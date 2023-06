Wirtschaftsminister Habeck setzt auf den Ausbau von Wärmenetzen. Dadurch könnten Wärmepumpen in vielen Fällen überflüssig werden.

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will mit dem Ausbau und Neubau von Wärmenetzen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand vorankommen. Der Ausbau der Netze sei „sehr wichtig, um die Bürgerinnen und Bürger mit bezahlbarer, erneuerbarer Wärme zu versorgen und zugleich unsere Klimaschutzziele zu erreichen“, sagte Habeck am Montagnachmittag im Anschluss an ein Treffen mit Vertretern von 30 Branchenverbänden. Habeck kündigte an, künftig sollten jährlich 100.000 Gebäude an Wärmenetze angeschlossen werden.

Aktuell werden in Deutschland sechs von 43 Millionen Haushalten mit Fernwärme versorgt. Das entspricht einem Marktanteil von 14 Prozent. Andere Länder sind deutlich weiter. So liegt der Fernwärme-Anteil in Dänemark bei 65 Prozent.

Die Stadtwerke, die rund 90 Prozent der Wärmenetze in Deutschland betreiben, sind mit Blick auf den Ausbau zuversichtlich. „Wir halten eine Verdreifachung des Marktanteils der Fernwärme bis 2045 für denkbar“, sagte Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), dem Handelsblatt.

