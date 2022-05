Berliner Luft-Likör Dieser Likörhersteller legt sich mit dem Handel an - weil er höhere Preise durchsetzen will

Erlfried Baatz sanierte Schilkin und machte den Minzlikör zum Kultgetränk. Nun beliefert er viele Supermärkte nicht, weil diese seine Preisforderungen nicht erfüllen.

Unter dem früheren Chef von Henkell und Radeberger wurde der Pfefferminzlikör „Berliner Luft“ zum Kultgetränk. Schilkin-Chef Erlfried Baatz

Berlin Im beschaulichen Alt-Kaulsdorf im Osten der deutschen Hauptstadt ist die Berliner Luft meist frisch und klar – wie der gleichnamige Pfefferminzlikör. In der backsteinernen Fabrik hat Unternehmer Sergei Schilkin vor 70 Jahren das Rezept für die Spirituose erdacht.

In der Clubszene avancierte die Berliner Luft in den letzten Jahren zum Kultgetränk – ähnlich wie zuvor schon der traditionsreiche Jägermeister. Studenten und Touristen verbreiteten den Minzlikör von Berlin aus in der ganzen Republik. Firmenchef Erlfried Baatz erklärt den Erfolg der Berliner Luft so: „Wenn die Leute beim Feiern Bier, Whisky und Schnaps durcheinandertrinken, bekommen sie irgendwann schlechten Atem. Wer noch etwas vorhat, erfrischt sich gerne mit unserem Minzlikör.“