, Automatisierung, Vernetzung und Personalisierung befähigen, Fahrdienste mit höchstem Komfort und maximaler Sicherheit anzubieten. Basis solcher Shuttles sind die fahrbereiten modularen Skateboards, auf die flexibel Karosserien gebaut werden können.

„Alles in allem können solche Angebote mindestens 60 Prozent der Wertschöpfung eines fertigen Autos abdecken“, sagt Andreas Radics, Autoexperte der Münchener Strategieberatung Berylls. „Für die Zulieferer sind solche Angebote wichtig, sie brauchen neue Geschäftsfelder.“

Die großen Autokonzerne haben die Entscheidungen aber schon getroffen und übernehmen viele Entwicklungen selbst, um Wertschöpfung und Beschäftigung halten zu können. „Die Skateboards der Zulieferer richten sich auch an neue Anbieter, die sich Eigenentwicklungen nicht leisten können oder wollen“, sagt Radics.

Rund 500 Millionen kostet die Entwicklung eines Skateboards, rechnen Experten. „Es gibt viele, die in diesem neuen Markt mitspielen wollen, denen die Kosten für ein eigenes Skateboard aber zu hoch sind“, sagt Michael Perschke, Chef von Pininfarina Automobili. Der Münchener Autohersteller ist das Schwesterunternehmen des gleichnamigen Designbüros, das mit Bosch und Benteler kooperiert.

Pininfarina Automobili baut elektrische Supersportwagen in Kleinserie auf Skateboards, die von Entwicklungsdienstleistern stammen. Das erste Modell „Battista“ fährt auf einem Skateboard der kroatischen Firma Rimac, bei den folgenden Modellen will man mit Bosch und Benteler zusammenarbeiten. „Das funktioniert wie ein Lego-Baukasten: Einmal optimiert, lassen sich große Skaleneffekte heben“, sagt der ehemalige Audi-Manager Perschke. „Wir positionieren uns am obersten Ende der Modellpalette, suchen aber auch Partner“.

Bosch-Teile bereits in einer Million Elektroautos

Am Ende entsteht ein Kosmos von Zulieferern, Entwicklern und Marken jenseits der traditionellen Autokonzerne. Bosch setzt darauf, dass mit den Skateboardangeboten die Eintrittshürden in das Autogeschäft sinken. Kunden könnten aber auch Autohersteller etwa aus China oder Indien sein, die als „Plug-and-play“ konzipierte Teilsysteme von Bosch und Benteler in neuen Fahrzeugen verwenden oder neue Fahrzeuge direkt auf einem Rolling Chassis der neuen Partnerschaft aufbauen.

Alles sei „modular und skalierbar“, heißt es bei Bosch. „Hersteller von Elektroautos können diese künftig in kürzester Zeit in unterschiedlichsten Varianten und Designs umsetzen und dabei eigene Ressourcen und Zeit einsparen“, verspricht Benteler-Manager Marco Kollmeier.

Entscheidend ist aber auch die Fähigkeit, Komponenten in hoher Stückzahl und Qualität liefern zu können. Bereits in einer Million E-Autos sind Bosch-Teile verbaut. Bis 2022 sollen es 14 Millionen sein. Mehr als fünf Milliarden Euro will Bosch bis 2025 mit Komponenten und Systemen in der Elektromobilität umsetzen.

Zukunftstechnik 500 Millionen Euro beträgt bei Bosch der Jahresetat für Elektromobilität. Gerade erst hat der Zulieferer das Budget um 100 Millionen Euro aufgestockt. (Quelle: Bosch)

Der Erfolgsdruck beim weltgrößten Autozulieferer ist groß, die Beschäftigung ist bedroht. Über 30.000 Menschen arbeiten bei Bosch für den Diesel. Mehr als 2 000 Stellen wurden schon gestrichen. „Um ein Dieselsystem herzustellen, brauchen wir zehn Mitarbeiter, bei einem Benzinsystem sind es drei, bei einem Elektroantrieb einer“, rechnet Denner vor. Und die Rechnung zeigt vor allem eines: Bosch muss aggressiv in der Elektromobilität akquirieren, um nicht massenhaft Arbeitsplätze abbauen zu müssen.

Beim Skateboard wird Bosch zu seinem eigenen Herrn. Der Konzern hat schon heute 30.000 Softwareentwickler, 14 000 davon arbeiten im Autobereich. Damit ist Bosch manchem Autohersteller überlegen. Den Jahresetat für die Elektromobilität hat der Konzern gerade von 400 auf 500 Millionen aufgestockt. Über vier Milliarden Euro an Vorleistungen stecken damit schon in den Elektroprojekten der sonst so sparsamen Schwaben.

Da Bosch keine Batteriezellen fertigen will und damit auf die teuerste Komponente eines E-Autos verzichtet, hat das Skateboard-Projekt hohe Wichtigkeit für den Konzern und Brisanz für das künftige Verhältnis zu den Automobilherstellern.

Spätestens wenn in Zukunft einer der neuen Mobilitätsanbieter sich für das Trio Bosch, Benteler, Pininfarina entscheiden sollte, wird das Skateboard-Projekt zur Belastungsprobe der Beziehung zu den Autoherstellern. Denn dann werden sie wirklich zu direkten Konkurrenten. Brancheninformationen zufolge soll es schon größere Aufträge für das Bosch-Skateboard geben.

