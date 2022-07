Gesundheitsmarkt Fujifilm steckt Milliarden ins Gesundheitsgeschäft – und greift Siemens Healthineers an

Die Japaner bauen Medizintechnik und Biotech-Auftragsproduktion stark aus. CEO Teiichi Goto will dazu das Know-how aus dem weggebrochenen Fotogeschäft nutzen.

Der Technologiekonzern hat große Ambitionen im Gesundheitsmarkt. (Foto: mauritius images / Askar Karimullin / Alamy / Alamy Stock Photos) Fuji-Gebäude in Tokio

Düsseldorf Einst war der Fotofilm das größte Geschäft des japanischen Mischkonzerns Fujifilm, seit vergangenem Jahr ist dies erstmals der Gesundheitsbereich. Das Healthcare-Geschäft wird in den nächsten Jahren weiter stark ausgebaut werden, kündigte Präsident und CEO Teiichi Goto im Gespräch mit dem Handelsblatt an. „2030 soll der Gesundheitsbereich für rund die Hälfte des Umsatzes von Fujifilm sorgen“, sagte Goto.

Damit positioniert sich Fujifilm in Märkten, in denen auch namhafte deutsche und europäische Unternehmen aktiv sind. In der bildgebenden Diagnostik etwa konkurrieren die Japaner mit Schwergewichten wie dem Dax-Unternehmen Siemens Healthineers und dem niederländischen Philips-Konzern.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr trug das Gesundheitsgeschäft rund 32 Prozent zum Umsatz von 2,5 Billionen Yen (rund 19 Milliarden Euro) bei, sorgte aber bereits für rund 38 Prozent des operativen Gewinns von knapp 230 Milliarden Yen (rund 1,76 Milliarden Euro).

2030 plant Fujifilm mit einem Gesamtumsatz von 3,5 Billionen Yen und einer Verdoppelung des Healthcare-Geschäfts auf 1,7 Billionen Yen. „Medizintechnik und Biotech-Auftragsproduktion werden unsere Wachstumstreiber sein“, sagt Goto. „Hier liegt auch der Fokus unserer Investitionen.“

Die Neuausrichtung von Fujifilm gilt als erfolgreiches Beispiel für den Wandel von Unternehmen, deren traditionelles Geschäft weitgehend weggebrochen ist. Die Japaner schafften es, die Technologie und Erfahrung aus dem Foto-Geschäft für neue Anwendungen zu nutzen.

Auftragsproduktionen von biotechnologischen Produkten

Das zeigte sich etwa in der Auftragsproduktion von biotechnologischen Produkten für die Pharmaindustrie. In dieses Geschäftsfeld hatte sich Fujifilm vorgewagt, weil der Konzern hier von dem Know-how aus dem technologisch anspruchsvollen Produktionsprozess des fotografischen Films profitieren konnte, erläutert Goto. Die Beschichtung der Filme mit einer Kollagen-Emulsion, also Proteinen, wie sie auch in der menschlichen Haut vorkommen, ist im Grunde eine biomedizinische Fertigungstechnik.

Fujifilm betreibt weltweit vier biopharmazeutische Produktionsanlagen, in denen das Unternehmen als Lohnfertiger für große Pharmaunternehmen unter anderem Antikörpermedikamente und Impfstoffe herstellt.

Der japanische Konzern investiert nun umgerechnet knapp 1,4 Milliarden Euro in den Ausbau der Produktionsanlagen im dänischen Hillerod, die das Unternehmen 2019 vom US-Unternehmen Biogen erworben hat. Unter anderem wird dort auch der Covid-19-Antikörper von Eli Lilly hergestellt. Insgesamt hat Fujifilm damit in den vergangenen Jahren rund 6,7 Milliarden Euro in die Erweiterung der Biotech-Auftragsproduktion gesteckt, rund vier Milliarden davon in Europa. Der Umsatz des Bereichs ist im abgelaufenen Geschäftsjahr auch dank der erhöhten Nachfrage in der Coronapandemie um 32 Prozent auf umgerechnet rund 1,15 Milliarden Euro (150 Milliarden Yen) gestiegen.

Das Marktforschungsunternehmen Modor Intelligence prognostiziert bis 2027 ein jährliches Umsatzwachstum von 11,5 Prozent für die biopharmazeutische Auftragsproduktion. Ähnliche Erwartungen hat Fujifilm-Chef Goto: „Wir sehen im Bereich der biopharmazeutischen Auftragsproduktion ein großes Potential. Es gibt bei den großen international tätigen Pharmakonzernen den Trend, die Produktion stärker outzusourcen“, sagt er.

Zudem will der seit Juni vergangenen Jahres amtierende Konzernchef auch die Produktion von Zelllinien und Ausgangsstoffen für die Herstellung von Gen- und Zelltherapien ausbauen. Dieser Bereich gilt als großer Zukunftsmarkt in der Pharmaindustrie. Mit Gentherapien sollen etwa Erbkrankheiten behandelt werden, indem defekte Bausteine des Erbguts ausgetauscht werden.

Zukauf von Hitachi

In der Medizintechnik hat sich Fujifilm im vergangenen Jahr mit dem Kauf des bildgebenden Diagnostikportfolios von Hitachi verstärkt. Mit dem Zukauf für umgerechnet 1,3 Milliarden Euro ergänzte Fujifilm sein Portfolio unter anderem um Computer- und Magnetresonanztomografie.

Dadurch ist die Medizintechniksparte von Fujifilm kräftig um mehr als 50 Prozent auf 533,8 Milliarden Yen gewachsen, liegt mit umgerechnet rund vier Milliarden Euro aber immer noch deutlich hinter dem bildgebenden Diagnostikgeschäft von Philips (8,6 Milliarden Euro) und Siemens Healthineers (9,8 Milliarden Euro).

Fujifilm selbst ist seit mehr als 80 Jahren in der Medizintechnik mit Röntgengeräten präsent, später kamen Ultraschallgeräte und Endoskope zur Produktpalette hinzu. Seit der Jahrtausendwende hat sich Fujifilm zudem eine führende Position im Bereich Pacs erarbeitet, das sind digitale Systeme zur Verarbeitung, Verwaltung und Archivierung von medizinischen Bildern und Daten.

CEO Goto sieht in dem durch das Hitachi-Portfolio erweiterten Produktangebot bessere Möglichkeiten, sich ergänzende Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Cross-Selling ist das Stichwort. Der Bedarf der Krankenhäuser, Lösungen aus einer Hand zu bekommen, steige, meint der 63-Jährige. Zusätzliche Wachstumschancen erwartet er durch Ausbau digital unterstützter Diagnostik. Unter anderem hat Fujifilm eine mit Künstlicher Intelligenz unterstützte Softwareplattform entwickelt.

So werden beispielsweise anhand der Bilder aus dem Pacs-System Algorithmen trainiert, um Radiologen, Kardiologen und andere Fachärzte bei der Diagnostik zu unterstützen. Der Umsatz der Medizintechniksparte soll laut Goto bis 2026 auf 700 Milliarden Yen wachsen (rund 5,4 Milliarden Euro), was einem jährlichen Umsatzwachstum zwischen fünf und sechs Prozent entspricht.

Technologie zwingt zum Wandel

Der Vormarsch der Digitaltechnologie hatte Fujifilm ab der Jahrtausendwende zu einem fundmentalen Wandel gezwungen. Stand das Geschäft mit Farbfilmen und Co. im Jahr 2000 noch für 60 Prozent des Umsatzes und zwei Drittel des Gewinns, war der Markt zehn Jahre später quasi zerstört: Die weltweite Nachfrage nach Fotofilmen war auf weniger als ein Fünftel des Werts von 2000 eingebrochen.

Mit dem Ausbau eines eigenen Portfolios rund um Digitalfotografie, Digitaldruck, aber auch Zukäufen in vielen Geschäftsfeldern und nicht zuletzt harten Sparmaßnahmen und Stellenabbau kämpfte sich das Unternehmen unter der Führung des langjährigen CEOs Shigetaka Komori aus der Krise heraus. Heute reicht die Produktpalette von Fujifilm über Kameras, Drucker, Bildschirmmaterialien, Halbleiter und Speichermedien bis hin zu Medizintechnik, Pharmaprodukten und Zelllinien.

Der Gesundheitsbereich spielte dabei auch wegen seiner nachhaltigen Wachstumsperspektive eine wichtige Rolle für Fujifilm, betont Goto. Eine Strategie, die andere Technologie- und Mischkonzerne ebenfalls verfolgten: Der koreanische Konzern Samsung etwa gründete 2011 unter dem Namen Samsung Biologics einen Auftragsproduzenten für die Produktion von Biopharmazeutika, der im vergangenen Jahr umgerechnet mehr als eine Milliarde Euro Umsatz erzielte. Und Kamerahersteller Canon kaufte 2016 für 5,3 Milliarden Euro die Medizintechniksparte von Toshiba, um seine Position in der Medizintechnik auszubauen. Auch Fujifilm hatte damals für die Toshiba-Sparte mitgeboten.

