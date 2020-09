Mindshift-Podcast Hans-Dietrich Reckhaus: „Mit allen Mitteln, die ich habe, bekämpfe ich den eigenen Markt“

Insekten schnell und effektiv töten – dafür war Familienunternehmer Hans-Dietrich Reckhaus Experte. Inzwischen rettet er sie. Im Podcast spricht er über die Kehrtwende.

Bonn Heute zu Gast bei Handelsblatt-Mindshift ist Hans-Dietrich Reckhaus. Das Töten von Insekten war lange Zeit ein gutes Geschäft für den Bielefelder, der in zweiter Generation ein mittelständisches Familienunternehmen leitet. „Meine Produkte haben Milliarden Insekten auf dem Gewissen“, sagt Reckhaus in der neuen Podcast-Folge. „Ich habe nie darüber nachgedacht, ob Insekten wertvoll sind.“

Doch inzwischen sägt der Unternehmer an dem Ast, auf dem er sitzt. Er rettet die Nützlinge – und das mit Leidenschaft. Wir sprechen in der neuen Podcast-Folge von Mindshift mit dem Unternehmer über seine erstaunliche Verwandlung vom Insektenbekämpfer zum Fliegenretter und darüber, wie man radikal und konsequent neu wirtschaftet.

Für die wohlklingende Mission muss der Familienunternehmer aber ordentlich Federn lassen bei Umsatz und Gewinn – und die Kollegen aus der Branche sind auch nicht gerade gut auf Reckhaus zu sprechen. „Meine Branche steht nicht mehr hinter mir. Ich bin im Verband der chemischen Industrie in Frankfurt. Wir kennen uns alle, aber ich werde nicht mehr eingeladen“, sagt Reckhaus im Gespräch. „Ich bin jetzt das grüne oder schwarze Schaf der Branche. Man mag eben nicht so gern als Insektenbekämpfer über den Wert von Insekten reden.“

Hans-Dietrich Reckhaus ist aber auch ein Pionier. Mit seiner Geschichte zeigt er, wie man sein eigenes Geschäftsmodell und eine ganze Branche revolutionieren kann. Er ist überzeugt: „Ich störe natürlich, ich tue weh, und das ist gut. Weil dieser Markt einfach viel zu groß ist. Und ich setze mich mit aller Kraft, die ich habe, dafür ein, dass dieser Markt kleiner wird.“

Wir sprechen mit Hans-Dietrich Reckhaus darüber, was ihn dazu gebracht hat, sein Geschäftsmodell radikal infrage zu stellen. Er erklärt, wie sein Arbeitsalltag als Insekten-Lobbyist aussieht – und von was er in Zukunft überhaupt noch leben kann.

