Gerresheimer und Zollner Digitale Medizin: Zwei deutsche Traditionsfirmen wollen den Markt für smarte Arzneigeräte erobern

Verpackungsspezialist Gerresheimer und Elektronikdienstleister Zollner entwickeln die ersten digital vernetzbaren Inhalatoren und Arzneipumpen. Sie lockt ein Milliardenmarkt.

Die Digitalisierung im Gesundheitssystem könnte viele Krankenhausbesuche überflüssig machen. Gerresheimer und Zollner wollen dafür nun vernetzte Inhalatoren und Medikamentenpumpen entwickeln. (Foto: DigitalVision/Getty Images) Ärzte analysieren Gesundheitsdaten

Düsseldorf Digital gesteuerte und vernetzbare Medizingeräte kennt man bisher vor allem von Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley. Nun wagen zwei deutsche Industriekonzerne einen gemeinsamen Vorstoß in die digitale Medizintechnik: Der Verpackungsspezialist Gerresheimer und der Elektronikfertiger Zollner wollen gemeinsam vernetzte Inhalatoren für Asthmatiker und digital steuerbare Medikamentenpumpen entwickeln.

Inhalatoren und Medikamentenpumpen sind bewährte „Drug Delivery Devices“, also Geräte, mit denen Arzneiwirkstoffe in den Körper transportiert werden. Die Geräte sollen aber mit Sensoren und anderer Mikroelektronik ausgestattet sein, um auch Daten über die Anwendung und Wirkung beim Patienten zu liefern. Von der Allianz versprechen Gerresheimer und Zollner sich Milliardenumsätze – die digitale Medizintechnik könnte das Gesundheitswesen revolutionieren.

„Wir wollen eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung vernetzter Drug Delivery Devices zur Verabreichung von Medikamenten einnehmen und weltweit zu den Pionieren gehören“, sagt Gerresheimer-CEO Dietmar Siemssen.

Die Partner bündeln ihre Kompetenzen: Gerresheimer hat sich neben dem Kerngeschäft mit traditionellen Arzneiverpackungen zum Spezialisten für Inhalatoren sowie am Körper zu tragende Injektions- und Infusionssysteme entwickelt. Auf die Sparte Plastics & Devices entfiel 2021 mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes von insgesamt 1,5 Milliarden Euro.

Zollner wiederum soll die Arzneigeräte mit der nötigen Digitaltechnik ausstatten. Das Familienunternehmen aus Zandt nahe Regensburg ist einer der weltweit größten Fertigungsdienstleister für elektronische Komponenten. Gut ein Fünftel des Umsatzes von zuletzt rund 1,9 Milliarden Euro entfiel dabei auf Medizintechnik-Komponenten.

Von der Digitalisierung des Gesundheitssystems sollen vor allem chronisch Kranke profitieren: Die Geräte könnten messen, ob die Patienten die Medikamente korrekt einnehmen und die Wirkstoffe ausreichend im Körper ankommen. Über eine Cloud könnten die Medizingeräte die Daten an den Facharzt weiterleiten, der die Versorgung der Patienten so besser kontrollieren kann.

Pharmafirmen lagern Geräte-Entwicklung an Zulieferer aus

Die Technologien nennt man auch „Internet of Medical Things“ – in Anlehnung an das „Internet der Dinge“, in dem auch Haushaltsgeräte und Autos vernetzt werden. Experten sehen viel Potenzial: Einer Studie von McKinsey zufolge ließen sich bis zu sieben Milliarden Euro an Behandlungskosten bei chronisch Erkrankten im Jahr einsparen. Durch die Onlineüberwachung durch den Arzt und ein digitales Patientenmanagement könnten etwa weniger Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte nötig sein.

Voraussetzung dafür ist, dass Geräte, Cloud-Technologie sowie Datenplattformen verfügbar sind und in Kombination den erhofften Nutzen bringen. Gerresheimer und Zollner konzentrieren sich zunächst auf die Entwicklung von Inhalatoren für Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen, automatischen Injektoren und Systemen in der Augenheilkunde. Wann erste Produkte marktreif sein werden, ist offen.

Denn sowohl die eigentlichen Medikamente als auch die dazugehörenden Geräte zur Verabreichung müssen einen langwierigen Zulassungsprozess durchlaufen. Dabei wird es neben medizinischen Fragen im Zuge der Digitalisierung auch um die Sicherheit der IT-Systeme und Daten gehen.

Damit Pharma- und Medizintechnikunternehmen ihre Produkte schneller auf den Markt bringen können, sollen diese Prozesse künftig parallel ablaufen. Dafür lagern die Unternehmen die Entwicklung und Produktion technischer Lösungen verstärkt an Zulieferer wie Gerresheimer aus. „In der Automobilbranche gibt es schon seit Jahren den Trend, dass große Automobilkonzerne ihre Zulieferer ganze Systeme entwickeln und bauen lassen. Dies zeigt sich immer mehr auch im Pharmabereich“, sagt Gerresheimer-Chef Siemssen.

Allianzen für mehr Hightech-Kompetenz in Deutschland

Mit ihrer Zusammenarbeit reagieren die Unternehmen auf diesen Trend. Durch die Allianz kann das Familienunternehmen Zollner nun bei den großen Medizintechnikkonzernen mit Gerresheimer im Team auftreten. „Wir waren als Elektronikdienstleister manchmal erst spät in die Entwicklung eingebunden und bekommen jetzt direkten Kontakt zum Endkunden“, sagt Zollner-Vorstand Markus Aschenbrenner.

Beide Unternehmen sehen in Allianzen einen guten Weg, in Deutschland Hightech-Expertise aufzubauen. Steigende Kosten, komplexere Lösungen und Wettbewerbsdruck machten es für einzelne Unternehmen schwierig, überall die erforderliche Expertise zu erlangen. „Deshalb ist es auf jeden Fall besser, sich mit kompetenten Partnern zusammenzuschließen“, sagt Gerresheimer-Chef Siemssen.

