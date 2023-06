Grüner Wasserstoff Thyssen-Krupp plant Börsengang von Wasserstoff-Tochter Nucera vor dem Sommer

Thyssen-Krupp Nucera baut Anlagen, mit denen grüner Wasserstoff produziert wird. Ein Börsengang soll dabei helfen, das lukrative Geschäft auszubauen.

Nucera entwickelt Anlagen, mit denen grüner Wasserstoff produziert wird. (Foto: mauritius images / Timon Schneider / Alamy / Alamy Stock Photos) Nucera

Düsseldorf Ein Jahr lang hatte Thyssen-Krupp den Teilbörsengang seiner Wasserstofftochter Nucera verschoben, nun macht der Industriekonzern Ernst. Vor der Sommerpause sollen die ersten Aktien platziert werden, sofern das Marktumfeld mitspielt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Thyssen-Krupp will den Angaben zufolge langfristig die Mehrheit an seiner Tochter halten. Auch der italienische Minderheitsaktionär Industrie De Nora wolle seine langjährige Partnerschaft mit dem Unternehmen fortführen.

Für den Teilbörsengang der Wasserstofftochter will Thyssen-Krupp nach eigenen Angaben vor allem neu ausgegebene Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung anbieten. Davon erhofft sich der Konzern einen Erlös von 500 Millionen bis 600 Millionen Euro. Das Geld will der Konzern dafür nutzen, das Geschäft mit der alkalischen Wasserelektrolyse auszubauen.

Eigentlich hatte Thyssen-Krupp das Tochterunternehmen bereits im vergangenen Jahr an die Börse bringen wollen. Wegen der volatilen Marktbedingungen hatte der Konzern dann aber zunächst Abstand von diesen Plänen genommen.

Die Wasserstofftochter entwickelt Technologie für Elektrolyseanlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab.

Der Fokus des Geschäfts von Nucera liegt aktuell auf Europa und Nordamerika. Dort wolle man Standorte aufbauen und erweitern, erklärte Werner Ponikwar, Vorstandsvorsitzender der Wasserstofftochter, in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. „Für die Marktbearbeitung und Abwicklung unserer Aufträge sind wir außerdem noch mit Standorten in Japan, China, Australien, Saudi-Arabien und demnächst auch in Indien vertreten.“

Doch vor allem Nordamerika solle künftig ein Kernmarkt von Thyssen-Krupp Nucera werden, so der CEO. Durch die „massive Förderung“ im Zuge des Inflation Reduction Act (IRA) beständen vor Ort besonders gute Wachstumschancen.

Hohe Investitionen für Thyssen-Krupp allein nicht zu schultern

„Wir wollen Thyssen-Krupp Nucera als globalen Elektrolysetechnologieführer für grünen Wasserstoff noch sichtbarer machen. Gleichzeitig wollen wir wesentlich das Wachstum eines Unternehmens begleiten, das die grüne Transformation ermöglicht“, sagte Miguel Ángel López Borrego, seit Juni Vorstandsvorsitzender von Thyssen-Krupp.

Mit dem Börsengang wachse der finanzielle Spielraum der Wasserstofftochter. „Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung kommt Thyssen-Krupp Nucera direkt zugute“, so López Borrego.

Für Thyssen-Krupp wäre der Börsengang ein Erfolg in schwierigen Zeiten. Der Konzern war im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 mit einem Verlust von 223 Millionen Euro nicht nur tief in die roten Zahlen gerutscht. Auch die Suche nach einem Partner für die Stahlsparte gestaltet sich laut Informationen des Handelsblatts aus Unternehmens- und Finanzkreisen seit Jahren schwierig.

In der gegenwärtigen Situation wären die hohen Investitionen, die Nucera in den kommenden Jahren tätigen will, für den Konzern nicht allein zu schultern. Denn um sich international vor Wettbewerbern zu behaupten, muss Nucera expandieren: Für Forschung und Entwicklung erwartet die Wasserstofftochter hohe Aufwendungen. So sollen bis 2026 zwischen 150 und 250 Millionen Euro in Forschung und ein ähnlich hoher Betrag in weitere Investitionen gesteckt werden – insgesamt werden rund 500 Millionen Euro aufgewendet.

Nucera-CEO Ponikwar: „Müssen uns am Markt nicht verstecken“

Der Teilbörsengang, mit dem der Industriekonzern weiterhin die Mehrheit an der Tochter hält, könnte sich für Thyssen-Krupp als profitabel erweisen. „Unsere Auftragsbücher sind voll und sprechen eine klare Sprache. Wir müssen uns am Markt nicht verstecken“, sagte Nucera-Chef Ponikwar. Insider hatten den Wert des Unternehmens im Voraus mit bis zu fünf Milliarden Euro beziffert.

Thyssen-Krupp hält aktuell rund 66 Prozent der Anteile an Nucera, der italienische Konzern De Nora 34 Prozent. Die Gesamtzahl der Aktien, die im Rahmen des Börsengangs angeboten werden sollen, sowie andere relevante Bedingungen würden vor dem Start des IPO festgelegt, teilte der Konzern mit.

„Mit unserer Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff wollen wir die neue Ära nachhaltiger Energienutzung mitgestalten“, erklärte Nucera-Chef Ponikwar. „Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselfaktor für die Dekarbonisierung der Industrie und damit der Erreichung der Klimaschutzziele.“

Der Markt biete weltweit aktuell großes Wachstumspotenzial. „Die Volatilität an den Börsen ist zurückgegangen“, sagt Arno Pfannschmidt, Finanzchef von Thyssen-Krupp. Zeitlich stehe die Wasserstofftochter jedoch nicht unter Druck. Dank seiner wiederkehrenden Erlöse und hohen Profitabilität sei die Planungssicherheit im Unternehmen aktuell groß, betonte Nucera-Chef Ponikwar.

Mit den Investitionen soll die Produktion stärker automatisiert und digitalisiert werden. „Zum einen geht es dabei um die Verbesserung unserer Elektrolyse-Module, sowie deren automatisierte und serielle Fertigung“, so Ponikwar. Zum anderen wolle man sich auch unabhängiger von Edelmetallen wie beispielsweise Iridium machen, das für die Elektrolyseure benötigt wird, aktuell aber nur schwer zu beschaffen ist.

Angesichts der global angespannten Lage, muss der Konzern auch seine Lieferketten sicherer aufstellen. „Langfristig müssen wir die Lieferketten in den Regionen, in denen wir aktiv sein wollen, vollständig zur Verfügung haben.“ Dies sei vor allem in Nordamerika und Europa, jedoch auch in anderen anvisierten Regionen der Fall.

„Um den finanziellen Spielraum für diese Entwicklungsschritte zu erreichen, ist der Börsengang ein hervorragender Schritt – und wird das eigene Profil von Nucera im Markt schärfen“, sagte Ponikwar.

Beim Wasserstoffgeschäft erwartet Nucera im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 600 bis 700 Millionen Euro, im darauffolgenden Geschäftsjahr soll dieser auf 850 bis 950 Millionen Euro gesteigert werden. Weiterhin werde eine hohe einstellige Marge angestrebt, so der Vorstandsvorsitzende.

Nach der Bekanntgabe des geplanten Börsengangs der Wasserstofftochter stieg die Aktie von Thyssen-Krupp um knapp zwei Prozent.

