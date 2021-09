Klimaneutralität Grüner Wasserstoff: Am besten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein produzieren

Betreiber von Strom- und Gasnetzen werben für die Produktion von grünem Wasserstoff im Nordwesten. Von dort könnte er über bestehende Gasnetze nach Süddeutschland gelangen.

Der Stromübertragungsnetzbetreiber Tennet sowie die Gasnetzbetreiber Gasunie und Thyssengas entwickeln gemeinsame Pläne für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Die drei Netzbetreiber sehen die am besten nutzbaren Potenziale für die Herstellung von grünem Wasserstoff im nordwestlichen Teil Niedersachsens sowie in Schleswig-Holstein. Das geht aus einer Studie der drei Unternehmen hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

Grüner Wasserstoff spielt auf dem Weg zur bis 2045 angestrebten Klimaneutralität eine Schlüsselrolle. Er wird mittels Strom aus erneuerbaren Quellen durch Elektrolyse hergestellt und ist klimaneutral. Branchen wie Stahl oder Chemie sind auf klimaneutralen Wasserstoff in großen Mengen angewiesen, um ihre Prozesse zu dekarbonisieren.

Die Strom- und Gasnetzbetreiber raten dazu, die Wasserstoffelektrolyse dort stattfinden zu lassen, wo auch der Strom aus erneuerbaren Quellen in großen Mengen anfällt, also in den Küstenregionen mit hoher Windparkdichte.

Theoretisch wäre auch eine andere Vorgehensweise denkbar. Man könnte den Strom aus erneuerbaren Quellen zu den Chemie- und Stahlstandorten transportieren, um vor Ort die Elektrolyse durchzuführen. Das würde jedoch einen weiteren Ausbau der Stromübertragungsleitungen quer durch Deutschland erforderlich machen. Der Ausbau der Stromnetze erweist sich aber bereits heute als schwierig.

Hier kommen die Gasnetzbetreiber ins Spiel. Sie plädieren dafür, die vorhandene Gasnetzinfrastruktur zu nutzen, um den Wasserstoff von den Küsten in die Verbrauchszentren des Landes zu transportieren. Sie hatten dazu bereits im vergangenen Jahr konkrete Pläne vorgelegt. Bis 2030 soll zunächst ein „Wasserstoff-Startnetz“ entstehen, das im Wesentlichen künftige Wasserstofferzeuger mit den Wasserstoffverbrauchern in den industriellen Zentren Nordwestdeutschlands miteinander verbindet.

Gas- und Stromnetze gemeinsam planen

Dieses Netz soll dann in einem zweiten Schritt nach 2030 zu einem deutschlandweiten Netz ausgebaut werden. In beiden Fällen fußen die Planungen darauf, bereits bestehende Gasleitungen für die Wasserstoffnutzung umzuwidmen. Nur ein kleiner Teil der künftigen Wasserstoffinfrastruktur müsste demnach neu gebaut werden.

Farbenkunde Wasserstoff Allgemein Wasserstoff kann auf verschiedene Arten hergestellt werden. Je nachdem, wie viel CO2 dabei ausgestoßen wird, wird er als grauer, blauer, türkiser oder grüner Wasserstoff bezeichnet. Die Details. Grauer Wasserstoff... …wird aus Erdgas oder Kohle hergestellt. Das kostengünstigste Verfahren ist die Dampfreformierung. Dabei wird Erdgas in der Regel unter Hitze in Wasserstoff und CO2 aufgespalten. Bei dieser Methode entstehen erhebliche Treibhausgas-Emissionen, die in die Atmosphäre gelangen. Bei der Produktion einer Tonne Wasserstoff entstehen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zufolge so rund zehn Tonnen CO2. Wasserstoff wird auch dann als „grauer Wasserstoff“ bezeichnet, wenn er per Elektrolyse aus „Graustrom“ hergestellt wird, der „fossil“ produzierten Strom enthält. Blauer Wasserstoff... …unterscheidet sich von grauem Wasserstoff dadurch, dass bei seiner Gewinnung aus Erdgas das CO2 abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert wird. So gelangt das CO2 nicht in die Atmosphäre. Die Wasserstoffproduktion kann damit „bilanziell als CO2-neutral betrachtet werden“, heißt es vom BMBF. Laut Greenpeace sei blauer Wasserstoff jedoch durch die Förderung und den Transport des benötigten Erdgases „mit einem erheblichen CO2-Fußabdruck belastet.“ Türkiser Wasserstoff... … wird wie grauer und blauer Wasserstoff aus fossilem Erdgas gewonnen. Dabei wird Methan thermisch gespalten (Methanpyrolyse). Statt CO2-Emissionen entsteht so ein fester Kohlenstoff, der sich weiter nutzen lässt. CO2-neutral ist das Verfahren daher nur, wenn der feste Kohlenstoff dauerhaft gebunden bleibt. Grüner Wasserstoff... …wird mit Hilfe von Ökostrom und damit CO2-neutral hergestellt. Dabei wird Wasser per Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Der Wasserstoff wird dann in das Gasnetz eingespeist oder direkt vor Ort als Energieträger genutzt. Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Nach Überzeugung von Tennet, Gasunie und Thyssengas ist es erforderlich, die Strom- und Gasnetzinfrastruktur künftig gemeinsam zu planen. Bislang wird der Ausbau der beiden Infrastrukturen getrennt betrachtet. „Nur durch eine integrierte Planung der Infrastruktur in den Bereichen Strom und Gas sowie einer daraus resultierenden Identifizierung geeigneter Standorte für Wasserstoff-Elektrolyse werden volkswirtschaftliche Fehlallokationen vermieden“, heißt es in der Studie der drei Unternehmen.

Elektrolyse kann Stromnetze entlasten

Der nordwestliche Teil von Niedersachsen eignet sich nach Auffassung der Autoren aus verschiedenen Gründen besonders für die Wasserstoffelektrolyse. Einer dieser Gründe ist die starke Windstromerzeugung; die Zahl der Stunden pro Jahr, in denen der Windstrom nicht sinnvoll in die Stromnetze integriert werden kann, bewegt sich auf hohem Niveau. Es bietet sich an, diesen Strom für die Elektrolyse zu verwenden und damit zur Entlastung der Stromnetze beizutragen.

Zugleich wird in Niedersachsen das Erdgasnetz umgestellt. Hintergrund ist die Ankündigung der Niederländer, die Förderung im Gasfeld Groningen einzustellen. Das Gas der niederländischen Nachbarn spielte bislang eine zentrale Rolle in der Energieversorgung Niedersachsens. Nun muss das Gasnetz auf andere Gasqualitäten umgestellt werden. Dadurch könnten „bestehende Erdgasleitungen kurzfristig für eine weitreichende Verteilung von Wasserstoff nutzbar gemacht werden“, heißt es in der Studie.

„In einem zweiten Schritt können große Elektrolyseure in Schleswig-Holstein nach 2025 an ein Wasserstoffnetz angebunden werden“, schreiben die Autoren. Bereits vorher könnten regionale Wasserstoff-Anwendungen die Engpasssituation im Stromübertragungsnetz kurzfristig entlasten.

