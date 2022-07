Autoindustrie „Wir brauchen radikale Schritte“ – VW-Tochter Audi will Fabrikkosten halbieren

Die Volkswagen-Tochter stellt die Werke auf Elektroautos um. Nach dem Führungswechsel in Wolfsburg hofft die Audi-Spitze auf mehr Spielräume.

Audi plant radikalen Umbau. (Foto: Audi) Audi-Montage in Ingolstadt

Ingolstadt, Düsseldorf Die Volkswagen-Tochter Audi will die Fabrikkosten in den kommenden Jahren halbieren. „Eine Halbierung der Fertigungskosten heißt eine Halbierung der Stunden pro Fahrzeug“, sagte Audi-Produktionsvorstand Gerd Walker in Ingolstadt. Zudem sollen die beiden großen deutschen Audi-Werke Ingolstadt und Neckarsulm ab 2026 und 2027 in erster Linie Elektroautos produzieren. „Dafür brauchen wir radikale Schritte“, sagte Walker.

Der Vorstand ließ offen, wann Audi das Effizienzziel erreichen will und wie viel der Autobauer dabei konkret einsparen wird. Die bis 2029 geltende Beschäftigungssicherung für die deutschen Werke gelte weiter. Um die Effizienz zu steigern, will Audi die Produktion hochfahren und mittelfristig drei Millionen Autos pro Jahr bauen. 2021 kam das Unternehmen auf knapp 1,7 Millionen Fahrzeuge.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen