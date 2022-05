Autohersteller VW-Chef Diess weist Kritik an Softwareeinheit Cariad zurück

Ein Chipdeal mit Qualcomm soll die Softwareentwicklung bei VW vorantreiben. Von seinen Kritikern fordert VW-Chef Herbert Diess mehr Zusammenarbeit.

Der Volkswagen-Chef fordert die internen Kritiker im Konzern auf, mehr mit der Softwareeinheit Cariad zu kooperieren. (Foto: dpa) Herbert Diess

Düsseldorf Volkswagen wird bei der Entwicklung des automatisierten Fahrens mit dem US-Chipkonzern Qualcomm zusammenarbeiten. Am Dienstag verkündete der Autobauer die Zusammenarbeit mit dem Chipunternehmen. Das Handelsblatt hatte bereits am Montag darüber berichtet.

In einem Post auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn macht VW-Chef Herbert Diess die Kooperation öffentlich. Dabei nahm er auch die Kritiker von VWs Softwareeinheit Cariad in die Pflicht. Es sei eines der ambitioniertesten Projekte der Industrie und es werde zwei Modellzyklen benötigen, um das Zukunftsgeschäft zu erschließen.

„Den internen Kritikern im Konzern möchte ich daher sagen: Es ist besser, gemeinsam an Fortschritten zu arbeiten, als sich nur zu beschweren“, schreibt Diess in seinem Post, dem er ein Foto beigefügt hat, in dem er zusammen mit dem Qualcomm-Chef Cristiano Amon und dem Qualcomm-Automotive-Chef Nakul Duggal zu sehen ist.

VW Software-Tochter Cariad: Branche kritisierte Performance