Türkei Mindestens Vier Tote und mehrere verletzte bei Explosion in Istanbul

In Istanbul ist es zu einer Explosion gekommen. Dabei sind offenbar mindestens vier Menschen getötet und 38 verletzt worden. Einzelheiten zum Vorfall sind bislang unklar.

Rettungskräfte in der Nähe der Explosion. (Foto: RUETERS) Explosion in Istanbul

Istanbul Bei einer Explosion in einer beliebten Istanbuler Fußgängerzone sind am Sonntag nach Angaben des Gouverneurs Ali Yerlikaya mindestens vier Menschen getötet und 38 verletzt worden. Der Vorfall habe sich gegen 16.20 Uhr (Ortszeit) ereignet, teilte Yerlikaya bei Twitter mit.

Filmaufnahmen zeigten Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeuge und Polizei am Explosionsort in der Istiklal-Straße. Die Ursache der Explosion war zunächst nicht bekannt. In Sozialen Medien hieß es, Geschäfte seien geschlossen und die Straße gesperrt worden.

Auf einem im Internet veröffentlichten Video waren Flammen zu sehen, ein lauter Knall war zu hören. Fußgänger rannten davon.

In türkischen Medien wurde kurz nach dem Unglück vorerst nicht über die Explosion berichtet. Die türkische Rundfunkbehörde Rtük verhängte eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um nicht für Angst und Panik in der Bevölkerung zu sorgen, hieß es in dem Schreiben am Nachmittag. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile.

Die Straße ist ein touristischer Hotspot im Zentrum des europäischen Teils der türkischen Metropole, auf der auch sonntags häufig großes Gedränge herrscht.

2016 hatte sich ein Selbstmordattentäter auf der Istiklal in die Luft gesprengt und vier Menschen getötet, 39 weitere wurden verletzt.