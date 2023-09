Elektromobilität Wettlauf um die beste Technologie für Autobatterien

Köln Auf den ersten Blick wirkt der JAC Sehol E10X wie ein weiterer Elektro-Stadtflitzer aus China. Doch was die Volkswagen-Tochter JAC vor wenigen Monaten vorgestellt hat, ist ein Meilenstein für die Elektromobilität. Der Kleinwagen ist das erste E-Auto mit einer Natrium-Ionen-Batterie.

Wer sich mit Autobatterien beschäftigt, kann leicht den Überblick verlieren: Lithium-Ionen, Natrium-Ionen, Festkörperbatterie, Einheitszelle. „Es gibt ein breites Spektrum an Batterietechnologien mit einem ganzen Zoo an Materialien und Konzepten“, sagt Lukas Weymann, Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI).

Das Verbot von Verbrennungsmotoren in der Europäischen Union ab 2035 gibt der Elektromobilität weiteren Schub. Batterieforscher wetteifern weltweit um die beste Batterie. Klar ist: Wer auf diesem Feld brilliert, steht in der Kundengunst weit oben.

Weymann glaubt: Die Lithium-Ionen-Batterie, derzeit technologisch der Status quo unter den Autobatterien, dominiere wohl „auch in den nächsten Jahren“. Allerdings lohnt der Blick aufs Detail: Denn der Aufbau und die verwendeten Materialien können variieren – und sie bestimmen die wichtigsten Faktoren: Preis, Leistung und Nachhaltigkeit. Hier lässt sich also optimieren.

Jede Lithium-Ionen-Zelle besteht aus einer negativen Anode, zumeist aus Grafit, und einer positiven Kathode. Dazwischen transportiert ein flüssiger, ionenleitender Elektrolyt die namensgebenden Lithium-Ionen beim Lade- und Entladevorgang zwischen den Elektroden.

Die Kathode besteht neben Lithium aus Materialien wie Eisen, Mangan, Kobalt oder Nickel. Sie steht im Zentrum vieler Forschungsaktivitäten, denn ihre genaue Zusammensetzung bestimmt maßgeblich Leistungsfähigkeit, Lebensdauer und Ladezeiten.

Das saubere Image leidet

Einige Rohstoffe der Lithium-Ionen-Technologie stehen in der Kritik. Die weltweiten Lithiumreserven sind zwar theoretisch ausreichend, aber der Abbau ist aufwendig und je nach Methode wenig umweltfreundlich. Der seltene Rohstoff Kobalt wird Berichten zufolge teilweise von Kindern in kleinen Minen in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut. All das schadet dem sauberen Image der Elektromobilität.

Laut einer Prognose von McKinsey steigt die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien von 307 Gigawattstunden im Jahr 2022 bis 2030 auf 5843 Gigawattstunden. Es könnte schwierig werden, nachhaltige Materialien in ausreichender Menge zu produzieren, heißt es in der Studie. Kein Wunder, dass Automobilindustrie und Zulieferer mit Hochdruck an Alternativen arbeiten.

Die von JAC präsentierte Natrium-Ionen-Batterie gilt als zukunftsträchtig, denn Natrium ist in großen Mengen in Meeren oder Salzstöcken verfügbar. Zudem kommt die Natrium-Ionen-Batterie ohne Kobalt und Nickel aus und lässt sich leichter recyceln. Ihr großer Nachteil ist die geringere Energiedichte. „Das macht die Natrium-Ionen-Batterie vor allem für günstigere Elektroautomodelle interessant“, sagt Weymann. Der Tausch ist einfach: Preis gegen Leistung.

Ein weiterer Hoffnungsträger ist die Festkörperbatterie. Statt flüssiger Elektrolyte werden ionenleitende Feststoffe verwendet, und es kann eine Anode aus metallischem Lithium genutzt werden. Das verspricht eine höhere Energiedichte und damit im Auto größere Reichweiten. Doch sind einige Hürden zu überwinden: „Vieles ist einfacher, wenn man eine Flüssigkeit zwischen zwei Elektrodenschichten hat“, sagt Weymann. Die größte Herausforderung sei die Leitfähigkeit. Die Ionen müssen schnell durch das feste Material hindurch. Hinzu kommen mechanische Schwierigkeiten, und reines Lithium ist in der Produktion schwierig zu handhaben, da es leicht entflammbar ist.

Recycling bekommt Priorität

Ganz ohne kritische Chemikalien und Rohstoffe wird es in der Batterietechnologie wohl vorerst nicht gehen. „Um die Autobatterie nachhaltiger zu machen und den Bedarf an Rohstoffen auch langfristig zu decken, müssen wir eine gute Recycling-Infrastruktur schaffen“, sagt Weymann. Hier wähnt sich BASF, einer der führenden Hersteller von Kathodenmaterialien, als Pionier: Im Juni eröffnete der Chemiekonzern in Schwarzheide ein Zentrum, das in Europa erstmals Batteriematerialproduktion und Batterierecycling vereint. Man wolle weltweit „verstärkt recycelte Metalle für die Herstellung neuer Kathodenmaterialien verwenden“, sagt Lydie Derebreu, als Senior Vice President bei BASF verantwortlich für die strategische Entwicklung von Batterie‧materialien und Katalysatoren.

In Schwarzheide verarbeitet BASF Altbatterien mit Abfällen aus der Batterieproduktion zu sogenannter „schwarzer Masse“, die in einem weiteren Schritt gereinigt wird, um anschließend die Metalle separieren zu können. „Recycelte Metalle haben einen um etwa 25 Prozent niedrigeren CO2-Fußabdruck als Neumetalle“, sagt Derebreu.

Entscheidend in der Kathodenfertigung sei „das feine Austarieren der Zusammensetzung der Metallgemische“, sagt Derebreu. Je nach Anforderung des Autos bietet sich mal ein Mischoxid aus Nickel, Kobalt und Aluminium (NCA) an, mal eines aus Nickel, Kobalt und Mangan (NCM). Derebreu sieht drei große Marktsegmente für Elektrofahrzeuge: das Einstiegssegment mit den niedrigsten Batteriekosten, das Volumensegment für ein ausgewogenes Verhältnis von Batterieleistung und Kosten – und das Leistungssegment für maximale Reichweite oder Batterieleistung.

BASF konzentriere sich vor allem auf das Volumen- und Leistungssegment sowie auf Materialien für die Lithium-Ionen-Technologie, sagt Derebreu. „Es geht nun darum, die Technologie weiterzuentwickeln mit kleinen Sprüngen, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern.“

Metalle werden austariert

Grundsätzlich gilt: Je mehr Nickel, desto höher ist die Energiedichte der Batterie. Der Nickelanteil werde in den Segmenten NCA und NCM weiter steigen, um die geforderten Leistungen, Reichweiten und Kosten zu erreichen, sagt Derebreu. „Der Nickelanteil hat jedoch Grenzen.“ BASF arbeite auch an kobaltarmen und manganreichen Materialien. Kobalt stabilisiert die Kristallstruktur, ist aber selten, teuer und wenig nachhaltig. Mangan ist gut verfügbar und günstig, aber weniger leistungsfähig. In einem mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gegründeten Labor arbeite BASF auch an Festkörperbatterien, Natrium-Ionen-Technologie und Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP), sagt Derebreu.

Die forcierte Batterieforschung zeigt auch: Europa versucht, im Wettlauf mit China, Südkorea und Japan verlorenen Boden gutzumachen. Bei den Investitionen in Batterietechnologie hat die EU nach eigener Darstellung im Jahr 2022 den Spitzenreiter China überholt. Rund 180 Milliarden Euro sind laut EU-Kommission an privaten Mitteln in das Batterie-Ökosystem geflossen. „Die Batterieproduktion in Deutschland muss als Teil des europäischen Batterie-Ökosystems gesehen werden“, sagt Weymann. Entscheidend sei es in den nächsten Jahren, Zulieferstrukturen aufzubauen, Batteriefabriken und Recyclinganlagen zu schaffen – und Fachkräfte zu rekrutieren.

In Salzgitter arbeitet VW an der Autobatterie der Zukunft, die Tochterfirma Powerco baut eine von weltweit mehreren Gigafactories. Zur Grundsteinlegung im vergangenen Jahr kam auch der Kanzler, ab 2025 soll hier eine „grüne Einheitszelle“ vom Band laufen. Diese soll laut VW in bis zu 80 Prozent aller Konzernmodelle verbaut werden.

Je nach Anforderung im jeweiligen Marktsegment könne man unterschiedliche Zellchemien einsetzen – und so „individuelle Performancestufen“ erreichen. Durch Standardisierung sollen dennoch die Batteriekosten um bis zu 50 Prozent sinken. Gleichzeitig ist VW am US-Start-up Quantumscape beteiligt, das an Feststoffbatterien forscht. „Es wird nicht die eine Autobatterie der Zukunft geben“, sagt Weymann. „Vielmehr werden wir einen bunten Strauß verschiedener Technologien für unterschiedliche Fahrzeugklassen sehen.“

