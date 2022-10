Female Founder Award Localyze-Gründerin Hanna Asmussen: „Am Anfang hat keiner an uns geglaubt“

Gründerinnen tun sich schwer, in der männerdominierten Start-up-Szene Kapital zu bekommen. Localyze-Chefin Hanna Asmussen weiß das aus eigener Erfahrung – und investiert selbst.

Localyze-Chefin Hanna Asmussen mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes (l.) und McKinsey-Deutschlandchef Fabian Billing. (Foto: Marc-Steffen Unger) Verleihung des Female Founder Award

Berlin Hanna Asmussen will Grenzen abbauen. Ihr Start-up Localyze, das sie mit Lisa Dahlke und Franzi Löw gegründet hat, bietet eine Plattform an, mit der Unternehmen alles rund um die Mobilität von Mitarbeitern organisieren können. Ob Umzug, Visumverlängerung oder Reiseorganisation.

Grenzen abbauen, das macht die Unternehmerin auch außerhalb der eigenen Organisation. Viele Gründerinnen tun sich schwer, Kapital für ihre Start-ups zu bekommen – die Szene ist sehr männlich geprägt. Asmussen ist deswegen als Coach und Mentorin aktiv, um für mehr Diversität zu sorgen.

Für ihr erfolgreiches Unternehmertum und ihr Engagement in der Start-up-Szene hat Asmussen am Donnerstag den Female Founder Award gewonnen. Handelsblatt und McKinsey verleihen diesen Preis an herausragende Gründerinnen in Deutschland, mittlerweile zum vierten Mal.

Für Asmussen spielen persönliche Erfahrungen eine große Rolle. Das betrifft, erstens, die Geschäftsidee: Die Idee für Localyze kam ihr, als sich ein beruflicher Umzug nach China kompliziert gestaltete. Die Plattform, 2018 in Hamburg gegründet, soll Personalabteilungen bei der Organisation helfen, etwa mit einer To-Do-Liste für Visumanträge.

Dafür das nötige Kapital aufzubringen war aber, zweitens, nicht so einfach. „An uns hat am Anfang keiner geglaubt.“ Der Gründerin gelang es jedoch, einen Platz im renommierten Gründerzentrum Y Combinator im Zentrum des Silicon Valley zu ergattern. Eine Auszeichnung.

In der Folge wurde die Finanzierung deutlich leichter. Erst vor einigen Wochen erhielt das Start-up 35 Millionen Dollar, unter anderem vom US-amerikanischen Wagniskapitalgeber General Catalyst.

„Manchmal reicht eine Stimme, eine Validierung“, sagt die Wirtschaftsingenieurin. Deswegen überlege sie, sich selbst als Investorin zu engagieren. Zudem berät sie Gründer – neben Frauen auch Männer, die ihre Organisation divers aufbauen wollen.

Für Gründerinnen, die auch Grenzen überwinden wollen, hat sie einen wichtigen Ratschlag: „Immer 30 Prozent Aufschlag auf das, was ihr könnt oder euch zutraut. Männer machen das sowieso.“

