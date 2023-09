Wann kommt iOS 17? Was Sie zum bevorstehenden iPhone-Update wissen müssen

iOS 17 steht wohl kurz vor der Veröffentlichung. Apple hat bereits erste Neuerungen und Funktionen des iPhone-Updates vorgestellt. Ein Überblick.

Düsseldorf In der Regel veröffentlicht Apple jedes Jahr eine neue Version des iOS-Betriebssystems für ausgewählte iPhone-Modelle. Nutzer können dabei viele neue Funktionen und Verbesserungen erwarten. Auch 2023 soll mit iOS 17.0 wieder ein großes Update als Download kommen. Erste Einblicke in das neue iPhone-Betriebssystem gewährte Apple vor der Keynote der WWDC im Juni. Die Entwicklerkonferenz ist meist der Zeitpunkt im Jahr, zu dem Apple Software-Neuheiten der nächsten großen iOS-Version offiziell ankündigt.

In diesem Überblick lesen Sie, welche möglichen Neuerungen von iOS 17 im Detail zu erwarten sind. Zudem erfahren Sie, welche iPhones das Upgrade erhalten werden und wann genau mit der Veröffentlichung zu rechnen ist.

iOS 17: Release, iPhone-Modelle und Neuerungen des iPhone-Updates

Wann kommt iOS 17?

Wenn Apple dem Rhythmus der Vorjahre folgt, wird iOS 17 voraussichtlich im Herbst 2023 veröffentlicht. In der Vergangenheit erfolgte der Release einer neuen iOS-Version meist im September. Ein genauer Release-Termin ist bislang allerdings nicht bekannt.

Am Dienstag, dem 12. September 2023, um 19 Uhr deutscher Zeit, plant Apple das diesjährige iPhone-Event mit dem Titel „Wonderlust“, bei dem das Unternehmen voraussichtlich die neue Generation von iPhones vorstellen wird. Wie in den Vorjahren wird Apple an diesem Termin vermutlich auch die neueste Version von iOS vorstellen. Folgt Apple dem bisherigen Vorgehen, könnte das iOS 17-Update wahrscheinlich zusammen mit der nächsten iPhone-Generation veröffentlicht werden. Darüber hinaus könnte Apple dann auch einen genauen Release-Termin von iOS 17 bekanntgeben.

Wann war die WWDC 2023?

Die Worldwide Developers Conference (WWDC) von Apple fand von Montag, den 5. Juni 2023, bis Freitag, den 9. Juni 2023, im Apple Park in Cupertino statt. Dabei hat Apple die wichtigsten Neuerungen von iOS 17 vorgestellt sowie die erste Entwickler-Beta veröffentlicht.

Welche Neuerungen bringt iOS 17?

iOS 17 wird eine Vielzahl an Neuerungen mit sich bringen. Unter anderem plant Apple, das Autosystem CarPlay besser zu integrieren. iOS 17 wird iPhones auf CarPlay 2.0 vorbereiten, wodurch die Infotainment-Systeme in Autos verschiedene Funktionen des Smartphones noch besser anzeigen können.

Zusätzlich arbeitet Apple mit der Vision Pro seit einiger Zeit an einer AR/XR-Brille, deren Unterstützung perspektivisch tief in das iOS-System integriert werden soll.

Zu den wichtigsten weiteren Neuerungen in iOS 17 gehören unter anderem:

Zukünftig wird die Teilnahme am Beta-Programm nur noch mit einem für das „Apple Developer“ Programm freigeschalteten Entwickler-Konto möglich sein. Diese Änderung tritt bereits mit der Veröffentlichung von iOS 16.4 in Kraft.

Die Nachrichten-App wird mit iOS 17 grundlegend überarbeitet. Neue Features wie „Wegbegleitung“, um das private Umfeld automatisch über die eigene Ankunft am Ziel zu informieren, werden integriert. Zusätzlich wird es einen neuen Pfeil in der Nachrichten-App geben, mit dessen Hilfe der Nutzer direkt zu einer verpassten Nachricht springt. Dazu kommen transkribierte Audionachrichten und verbesserte Suchfilter.

Das Kontrollzentrum wird voraussichtlich durch das Update auf iOS 17 vollständig umgestaltet. Nach seiner Einführung im Jahr 2011 steht eine mögliche Neugestaltung des Designs bevor.

Darüber hinaus bringt iOS 17 mitunter weitere Änderungen für iPhone-Nutzer:

Wird ein Anruf in FaceTime nicht angenommen, können Nutzer ein kurzes Video hinterlassen. Zudem wird die App mit AR-Elementen ausgestattet.

Künftig ermöglicht AirDrop den direkten Austausch von Nummern oder E-Mail Adressen – genannt „NameDrop“.

Die Barrierefreiheit soll deutlich mehr Einstellungsoptionen bekommen.

CarKey soll optimiert werden.

Die Spotlight-Suche soll verbessert werden. So können Nutzer dort bei der Suche nach Fotos beispielsweise direkt das Album „Favoriten“ öffnen.

Interaktive Widgets sind in iOS 17 enthalten.

Neue Wallpaper und Hintergrundbilder sollen personalisierbar sein.

Mehr Barrierefreiheit in iOS 17 mit „Assistive Access“, „Live Speech“, „Personal Voice“ und „Point and Speak“

iOS 17 soll laut Apple die Barrierefreiheit auf dem iPhone deutlich verbessern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Sprachfunktionalität. Blinde Nutzer und Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen können sich auf Verbesserungen freuen. Apple führt vermutlich mit iOS 17.0 das sogenannte „Assistive Access“ ein, um Apps und Erlebnisse auf ihre wesentlichen Funktionen zu reduzieren und die kognitive Belastung zu verringern.

Zusätzlich gibt es in iOS 17 vermutlich zwei weitere wichtige Funktionen für mehr Barrierefreiheit. Diese sind speziell für Menschen entwickelt, die nicht sprechen können oder es in Zukunft nicht mehr könnten. Mit „Live Speech“ können Nutzer Texte eingegeben, die das iPhone laut vorliest. Zudem können sie häufig verwendete Phrasen im Voraus speichern. Diese Funktion soll nicht nur in persönlichen Gesprächen nützlich sein, sondern auch im Telefonat oder FaceTime-Anruf.

Zudem arbeitet Apple an einer Funktion, um die Stimme des Nutzers nachzuahmen. „Personal Voice“ soll so Nutzer mit krankheitsbedingten Sprachbeeinträchtigung entlasten.

Um das iPhone zu trainieren, liest der betroffene Mensch eine Reihe von Texten vor. Der Vorgang soll etwa 15 Minuten dauern. Mittels maschinellem Lernen ahmt das Smartphone dann die Stimme nach. Anfangs wird es diese Funktion jedoch nur auf Englisch geben, erklärte der Konzern.

Eine weitere vorgestellte Neuerung der Bedienungshilfen in iOS 17 ist eine Funktion in der Lupe von Apple. „Point and Speak“ wird auch in Deuschland verfügbar sein. Die App erhält eine neue Option, die die Interaktion mit physischen Objekten verbessern soll. Als Beispiel hat Apple gezeigt, wie eine Mikrowelle mit beschrifteten Tasten bedient werden kann, indem der Finger über die Tasten bewegt wird und das iPhone die Funktionen laut vorliest.

Welche iPhones bekommen iOS 17?

Apple stellt sein neuestes Update immer für eine Vielzahl von iPhones bereit, auch für ältere Geräte. Diese iPhones werden das Update auf iOS 17 voraussichtlich im Herbst erhalten:

iPhone 15-Generation (mit dem Release 2023)

iPhone 14 (Release 2022)

iPhone 14 Pro (Release 2022)

iPhone 14 Pro Max (Release 2022)

iPhone SE 3 (Release 2022)

iPhone 13 (Release 2021)

iPhone 13 Pro (Release 2021)

iPhone 13 Pro Max (Release 2021)

iPhone 13 Mini (Release 2021)

iPhone 12 (Release 2020)

iPhone 12 Pro (Release 2020)

iPhone 12 Pro Max (Release 2020)

iPhone 12 Mini (Release 2020)

iPhone SE 2 (Release 2020)

iPhone 11 (Release 2019)

iPhone 11 Pro (Release 2019)

iPhone 11 Pro Max (Release 2019)

iPhone Xs (Release 2018)

iPhone Xs Max (Release 2018)

iPhone Xr (Release 2018)

Welche iPhones bekommen iOS 17 nicht?

Apple hat das iPhone 8 und das iPhone X von der Kompatibilitätsliste gestrichen. In der Regel bietet Apple Updates über einen Zeitraum von etwa sechs Jahren an, in diesem Jahr trifft das nicht zu.

