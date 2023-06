Wann kommt iOS 17? Welche Neuerungen das iPhone-Update liefern könnte

Obwohl iOS 17 noch weit vor seiner Veröffentlichung liegt, hat Apple bereits erste Einblicke in das kommende Betriebssystem gegeben. Welche Neuerungen und Features das iPhone-Update mit sich bringen könnte.

Gewöhnlich veröffentlicht Apple jedes Jahr im Herbst die neueste Version des iOS-Betriebssystems für ausgewählte iPhone-Modelle. Nutzer können dabei viele Neuerungen, neue Funktionen und Verbesserungen für ihre Smartphones erwarten. Auch dieses Jahr wird voraussichtlich im Herbst das Update auf iOS 17 zur Verfügung stehen und zum Download für eine Vielzahl von Nutzern bereit sein.

Vorab hat der iPhone-Hersteller bereits eine Vorschau auf kommende Innovationen gegeben, die mit iOS 17.0 kommen könnten.

Wie im vergangenen Jahr nutzt Apple erneut die Zeit vor der jährlichen WWDC-Keynote, um einen ersten Einblick in die kommenden Betriebssysteme zu gewähren. Die Entwicklerkonferenz von Apple ist üblicherweise der Zeitpunkt, an dem das Unternehmen die Software-Neuheiten der nächsten großen iOS-Version offiziell ankündigt – sie beginnt heute, am 5. Juni 2023. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Neuerungen in iOS 17 sich vor allem auf Bedienungshilfen konzentrieren, die den Alltag mit dem iPhone erleichtern sollen.

Doch welche iPhones könnten das Upgrade bekommen und welche Neuerungen werden im Zusammenhang mit iOS 17 erwartet? Ein aktueller Überblick.

iOS 17: Release, iPhone-Modelle und Neuerungen des iPhone-Updates

iOS-Release: Wann kommt iOS 17?

Der offizielle Veröffentlichungstermin für das neue Betriebssystem von Apple steht noch nicht fest. Wenn Apple seinem Rhythmus der Vorjahre folgt, wird iOS 17 jedoch voraussichtlich im Herbst 2023 veröffentlicht. In der Vergangenheit erfolgte der Release einer neuen iOS-Version in der Regel im September. Apple hat bisher jedoch keinen konkreten Release-Termin von iOS 17 und den darin enthaltenen Neuerungen genannt.

Wann ist die WWDC 2023?

Die Worldwide Developers Conference (WWDC) von Apple wird von Montag, den 5. Juni 2023, bis Freitag, den 9. Juni 2023, im Apple Park in Cupertino abgehalten. Auf dieser Veranstaltung besteht die Möglichkeit, dass Apple offiziell erste Neuerungen in iOS 17 vorstellt und bestätigt und sich zum Release-Termin äußert.

Welche Neuerungen bringt iOS 17?

iOS 17 wird eine Vielzahl an Verbesserungen und Neuerungen mit sich bringen. Unter anderem plant Apple, die Integration von CarPlay weiter zu verbessern und steht mit CarPlay 2.0 vor einer bedeutenden Aktualisierung des Autosystems. iOS 17 wird iPhones auf diese Neuerungen in CarPlay vorbereiten, wodurch verschiedene Funktionen des Smartphones noch besser auf den Infotainment-Systemen in Autos angezeigt werden können.

Zusätzlich arbeitet Apple seit einiger Zeit an einer AR/XR-Brille, deren Unterstützung tief in das iOS-System integriert werden soll. Die erste AR/XR-Brille des Unternehmens wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 offiziell vorgestellt.

Mit iOS 17 werden zahlreiche größere sowie kleinere Änderungen, Verbesserungen und Neuerungen einhergehen. Zu den wichtigsten Neuerungen in iOS 17 dürften unter anderem gehören:

Zukünftig wird die Teilnahme am Beta-Programm nur noch mit einem für das „Apple Developer“ Programm freigeschalteten Entwickler-Konto möglich sein. Diese Änderung tritt bereits mit der Veröffentlichung von iOS 16.4 in Kraft.

Die Nachrichten-App soll mit iOS 17 vollständig überarbeitet werden. Es wird spekuliert, dass die App unter iOS 17 unter anderem eine AR-Chat-Funktion bietet.

Das Kontrollzentrum wird voraussichtlich durch das Update auf iOS 17 vollständig umgestaltet. Nach seiner Einführung im Jahr 2011 steht eine mögliche Neugestaltung des Designs bevor.

Darüber hinaus soll iOS 17 noch weitere kleinere Änderungen für iPhone-Nutzer mit sich bringen. Dazu gehören vermutlich unter anderem:

Es sollen erweiterte Optionen für Benachrichtigungen unter iOS 17 zur Verfügung stehen

Die Barrierefreiheit soll deutlich mehr Einstellungsoptionen bekommen

CarKey soll optimiert werden

Die Kamera-App soll Änderungen erhalten

Spotlight-Suche soll verbessert werden

Die Wallet-App soll ein neues Design erhalten

Aktive Widgets

Neue Wallpaper und Hintergrundbilder

Erhöhte Barrierefreiheit durch „Assistive Access“, „Live Speech“, „Personal Voice“ und „Point and Speak“ in iOS 17

Die Barrierefreiheit auf dem iPhone soll mit iOS 17 deutlich verbessert werden, wie Apple kürzlich bestätigt hat. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Sprachfunktionalität. Blinde Nutzer und Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen können sich auf wertvolle Verbesserungen freuen. Apple führt vermutlich mit iOS 17.0 das sogenannte „Assistive Access“ ein, um Apps und Erlebnisse auf ihre wesentlichen Funktionen zu reduzieren und die kognitive Belastung zu verringern.

Zusätzlich gibt es in iOS 17 vermutlich zwei weitere wichtige Funktionen für eine verbesserte Barrierefreiheit. Diese sind speziell für Personen entwickelt, die nicht sprechen können, ihre Sprachfähigkeit im Laufe der Zeit verloren haben oder möglicherweise in Zukunft verlieren könnten. Mit „Live Speech“ können Texte eingegeben werden, die das iPhone laut vorliest. Es besteht auch die Möglichkeit, häufig verwendete Phrasen im Voraus zu speichern. Diese Funktion ist nicht nur in persönlichen Gesprächen nützlich, sondern auch während Telefonaten oder FaceTime-Anrufen.

Noch beeindruckender ist der Plan von Apple, in Zukunft die Stimme des Nutzers nachahmen zu können. Diese Funktion namens „Personal Voice“ ist besonders hilfreich, wenn der Nutzer eine Sprachbeeinträchtigung durch eine Krankheit wie ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) hat. Um das iPhone zu trainieren, liest die betroffene Person eine Reihe von Texten vor. Der Vorgang dauert etwa 15 Minuten und das Smartphone verwendet maschinelles Lernen direkt auf dem Gerät, um die Stimme der Person nachzuahmen. Anfangs wird diese Funktion jedoch nur auf Englisch verfügbar sein.

Eine weitere vorgestellte Neuerung in iOS 17 im Bereich der Bedienungshilfen ist die Funktion „Point and Speak“ in der Lupe von Apple. Diese Funktion wird auch für deutsche Nutzer verfügbar sein. Die App erhält eine neue Option, die die Interaktion mit physischen Objekten verbessern soll. Als Beispiel wird gezeigt, wie eine Mikrowelle mit beschrifteten Tasten bedient werden kann, indem der Finger über die Tasten bewegt wird und das iPhone die Funktionen laut vorliest.

Welche iPhones bekommen iOS 17?

Apple stellt sein neuestes Update immer für eine Vielzahl von iPhones zur Verfügung, sodass auch ältere Geräte von iOS 17 profitieren können. Diese iPhones werden das Update auf iOS 17 voraussichtlich im Herbst erhalten:

iPhone 15-Generation (mit dem Release 2023)

iPhone 14 (Release 2022)

iPhone 14 Pro (Release 2022)

iPhone 14 Pro Max (Release 2022)

iPhone SE (Release 2022)

iPhone 13 (Release 2021)

iPhone 13 Pro (Release 2021)

iPhone 13 Pro Max (Release 2021)

iPhone 13 Mini (Release 2021)

iPhone 12 (Release 2020)

iPhone 12 Pro (Release 2020)

iPhone 12 Pro Max (Release 2020)

iPhone 12 Mini (Release 2020)

iPhone SE (Release 2020)

iPhone 11 (Release 2019)

iPhone 11 Pro (Release 2019)

iPhone 11 Pro Max (Release 2019)

iPhone Xs (Release 2018)

iPhone Xs Max (Release 2018)

iPhone Xr (Release 2018)

iPhone X (Release 2017)

iPhone 8 (Release 2017)

iPhone 8 Plus (Release 2017)

Welche iPhones bekommen iOS 17 nicht?

Es ist derzeit nicht klar, wie Apple seine Update-Politik in diesem Jahr gestalten wird. Es wäre möglich, dass ältere iPhones, die vor dem iPhone 8 aus dem Jahr 2017 veröffentlicht wurden, kein Update auf iOS 17 erhalten. In der Regel bietet Apple Updates über einen Zeitraum von etwa sechs Jahren an. Demnach würde die iPhone-8-Generation noch in diesem Jahr das Update auf iOS 17 erhalten. Apple hat diese Informationen jedoch noch nicht bestätigt.

Erstveröffentlichung: 11.09.2019, 12:55 Uhr