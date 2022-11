Türkei „Hinterhältiger Anschlag“: Mindestens sechs Tote und Dutzende Verletzte bei Explosion in Istanbul

In Istanbul ist es zu einer Explosion gekommen. Einzelheiten zum Vorfall sind bislang unklar, doch die Regierung ist äußerst alarmiert – und verhing als erstes eine Nachrichtensperre.

Rettungskräfte in der Nähe der Explosion. (Foto: RUETERS) Explosion in Istanbul

Istanbul Bei einer Explosion in einer beliebten Istanbuler Fußgängerzone sind am Sonntag nach Angaben von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sechs Menschen getötet und 53 verletzt worden. Der Vorfall habe sich gegen 16.20 Uhr (Ortszeit) ereignet, teilte der Istanbuler Gouverneur Ali Yerlikaya bei Twitter mit. Erdogan bezeichnete die Explosion als „hinterhältigen Anschlag“.

Der Oberbürgermeister der Stadt Ekrem Imamoglu sagte die Teilnahme an einer Veranstaltung am Sonntagabend ab, die Minister für Inneres und Justiz haben sich dem Staatssender TRT zufolge umgehend von der Hauptstadt Ankara auf den Weg nach Istanbul gemacht. Die Bekanntgabe der aktuellen Opferzahlen kam vom Präsidenten selbst. Gleich fünf Staatsanwälte wurden mit einer Untersuchung der Vorgänge beauftragt.

Dass die türkische Regierung so alarmiert ist, könnte daran liegen, dass es sich um eine Terrorattacke handeln könnte. Erste Berichte über einen möglichen Anschlag beziehungsweise über eine Explosion durch ein Leck in einer Gasleitung konnten bislang nicht bestätigt werden.

Filmaufnahmen zeigten Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeuge und Polizei am Explosionsort in der Istiklal-Straße. Die Ursache der Explosion war zunächst nicht bekannt. In Sozialen Medien hieß es, Geschäfte seien geschlossen und die Straße gesperrt worden. Auf einem im Internet veröffentlichten Video waren Flammen zu sehen, ein lauter Knall war zu hören. Fußgänger rannten davon.

Nachrichtensperre in türkischen Medien

In türkischen Medien wurde kurz nach dem Unglück vorerst nicht über die Explosion berichtet. Die türkische Rundfunkbehörde Rtük verhängte eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um nicht für Angst und Panik in der Bevölkerung zu sorgen, hieß es in dem Schreiben am Nachmittag. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile.

Der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidialamts, Fahrettin Altun, warnt vor weiteren Berichten türkischer Medien. Alle Institutionen und Organisationen unseres Landes führten eine schnelle, sorgfältige und effektive Untersuchung des Vorfalls durch. „In diesem Prozess fordern wir Medienorganisationen auf, Verantwortung zu übernehmen, sich nicht auf desinformierende Inhalte aus sozialen Medien zu verlassen und die Aussagen von zu nehmen zuständigen Behörden als Grundlage.“

Die Straße ist ein touristischer Hotspot im Zentrum des europäischen Teils der türkischen Metropole, auf der auch Sonntags häufig großes Gedränge herrscht. 2016 hatte sich ein Selbstmordattentäter auf der Istiklal in die Luft gesprengt und vier Menschen getötet, 39 weitere wurden verletzt.

