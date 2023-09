Start-up-Check Wie Resourcify McDonald‘s und Rewe beim Recycling hilft

Die Recyclingplattform erhält 14 Millionen Euro von Investoren. Das Hamburger Start-up will damit in weitere europäische Märkte expandieren und das Betriebssystem der europäischen Kreislaufwirtschaft werden.

Berlin Mehr als 40 Prozent des weltweit produzierten Kunststoffs werden nur einmal verwendet und danach nicht recycelt. Allein in der Europäischen Union (EU) werden jährlich 2,2 Milliarden Tonnen Abfall erzeugt. Doch der Druck der Verbraucher und Regulierer steigt, mehr und besser zu recyceln. So gelten ab 2030 strengere Recyclingvorschriften in der Europäischen Union (EU), die ihre Wirtschaft bis 2050 nach einem nachhaltigen Kreislaufprinzip ausrichten will.

Das Hamburger Start-up Resourcify bietet eine Recyclingplattform an, die Unternehmen bei der Umstellung helfen soll. Die Plattform bietet Kunden einen Überblick über ihren Abfall und zeigt Möglichkeiten auf, weniger Müll zu erzeugen und mehr davon wiederzuverwerten. Zu den Kunden gehören die Fast-Food-Kette McDonald‘s, die Möbelhäuser von Hornbach und die Supermarktkette Rewe.

Das Jungunternehmen erhält nun für das weitere Wachstum 14 Millionen Euro aus einer Finanzierungsrunde, die von Vorwerk Ventures angeführt wird.

Um wen geht es?

Resourcify wurde 2018 von Gary Lewis und Felix Heinricy in Hamburg gegründet. Lewis kam auf Reisen auf die Geschäftsidee: „Ich bin beruflich in über 60 Ländern gewesen und war immer wieder aufs Neue schockiert über den Zustand der Abfallverwertung weltweit.“

Die EU dagegen verlangt ab 2030 steigende Recyclingstandards, wovon sich Resourcify eine deutlich steigende Nachfrage verspricht. Bis dahin könnte der Recyclingmarkt in Europa nach exklusiven Berechnungen der Unternehmensberatungsgesellschaft BCG für das Handelsblatt auf 800 Milliarden Euro Umsatz anwachsen und wäre damit doppelt so groß wie der Logistikmarkt.

Die cloudbasierte Recyclingplattform Resourcify bietet ein „Betriebssystem“ für die Kreislaufwirtschaft. Für viele Kunden digitalisiert das Unternehmen erstmals das Entsorgungsmanagement. Auf der Plattform können die Kunden Abfallströme von Tausenden Standorten abbilden und so Hunderte Entsorgungsaufträge pro Tag abwickeln, sagte Lewis. Das Magazin „Forbes“ bezeichnete Resourcify bereits als „Reverse Amazon“, also eine einfache Onlinelösung nicht für den Kauf, sondern die Entsorgung von Produkten.

Warum ist das wichtig?

„Die Entsorgung von Müll ist komplex und intransparent“, sagte Lewis. Das Unternehmen helfe den Kunden, ihre Abfallmengen zu reduzieren und ihre Recyclingquote zu erhöhen. Das spare Zeit und Geld.

Davon profitiert das Start-up: Die Kunden zahlen eine Gebühr pro Filiale und beteiligen Resourcify an ihren Kosteneinsparungen. Inzwischen seien 15.000 Standorte ihrer Kunden an die Plattform angeschlossen. Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) seien zuletzt um 320 Prozent gewachsen. Konkrete Umsatzzahlen wollte Resourcify nicht nennen.

Was sagen Investoren und Kunden?

Neben McDonald‘s, Rewe und Hornbach gehören auch Penny, Bosch, der Frankfurter Flughafen und der Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (Penaten, Carefree) zu den Kunden von Resourcify. Auch der größte neue Investor ist von der Geschäftsidee überzeugt: „Die Unternehmen realisieren durch Resourcify signifikante Effizienzgewinne und werden durch eine Erhöhung ihrer Recyclingquote gleichzeitig nachhaltiger – eine sehr gesuchte Kombination“, sagte Dominik Steinkühler von Vorwerk Ventures. An der jüngsten Finanzierungsrunde beteiligte sich auch der Bestandsinvestor Revent. Bereits heute könnten Kunden von Resourcify ihre Abfallkosten um bis zu 40 Prozent reduzieren, begründete Revent sein Investment.

Wie geht es weiter?

Das Geld aus der jüngsten Finanzierungsrunde will Resourcify für weiteres Wachstum nutzen. Das Start-up hat 60 Mitarbeiter, bis Jahresende sollen es 80 sein. Heinricy sagte: „Wir wollen in Europa expandieren und unsere Kundenbasis ausbauen. Da schauen wir vor allem auf Dax-Konzerne und Firmen mit vielen Standorten und einem hohen Abfallaufkommen.“

In den USA sind mit Roadrunner und Rubicon zwar Start-ups in ähnlichen Segmenten unterwegs. In Europa dagegen sieht Resourcify bisher außer den lokalen Recyclingfirmen keine große Konkurrenz.

