Start-ups Einhörner in Grün – Mit Nachhaltigkeit gutes Geld verdienen

Die Geschäftsmodelle von immer mehr deutschen Gründern sind auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Ihr Ziel: Sie wollen die Welt verändern.

Die verrottende Umverpackung kann auf dem Kompost landen. (Foto: Traceless Materials) Traceless Materials-Verpackungen

Düsseldorf Grün liegt im Trend, auch bei deutschen Start-ups. Bereits im Jahr 2021 hatten laut dem Green-Start-up-Monitor des Thinktanks Borderstep Institut drei von zehn Neugründungen eine grüne Ausrichtung, im Energiebereich waren es sogar sieben von zehn. Grün heißt konkret: Sie leisten einen Beitrag zu den ökologischen Zielen der Green Economy. Mit ihren Produkten und Dienstleistungen sorgen sie beispielsweise dafür, dass Menschen weniger Ressourcen verbrauchen, mehr erneuerbare Energie erzeugen oder nachhaltiger konsumieren.

In ihrem World Energy Investment Report rechnet die Internationale Energieagentur IEA vor, dass in diesem Jahr rund 1,7 Billionen US-Dollar weltweit in erneuerbare Energien, E-Fahrzeuge, Wärmepumpen und emissionsarme Kraftstoffe fließen werden – und damit fast ein Viertel mehr als noch im Jahr 2021.

Deutsche Gründer haben sich ebenfalls des Themas angenommen. Stellvertretend für die Vielzahl an Start-ups sind es die folgenden vier Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Industrie und Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten.