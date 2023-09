Übergewicht Diese Regionen sind bis 2035 am stärksten von Adipositas betroffen

Übergewicht und Adipositas nehmen weltweit in rasantem Tempo zu. Der World Obesity Atlas offenbart düstere Prognosen für 2035. Ein Blick auf die Weltregionen.

Düsseldorf Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordern Übergewicht und Adipositas inzwischen mehr Menschenleben auf der Welt als das gegenteilige Extrem – Untergewicht. Was einst hauptsächlich Länder mit hohem Durchschnittseinkommen betraf, ist heute auch ein zunehmendes Phänomen in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen, so die WHO.

Zu einem ähnlichen Fazit kommt der im März 2023 veröffentlichte World Obesity Atlas der Internationalen Vereinigung zur Erforschung von Adipositas. Letzterer gibt Einblicke in globale Trends zur Verbreitung von Übergewicht und Adipositas. Die Einschätzungen des Berichts basieren auf Daten der NCD Risk Collaboration (NCD-RisC), einem Netzwerk von Gesundheitswissenschaftlern aus aller Welt. Diese Daten erstrecken sich vom Zeitraum zwischen 1975 bis 2016 und bilden die Grundlage für die Prognosen des Jahres 2035.

In welchen Regionen leben den Prognosen zufolge die meisten und wo die wenigsten fettleibigen Menschen im Jahr 2035? Welche Platzierung nimmt Deutschland ein? Ein Überblick der Entwicklungen in den sechs Weltregionen der WHO.

Wann gelten Erwachsene als übergewichtig oder adipös?

Die WHO definiert Übergewicht und Adipositas als über das Normalmaß hinausgehende Fettansammlung, die gesundheitliche Probleme verursachen kann. Um Übergewicht und Fettleibigkeit einzustufen, zieht die WHO üblicherweise den Body-Mass-Index (BMI) heran. Er errechnet sich aus dem Körpergewicht einer Person (in Kilogramm) geteilt durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat.

Erwachsene ab 18 Jahren gelten mit einem BMI von 25 oder höher als übergewichtig und einem BMI von 30 oder höher als fettleibig bzw. adipös. Wichtig zu beachten ist, dass der BMI als Indikator für Übergewicht und Fettleibigkeit nur begrenzt aussagekräftig ist und nicht alle individuellen Aspekte der Gesundheit und Körperzusammensetzung berücksichtigt.

Wie entsteht Übergewicht?

Übergewicht resultiert in den Ernährungswissenschaften aus einer einfachen Rechnung: Menschen nehmen prinzipiell mehr Kalorien zu sich, als sie verbrauchen. Dieser Umstand wird laut WHO zusätzlich verstärkt durch einen weltweit zunehmenden Konsum von kalorienreichen, fett- und zuckerhaltigen Lebensmitteln, während sich die Menschen gleichzeitig immer weniger bewegen. Der globale Statusbericht über körperliche Aktivität von 2022 offenbarte, dass weltweit 81 Prozent der Jugendlichen und 27,5 Prozent der Erwachsenen die von der WHO empfohlenen Richtlinien für körperliche Aktivität nicht erreichen.

Für welche Krankheiten ist Übergewicht ein Risikofaktor?

Die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Entwicklung sind alarmierend. Ein hoher BMI ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) für zahlreiche schwerwiegende Krankheiten mitverantwortlich, darunter Herzkreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie verschiedene Krebsarten.

Besondere Besorgnis gilt den Auswirkungen von starkem Übergewicht im Kindesalter. Übergewicht in jungen Jahren legt den Grundstein für eine erhöhte Gefährdung im Erwachsenenalter. Betroffene Kinder sehen sich nicht nur mit Atemproblemen konfrontiert, sondern tragen auch ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche, Bluthochdruck, frühe Anzeichen von Herzkreislauf-Erkrankungen sowie psychologische Auswirkungen.

Die globale Entwicklung von 1975 bis 2016

Gemäß den Daten der NCD-RisC waren im Jahr 2016 mehr als 1,9 Milliarden Erwachsene (39 Prozent) über 18 Jahren übergewichtig. Davon waren mehr als 650 Millionen Menschen (13 Prozent) fettleibig. Zum Vergleich: Im Jahr 1975 waren lediglich fünf Prozent der Erwachsenen weltweit adipös – das entspricht einer dreimal niedrigeren Rate zu 2016.

Die Verbreitung von Adipositas ist aktuell in keinem Land der Welt rückläufig oder nähert sich realistisch dem von der WHO festgelegten Ziel an, den Anstieg der Fettleibigkeit bis 2025 zu stoppen. Auch eine Verbesserung der Situation ist nicht in Sicht: Schätzungen des World Obesity Atlas legen nahe, dass im Jahr 2035 mehr als vier Milliarden Menschen weltweit von Übergewicht und Adipositas betroffen sein könnten – sofern keine konkreten Maßnahmen ergriffen werden.

WHO-Region Amerika an der Spitze der Fettleibigkeit

In Nord-, Mittel- und Südamerika wird laut des World Obesity Atlas bis 2035 voraussichtlich einer der global stärksten Anstiege der Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen verzeichnet. Besonders bei Jungen wird ein Anstieg von 20 Prozent im Jahr 2020 auf 31 Prozent im Jahr 2035 vorhergesagt. Mit einem Anteil von knapp der Hälfte der Erwachsenen (47 Prozent der Männer und 49 Prozent der Frauen) mit prognostizierter Fettleibigkeit und einem Anstieg von durchschnittlich 13,5 Prozent schätzen die Wissenschaftler, dass sich die Region Amerika mit Abstand zur fettleibigsten Gegend der Welt entwickeln wird. Im Vergleich zu den Adipositas-Zahlen von 2020, die zwischen 32 bis 37 Prozent lagen, zeigt sich also ein bedenklicher Anstieg.

Die USA an erster Stelle unter den Industrienationen

Der Spitzenreiter unter den weltweiten Industrienationen sind die USA. Im Jahr 2035 werden schätzungsweise 58 Prozent der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten von Adipositas betroffen sein. Im Jahr 2016 noch auf Platz 14, rangieren sie 2035 voraussichtlich auf Platz fünf und gehören damit zu den zehn schwersten Ländern der Welt.

Die Ursachen der amerikanischen Fettsucht sind vielfältig. Dazu gehören hoher Junk-Food-Konsum und begrenzter Zugang zu frischen Lebensmitteln sowie eine Lebensmittelindustrie, die durch gezieltes Marketing ungesunde Essgewohnheiten begünstigt. Erheblicher Bewegungsmangel in der US-amerikanischen Bevölkerung trägt ebenfalls zu diesem Problem bei.

Westpazifik: Pazifische Inselstaaten besonders übergewichtig

Im Westpazifik sticht vor allem eins hervor: Die drastische Zunahme der Fettleibigkeit unter Kindern und Jugendlichen. Von 2020 bis 2035 wird mit einem Anstieg um durchschnittlich 20,5 Prozent der Prävalenz von Adipositas gerechnet – das stellt den größten Anstieg unter Kindern und Jugendlichen weltweit dar. Gemäß dem aktuellen World Obesity Report werde sich die Zahl der stark übergewichtigen Jungen bis 2035 verdoppeln, während sich die Zahl der betroffenen Mädchen sogar verdreifachen werde. Bei den Erwachsenen zeichnet sich eine Verdopplung ab. Bei Männern von acht auf 19 Prozent und bei Frauen von neun auf 16 Prozent.

Die größte Tendenz zur Fettleibigkeit bescheinigt die Prognose zahlreichen Inselstaaten im Pazifik, darunter Tonga, Kiribati, Samoa, Französisch-Polynesien und Mikronesien. Allesamt bilden sie die Spitze der voraussichtlich fettleibigsten Nationen im Jahr 2035. In Tonga und Kiribati etwa werden zwei Drittel der Bevölkerung (67 Prozent) stark übergewichtig sein.

Östlicher Mittelmeerraum am drittstärksten von Fettleibigkeit betroffen

Im östlichen Mittelmeerraum, der Nordafrika und den Nahen Osten umfasst, wird sich den Einschätzungen des World Obesity Atlas vor allem bei jungen Menschen von 2020 bis 2035 eine Verdopplung der Fettleibigkeit bemerkbar machen – von derzeit 11 auf 23 Prozent. Bei Frauen und Männern bahnt sich in dem Zeitraum jeweils ein Anstieg von 11 Prozent an. Bei Männern von 20 auf 31 Prozent und bei Frauen von 30 auf 41 Prozent.

Der Trend rührt Studien zufolge daher, dass sich traditionelle Ernährungsmuster, die viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte enthalten, zu einer zunehmend zuckerhaltigen Ernährung entwickeln. Ähnlich wie in den USA wird auch im Ostmittelmeerraum eine ungesunde Lebensweise zunehmend durch Lebensmittel-Marketing gefördert.

Adipositas: Eine wachsende Epidemie in Europa

Im vergangenen Jahr wies das Regionalbüro Europa der WHO darauf hin, dass weit mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Europa (knapp 60 Prozent) und nahezu jedes dritte Kind im Grundschulalter übergewichtig oder adipös sei. Starkes Übergewicht tritt bei Frauen (24 Prozent) in Europa häufiger auf als bei Männern (22 Prozent). Dabei stehen Übergewicht und Adipositas als Risikofaktoren für frühzeitigen Tod an vierter Stelle in Europa – nach Bluthochdruck, Ernährungsrisiken und Tabakkonsum.

Im Vergleich zu anderen Weltregionen erwartet Europa im Zeitraum von 2020 bis 2035 einen moderaten Anstieg. Ein WHO-Bericht über Adipositas in der Region Europa aus dem Jahr 2022 unterstreicht, dass starkes Übergewicht im europäischen Raum Ausmaße einer Epidemie erreicht habe. Der World Obesity Atlas prognostiziert, dass der Anteil an adipösen Männern in der europäischen Region von aktuell 22 auf 39 Prozent im Jahr 2035 und an adipösen Frauen von 24 auf 35 Prozent zunimmt. Bei Jungen und Mädchen werden noch etwas stärkere Anstiege erwartet.

Deutschland: Anteil der Fettleibigen im europäischen Vergleich

Für Deutschland prognostiziert der World Obesity Atlas, dass 36 Prozent der erwachsenen Bevölkerung 2035 an Fettleibigkeit leiden könnte. Dies entspricht dem Medianwert aller Mitgliedsländer der Europäischen Union. Laut der RKI-Studie Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) von 2021 waren zwischen 2019 und 2020 fast 24 Millionen Menschen (34,5 Prozent) übergewichtig und knapp 13 Millionen Menschen (19 Prozent) adipös.

EU-weit wird die Fettleibigkeitsrate im Jahr 2035 voraussichtlich in einem breiten Spektrum zwischen 24 und 47 Prozent je nach Land liegen. Dabei fällt auf, dass selbst die schlanksten EU-Staaten weit über dem gesunden Bereich liegen.

Die drei schlanksten Länder der EU 2035:

Frankreich (24%) Estland, Italien (28%) Slowenien, Slowakei (31%)

Die drei fettleibigsten Länder der EU 2035:

Irland (47%) Malta (40%) Zypern, Griechenland, Finnland, Portugal (39%)

Die schlankste Region der Welt: Südostasien - Zwischen Übergewicht und Unterernährung

Im Jahr 2020 noch sehr geringe Adipositasraten, wird auch Südostasien mit einem starken Zuwachs von Fettleibigkeit in Verbindung gebracht. Für den Zeitraum von 2020 bis 2035 wird ein Anstieg von drei auf elf Prozent der Mädchen und von fünf auf 16 Prozent der Jungen vorausgesagt. Die Raten für Erwachsene werden sich voraussichtlich verdoppeln, bei Männern von vier auf zehn Prozent und bei Frauen von acht auf 16 Prozent.

Allen voran die wachsende Globalisierung und Verstädterung verändern die Lebensgewohnheiten in der Region. Ungesunde Lebensmittel, schlechte Ernährungsmuster und Bewegungsmangel sind laut WHO auch in dieser Gegend der Erde allgegenwärtig. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung Südostasiens eine doppelte Belastung trägt. Während die Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen in der Region nach wie vor mit Unterernährung kämpfen, konfrontieren Länder mit höherem Einkommen einen rasanten Anstieg von Übergewicht.

Ranking: Die zehn schwersten Länder 2035*

Tonga, Kiribati (67%)

Samoa (66%)

Französisch-Polynesien (65%)

Föderierte Staaten von Mikronesien (64%)

USA (58%)

Saudi-Arabien, Puerto Rico (57%)

Jordanien (56%)

Türkei (55%)

Oman, Kuwait (52%)

Haiti, Katar, Dominikanische Republik (51%)

*geschätzter Anteil der fettleibigen Erwachsenen ab 18 Jahren im Jahr 2035 in Prozent

Quelle: World Obesity Atlas 2023

Ranking 2035: Die zehn schlanksten Länder

Vietnam (7%)

Japan (8%)

Singapur (9%)

Bangladesch, Indien (11)

Nepal, Senegal, Eritrea, Äthiopien, Südkorea, Kambodscha, Osttimor (12%)

Nordkorea (13%)

Sri Lanka, Uganda, Madagaskar (14%)

Niger, Burundi, Afghanistan, Chad, Malawi (15%)

Sambia, Myanmar, Zentralafrikanische Republik, Burkina Faso (16%)

Ruanda, Philippinen, Laos, Demokratische Republik Kongo, Komoren (17%)

Quelle: World Obesity Atlas 2023

