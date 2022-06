Autoindustrie Keine Zukunft für Verbrenner: ZF stellt größtes Getriebewerk auf Elektromobilität um

Einer der größten deutschen Autozulieferer will noch stärker als bekannt auf Elektromobilität setzen. Das spürt nun das größte Getriebewerk des Konzerns.

ZF-Vorstandschef Wolf-Henning Scheider: Deutschlands großer Getriebespezialist muss auf Elektromobilität umstellen. (Foto: Reuters) ZF ist auf dem Weg zum Elektrozulieferer

Bochum. Erstpublikation: 01.06.2022, 15:42 Uhr Der süddeutsche Autozulieferer ZF Friedrichshafen beschleunigt den Abschied vom Verbrennungsmotor und will sich schneller der Elektromobilität zuwenden. „Wir befinden uns in Gesprächen über die Produktion von hochwertigen Elektrokomponenten in unserem Getriebewerk im Saarland“, sagte ZF-Vorstandschef Wolf-Henning Scheider am Mittwoch auf dem CAR-Fachsymposium in Bochum.

Die Fabrik in Saarbrücken ist mit rund 9000 Beschäftigten der größte und wichtigste Getriebestandort im gesamten ZF-Konzern. Der Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb ist vor allem für die Automobilzulieferer ein zum Teil schmerzlicher Prozess, bei dem auch immer wieder Arbeitsplätze verloren gehen.

ZF muss für seine größte Fabrik im Saarland ein tragfähiges Zukunftskonzept für die Zeit ohne Verbrennungsmotor entwickeln. Die Aussage von Vorstandschef Scheider ist ein erster konkreter Hinweis darauf, dass der Zulieferkonzern auf jeden Fall an diesem Standort festhalten und dort auch auf längere Sicht Antriebskomponenten fertigen wird.

