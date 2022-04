„Truth Social“ „Es ist ein Desaster“ – Donald Trumps Netzwerk floppt in Social-Media-Welt

New York Donald Trump hatte große Pläne: „Ich habe Truth Social kreiert, um gegen die Tyrannen von Big Tech aufzustehen“, sagte der von Twitter blockierte Ex-US-Präsident im vergangenen Oktober. Für das Debüt seines Twitter-Konkurrenten wählte er den Presidents‘ Day am 20. Februar. Während sich Tesla-Chef Elon Musk in diesen Tagen mehr als neun Prozent der Twitter-Aktien gesichert hat, baut Trump also sein eigenes Netz auf.

Doch der Start der App gerät immer mehr zu einem Flop: Technische Probleme und geringe Nutzerzahlen sorgen für Spott im Netz. Gerade einmal knapp 1,5 Millionen Nutzer hatten sich bis Anfang dieser Woche registriert. Viele von ihnen stehen noch immer auf der Warteliste und warten auf die Freischaltung.

Dabei hatte Devin Nunes, der CEO der Truth-Social-Mutter Trump Media & Technology Group (TMTG) angekündigt, dass die Plattform Ende März „voll operativ“ sein werde. Davon ist die Plattform jedoch noch immer weit entfernt. Nach einem Bericht von Reuters haben am Montag zudem zwei wichtige Topmanager das Unternehmen verlassen.

Auf Twitter gibt es bereits jede Menge Spott: Bilder von technisch aufgerüsteten Brieftauben machen ebenso die Runde wie Trump mit einer Kinder-Zaubertafel, auf der er seine Nachrichten teilt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Truth Social: App von Donald Trump bisher nur iPhone nutzbar

Nach Medienberichten soll der Ex-Präsident sehr wütend darüber sein, dass so wenige Nutzer auf der Plattform sind. Im App-Store lockt Truth Social mit dem Spruch „Follow the Truth“ – Folge der Wahrheit. Hier sollen auch seine Gleichgesinnten frei ihre Meinung äußern dürfen.

Bisher hat jedoch auch Trump selbst nur eine Wahrheit – einen „Truth“ – gepostet: „Haltet Euch bereit! Euer Lieblingspräsident wird Euch bald sehen!“, schrieb er vor mehr als sechs Wochen. Seitdem ist er still geblieben. Offensichtlich wartet der Ex-Präsident auf ein größeres Publikum, bevor er sich erneut auf der Plattform äußert. Das Gleiche gilt für andere große Namen aus dem Trump-Lager.

„Es ist ein Desaster gewesen“, urteilt Joshua Tucker, der Direktor des Center for Social Media and Politics von der New York University, über den Start des Trump‘schen Nachrichtendienstes. Das liegt auch an technischen Problemen.

Und die fangen schon bei der Anmeldung an: Anders als bei Twitter kann man sich bei Truth Social nur mobil anmelden. Außerdem gibt es die App bis heute nur für iPhones. Damit haben 46 Prozent der Amerikaner mit Android-Smartphones keinen Zugang zu der App.

Mit Josh Adams als Chief Technology Officer und Billy Boozer für die Produktentwicklung hatte es Trump eigentlich geschafft, zwei erfahrene Tech-Unternehmer zu gewinnen, was in der eher links tendierenden Branche nicht einfach war. Vor allem Adams galt bei Beobachtern als der Kopf hinter Truth Social. Doch Adams und Boozer verlassen nun laut Reuters das Unternehmen.

Finanzierung und Börsengang von Truth Social unklar

Eine weitere Frage ist die, wie die Trump Media & Technology Group das Wachstum ihres neuen sozialen Netzes finanzieren will. Gerade am Anfang ist der Aufbau einer solchen Plattform kostspielig, wie auch das Beispiel von Twitter gezeigt hat: Der Nachrichtendienst hat in den ersten zehn Jahren nach seiner Gründung insgesamt zwei Milliarden Dollar verloren, bevor er später dank Werbung zu einem profitablen Unternehmen wurde.

Geplant ist daher zum einen ein Börsengang über die Verschmelzung mit dem bereits börsennotierten Investmentvehikel Digital World Acquisition Corp (DWAC). Doch die SEC untersucht diesen geplanten Deal, das Ergebnis dieser Untersuchungen könnte noch Monate dauern. Zum anderen haben Investoren eine Milliarde Dollar in Aussicht gestellt. Doch diese sollen erst dann fließen, wenn die Fusion aus DWAC und TMTG offiziell ist.

Die Probleme von Truth Social treten zu einer Zeit auf, in der mit Elon Musk ein anderer Twitter-Kritiker einen anderen Weg einschlägt: Wie am Montag aus den Dokumenten der US-Börsenaufsicht SEC bekannt wurde, hat Musk sich für 2,9 Milliarden Dollar 9,2 Prozent der Aktien von Twitter gesichert.

Musk nutzt Twitter fast genauso intensiv wie früher der US-Präsident. Anders als Trump ist er zwar nicht von Twitter blockiert worden. Aber er gehört auch zu den größten Kritikern des Onlinediensts, weil dieser bestimmte Einträge oder Konten entfernt. Ende März schrieb Musk auf Twitter, der Dienst sei der „de facto öffentlicher Marktplatz“, würde aber nicht die „Prinzipien der freien Rede“ einhalten. Das „untergräbt die Demokratie“.

Musk hat deshalb bereits öffentlich – auf Twitter – mit dem Gedanken gespielt, ein eigenes soziales Netzwerk aufzubauen. Das war jedoch, bevor er sich fast ein Zehntel der Twitter-Aktien gesichert hat – und damit auch den direkten Zugang zum Board für seine Beschwerden.

Mehr: „Musk hat große Pläne“ – Tesla-Chef könnte Twitter grundlegend umbauen