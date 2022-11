Türkei Mehrere Tote bei Explosion in Istanbul

In Istanbul ist es zu einer Explosion gekommen. Dabei sind offenbar mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Einzelheiten zum Vorfall sind bislang unklar.

Rettungskräfte in der Nähe der Explosion. (Foto: RUETERS) Explosion in Istanbul

Istanbul Bei einer Explosion in einer beliebten Istanbuler Fußgängerzone sind am Sonntag nach Angaben des Gouverneurs mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Der Vorfall habe sich gegen 16.20 Uhr (Ortszeit) ereignet, teilte Gouverneur Ali Yerlikaya bei Twitter mit.

Filmaufnahmen zeigten Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeuge und Polizei am Explosionsort in der Istiklal-Straße. Die Ursache der Explosion war zunächst nicht bekannt. In Sozialen Medien hieß es, Geschäfte seien geschlossen und die Straße gesperrt worden.

Auf einem im Internet veröffentlichten Video waren Flammen zu sehen, ein lauter Knall war zu hören. Fußgänger rannten davon.

In der Türkei gab es zwischen 2015 und 2017 mehrere Bombenanschläge, für die die Terrorgruppe Islamischer Staat und verbotene kurdische Gruppen verantwortlich waren.

