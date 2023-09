Seit Monaten herrscht Funkstille zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Der mögliche iPhone-Bann in China könnte die Beziehung weiter verschlechtern.

US-Medien berichteten in dieser Woche, dass die chinesische Staatsführung die Nutzung von iPhones einschränken wolle. (Foto: Reuters) Xi Jinping und Joe Biden auf dem G-20-Gipel 2022 auf Bali

Washington Apple, eines der profitabelsten und einflussreichsten Unternehmen der Welt, gerät in den Technologie-Konflikt zwischen den USA und China. US-Medien hatten in dieser Woche berichtet, dass die chinesische Staatsführung die Nutzung von iPhones einschränken wolle. Die möglichen Pläne könnten die Beziehung der Supermächte noch weiter verschlechtern.

Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind eines der bestimmenden Themen auf dem G20-Gipfel, der an diesem Samstag in Neu-Delhi beginnt. Im Gegensatz zum letzten G20-Gipfel auf Bali werden US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping nicht persönlich miteinander sprechen können. Denn Xi hat seine Gipfelteilnahme abgesagt. Die Entscheidung sei „wirklich enttäuschend“, sagte Bidens Asien-Berater Kurt Campbell in Neu-Delhi.

Eine offizielle Bestätigung für die Apple-Blockade gibt es bislang nicht, doch das „Wall Street Journal“ und „Bloomberg“ haben detailliert über die Pläne berichtet. Demnach sollen Staatsangestellte und Mitarbeiter bestimmter staatlicher Einrichtungen und Unternehmen während der Arbeit keine iPhones mehr verwenden dürfen.

