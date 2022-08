Automobilindustrie Chinesische Autohersteller wollen Europa erobern – setzen aber vielleicht auf die falschen Modelle

BYD, Great Wall und Nio setzen deutsche Autobauer unter Druck. Die chinesischen E-Autos scheinen konkurrenzfähig – und doch könnte der Plan nach hinten losgehen.

Das im vergangenen Jahr in München präsentierte SUV soll sich in der oberen Mittelklasse etablieren. (Foto: Reuters) Wey Coffee 01

Düsseldorf, Stuttgart Innerhalb weniger Tage haben sich zwei chinesische Autogiganten in Deutschland angekündigt: Anfang 2023 werden BYD und Great Wall Motor (GWM) erste Elektroautos auf dem deutschen Markt anbieten. Die technischen Daten sind beeindruckend, die Preise eine Kampfansage. Modelle wie der Seal von BYD sind in China schon ab umgerechnet etwa 32.000 Euro erhältlich.

Vom kommenden Montag an wird BYD, Chinas größter Elektroautobauer, in Den Haag zwei Tage lang seine Europa-Strategie vorstellen. Die Fahrzeuge dürften erst der Anfang sein. „In drei Jahren könnte ein erster chinesischer Hersteller ein eigenes Werk in Europa, wenn nicht sogar in Deutschland aufstellen“, erwartet Ralf Gaydoul, Partner bei der Unternehmensberatung Horváth.

Chinas Autohersteller greifen Premiumsegment an

Er berät chinesische Kunden bei ihrem Markteintritt in Europa. „Die Chancen für die chinesischen Autobauer stehen derzeit grundsätzlich sehr gut, da aufgrund der Lieferengpässe die europäischen Fahrzeughersteller nicht lieferfähig sind“, sagt Gaydoul.

