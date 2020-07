Bernard Krone , Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bernard Krone Holding „In der Landwirtschaftsbranche steckt großes Potenzial“

Bernard Krone, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bernard Krone Holding, stellte sich bei „Chef zu gewinnen“ einen Vormittag lang den Fragen von Oberstufenschülern des Gymnasiums Arnoldinum in Steinfurt.

Herr Krone, warum haben Sie sich nach dem Abitur erst einmal für eine Ausbildung entschieden?

Ich wollte auf eigenen Beinen stehen, deshalb bin ich mit 19 Jahren ausgezogen – nach Schleswig-Holstein – hatte meine erste eigene Wohnung. Das hat mir unheimlich gut getan. Für den Industriemechaniker als Ausbildungsberuf habe ich mich entschieden, weil ich praktisch arbeiten wollte. Nach der Lehre habe ich noch ein halbes Jahr Work & Travel in Irland gemacht und ein halbes Jahr in den USA in einer unserer Niederlassungen gearbeitet, bevor ich ein duales BWL-Studium absolviert habe.

Auf wen müssen Sie als Chef hören?

(lacht) Auf meine Frau natürlich und auf meine Kinder. Die sind 8 und 11 Jahre – und haben auch schon zu vielen Dingen eine Meinung. Und ich lege viel Wert auf den Rat meines Vaters. Er ist zwar aus dem Tagesgeschäft längst ausgeschieden, aber er ist ein wichtiger Mahner im Hintergrund, wenn er beobachtet, dass beispielsweise in einem Bereich etwas nicht gut läuft. Seine Meinung schätze ich wirklich sehr. Generell habe ich als Familienunternehmer keinen Chef über mir. Aber: Ich bin meiner gesamten Belegschaft – jedem einzelnen Mitarbeiter – Rechenschaft schuldig, dass ich meinen Job möglichst gut mache und damit ihre Arbeitsplätze erhalte.

Haben die letzten beiden Dürrejahre, 2018 und 2019, zu Umsatzeinbußen bei Krone geführt?

Wir haben das insgesamt kaum gemerkt, denn die Dürre war regional sehr punktuell – hier bei uns im Norden und auch im Osten. In Süddeutschland dagegen hat es ausreichend geregnet und gute Ernten gegeben. Da haben die Landwirte von den angezogenen Preisen profitiert – und zum Teil auch kräftig in neue Maschinen investiert. Aber wir merken jetzt – nach dem zweiten Dürrejahr – das viele Landwirte in Deutschland mit großen Investitionen etwas zurückhaltender sind. Zum Glück geht es gerade in den USA bei der Nachfrage wieder aufwärts und auch in Russland. Als globales Unternehmen können wir also regionale Ereignisse und Besonderheiten gut ausgleichen.

Der Klimawandel ist in aller Munde. Welche Rolle spielt das Thema bei Krone?

Eine sehr große – und wir arbeiten da an vielen Projekten. Beispielsweise versuchen wir, unser Werk in Spelle klimaneutral zu betreiben. Außerdem sind wir an einigen Start-Ups beteiligt, unter anderem an Rytle. Die arbeiten mit ihren E-Bikes daran, die letzte Meile zum Kunden in der Logistik grüner zu gestalten. Denn auch wenn alle immer mehr Klimaschutz wollen, bestellen wir auf der anderen Seite fast täglich im Internet bei Amazon, Zalando und Co. Da sehe ich viel Potenzial vor allem die Innenstädte dauerhaft zu entlasten.

Bei unseren Maschinen sind wir abhängig davon, welche Motoren gebaut werden. Noch gibt es einfach keine Ersatzantriebe in der Größenordnung, die wir für unsere Landmaschinen und Fahrzeuge benötigen. Für mich ist Wasserstoff die ganz große Hoffnung, wenn es um Antribe der Zukunft geht – gerade auch für so leistungsstarke Maschinen, die wir in der Landwirtschaft oder auch bei den Nutzfahrzeugen brauchen.

Wie verändert die Digitalisierung Ihre Branche?

Auch in der Landwirtschaft ist längst Hightech eingezogen, beispielsweise bei den Erntetechniken. Automatische Sensoren an unseren Erntemaschinen steuern beispielsweise, welche Schnittlänge optimal für die Futterqualität ist oder wie das Futter treffsicher vom Häcksler in den nachfolgenden Abfuhrwagen geblasen wird. Außerdem wird sicherlich auch das Thema autonomes Fahren in den nächsten Jahren in der Landwirtschaft Einzug halten. In unserer Branche steckt viel Potenzial für Innovationen.

Können Sie ein paar Beispiele nennen?

Der Klimawandel macht Forschung und Entwicklung unverzichtbar – auch für die Landwirtschaft. Ein Trend ist beispielsweise vertical farming – zu deutsch: vertikale Landwirtschaft. Es gibt heute schon riesige Hallen vor den Toren New Yorks und Amsterdam, in denen werden in Regalen mit künstlichem Sonnenlicht Salate in Nährlösung gezüchtet – das ganze Jahr über. Wie der Salat schmeckt, ob eher herb, salzig oder süßlich, kann über die Nährlösung beeinflusst werden. Ob das wirklich gute Lebensmittel sind, die unter solchen Bedingungen geerntet werden, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Das Beispiel zeigt aber vor welchen großen Herausforderungen und Veränderungen die Landwirtschaft weltweit aktuell steht.

Wie viel Stunden arbeiten Sie pro Woche?

Im Schnitt bin ich täglich sicherlich zehn Stunden im Büro. Ich versuche möglichst oft, um 19 Uhr zuhause zu sein, damit ich meine Kinder abends noch sehe, wir gemeinsam essen können und ich sie mit ins Bett bringen kann. Später abends beantworte ich häufig dann zuhause auf dem Sofa noch einige E-Mails – und habe in der Regel keine neuen Mails mehr im Postfach, wenn ich abends schlafen gehe.

Herr Krone, ich danke Ihnen für das Gespräch.

