Autohersteller Effizienter und elektrischer: Das neue BMW-Werk in Ungarn soll zum Vorbild werden

Der BMW-Konzern will seine Fertigungsstrukturen radikal umbauen. Blaupause für den Neustart wird das neue Werk in Ungarn sein, das ab 2025 die Produktion aufnehmen soll. Den Grundstein für den neuen Standort in Osteuropa legte Produktionschef Milan Nedjelkovic am Mittwoch in Debrecen im Osten Ungarns, eine Autostunde von der ukrainischen Grenze entfernt.

„Wir haben die Möglichkeit, eine komplett neue Fertigungsstruktur zu schaffen“, sagte BMW-Produktionsvorstand Nedjelkovic. Verglichen mit den heutigen Werken solle die Effizienz um 25 Prozent gesteigert werden. Die neue Produktionsstruktur soll anschließend im Stammwerk in München übernommen und dann auf alle BMW-Fabriken weltweit ausgerollt werden. Im neuen Werk will BMW die Zahl der Arbeits- und Produktionsschritte reduzieren, sich stärker auf Elektroautos konzentrieren und einen vernetzten Datenaustausch von den Zulieferern bis zur Endmontage ermöglichen.