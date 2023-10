Nachhaltigkeit So fertigt das ukrainische Start-up Rekava Produkte aus Kaffeeresten

Das ukrainische Start-up Rekava stellt kompostierbare Behälter aus Kaffeeresten her. Die Gründer zählen zu jenen jungen Unternehmern, die trotz des Kriegs langfristig im Land bleiben wollen.

Riga Der Geruch von frisch gebrühtem Kaffee gehört in ukrainischen Städten trotz des Kriegs zum Alltag. Die Liebe der Ukrainerinnen und Ukrainer zu Kava, so das ukrainische Wort dafür, nutzen die Jungunternehmer Yuriy Tustanovsky und Dmytro Bidiuk auf ihre eigene Weise – im Sinne von mehr Nachhaltigkeit.

Das Geschäftsmodell ihres Start-ups Rekava: kompostierbare Behälter aus Kaffeeresten. Das „Re“ steht für Recycling und Kava eben für Kaffee. Derzeit werden in der Produktionsstätte des Unternehmens vor allem nachhaltige Duftkerzen hergestellt und darin verpackt. Die Idee soll aber zügig alltäglicher werden.

„Wir hoffen, ab April 2024 auch Kaffeebecher und Deckel in Serie produzieren zu können“, erklärt der Co-Gründer und promovierte Wirtschaftswissenschaftler Tustanovsky. Derzeit müsse man die Produkte wegen der strengen Auflagen für Nahrungsmittel noch diversen Tests unterziehen. Doch die eigentlichen Schwierigkeiten liegen für das Start-up woanders.

2021 wurde Rekava in Sumy im Nordosten der Ukraine gegründet. Doch mit der groß angelegten Invasion des Landes durch Russland begannen heftige Angriffe auf die Region unweit der Grenze. Deshalb entschieden die Gründer kurz nach dem Angriff, nach Lwiw in den Westen der Ukraine zu ziehen, wo es im Vergleich sicherer ist.

„Andere Firmen haben das ganz ähnlich gemacht“, erklärt Tustanovsky. Sieben Vollzeitangestellte beschäftigt Rekava mittlerweile, „vier davon sind aus besonders gefährlichen Gebieten geflüchtet“, erklärt er.

Erinnerungen an die Heimat

Dennoch ist auch in Lwiw der Krieg allgegenwärtig. „Vor drei Wochen etwa gab es wieder heftige Raketenangriffe auf unsere Region. Gerade ist es vergleichsweise ruhig, aber das kann sich auch schnell wieder ändern.“ Alle paar Tage gibt es Luftalarm. Mit Beginn des Winters rechnen viele Ukrainerinnen und Ukrainer damit, dass vor allem die Angriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes wieder stark zunehmen werden. Und zwangsläufig trifft das auch die Wirtschaft.

Für die Herstellung der Behälter sammelt das Unternehmen Kaffeesatz, dieser wird gereinigt und getrocknet und im nächsten Schritt komprimiert, gepresst und beschichtet. Damit verschreiben sich Tustanovsky und Bidiuk dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft – und dem Prinzip Cleantech, wobei die Nutzung natürlicher Ressourcen, Abfälle und der Energieverbrauch bei der Produktion neuer Güter minimal gehalten werden sollen.

Yuriy Tustanovsky und Dmytro Bidiuk haben sich bewusst entschieden, als Unternehmer in der Ukraine zu bleiben. Allerdings mussten sie mit ihrem Start-up innerhalb des Landes umziehen. (Foto: PR) Gründer-Duo

Ihr erstes Produkt, die Duftkerzen, haben Tustanovsky und Bidiuk nach verschiedenen Städten in der Ukraine benannt. „Sumy“ beispielsweise duftet unter anderem nach Linden, um an die von Linden gesäumte Lypova-Allee in der Stadt zu erinnern. Das Modell Charkiw wiederum erinnert an den Geruch von Büchern, angelehnt an eine der größten Bibliotheken der Ukraine. So wollen die Gründer auch jenen Menschen, die nicht mehr in ihren Heimatstädten leben können, deren prägende Gerüche wiedergeben.

Tustanovsky ist stolz darauf, dass das Unternehmen Gewinn macht, „sogar in so schwierigen Zeiten“, sagt er. Bis zum zweiten oder dritten Quartal des kommenden Jahres wollen die Unternehmer Investitionen in Höhe von 500.000 Euro einsammeln. „Wir kennen viele Start-ups aus der Ukraine in verschiedenen Bereichen, denen dies auch nach der umfassenden Invasion gelungen ist“, urteilt Tustanowsky. „Die Ukrainer haben viele erfolgreiche Beispiele und Marken wie Grammarly, Petcube und Ajax Systems geschaffen, die auf der ganzen Welt bekannt sind“, zählt er auf.

Rekava denkt nicht über einen Weggang aus der Ukraine nach

Und die Welt schaut wiederum auf die ukrainischen Unternehmen. Adrian Locher, Gründer und Chef der Berliner KI-Investitionsplattform Merantix, sieht viel Potenzial. „Die Start-ups, die noch vor Ort sind, müssen unter schwierigsten Bedingungen zurechtkommen“, beobachtet er. „Das ist ein Umfeld, das jetzt schon sehr viel Kreativität fordert. Wenn der Krieg mal vorbei ist, wird Kiew sicherlich ein sehr spannendes Umfeld für Unternehmerinnen und Unternehmer bieten.“

Die nächste Schwierigkeit ist für Unternehmen erst einmal der Winter. Viele haben bereits Generatoren angeschafft, um sich auf die kalte und dunkle Jahreszeit und mögliche Angriffe auf die Energieinfrastruktur vorzubereiten. „Derzeit haben wir keine Probleme mit der Energieversorgung, aber wenn es zu längeren Ausfällen kommt, müssen wir unsere Arbeitszeiten anpassen“, schätzt Tustanovsky.

„Unser Herstellungsprozess ist recht anspruchsvoll, und unsere Maschinen benötigen so viel Strom, dass der Betrieb der notwendigen Generatoren extrem teuer wäre.“ Im vergangenen Winter wurden die meisten Stromausfälle aber von den Behörden angekündigt, „also können wir uns darauf vorbereiten“, sagt der Gründer. Üblich seien Ausfälle von etwa vier Stunden.

Für Unternehmen ist der Weggang aus der Ukraine oft trotz der Gefahr keine Option. „Natürlich hatten wir mehrere Vorschläge, Rekava ins Ausland zu verlegen, aber unsere Produktionsanlagen und die gesamte Ausrüstung sind hier.“ Außerdem habe man sich aus Prinzip entschieden, weiter in der Ukraine zu arbeiten.

Das Motto, unter das die Führung des Landes den Wiederaufbau stellt, heißt „Building back better“. Dahinter steht auch die Unternehmensleitung von Rekava. „Es ist uns wichtig, dass wir zum Fortschritt der Ukraine beitragen“, sagt Tustanovsky. „Einerseits braucht unser Land Unternehmen, die vor Ort aktiv sind, damit die Wirtschaft wachsen kann. Und andererseits müssen wir nachhaltiger werden, zukunftsorientiert arbeiten und im Sinne der Umwelt wachsen“, ist der Wirtschaftswissenschaftler überzeugt. Die Ukraine solle nicht einfach nur wieder aufgebaut werden – sondern besser.

