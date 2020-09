Mindshift-Podcast Marie-Agnes Strack-Zimmermann: „Das Leben ist kein Ponyhof – da muss man sich durchsetzen“

Die Liberale will in Düsseldorf Oberbürgermeisterin werden. Im Podcast spricht sie über Guerilla-Wahlkampf, ihre Großmütter – und verbale Raufereien.

Düsseldorf Heute zu Gast bei Handelsblatt-Mindshift ist die Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist ein Phänomen – und das weiß sie auch. „Der Name zu lang. Die Haare zu weiß. Das Mundwerk zu lose.“ Mit diesen Worten charakterisiert sie nicht nur sich selbst, mit diesen Worten wirbt die 62-Jährige auf Plakaten und im Internet für sich. Sie will am Sonntag Oberbürgermeisterin von Düsseldorf werden.

Und damit nicht genug. „Ihr Motorrad zu luftverschmutzend. Ihre Partei FDP zu klein. Ihr Geschlecht zu weiblich.“ Es wären eigentlich drei weitere gewichtige Gründe dafür, warum sie keine aussichtsreiche Kandidatin ist. Und doch – oder genau deshalb – will die Liberale es schaffen, die erste Oberbürgermeisterin ihrer Heimatstadt zu werden, wie Strack-Zimmermann in der neuen Podcast-Folge von Handelsblatt Mindshift erklärt.

Umfragen sehen sie bei knapp 20 Prozent, und damit deutlich hinter Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD) und dem Kandidaten der CDU, Stephan Keller. Ihre Fans sehen sie vorne. Ziel ist es, in die Stichwahl zu kommen. Und dann ist alles möglich.

Frauen treten bei Bürgermeisterwahlen bisher selten an. Entsprechend gering ist ihr Anteil in politischen Führungspositionen deutscher Stadtstaaten, Städte und Kommunen. Er liegt laut Gleichstellungsatlas der Bundesregierung bei elf Prozent. In Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit mit Henriette Reker in Köln nur eine Oberbürgermeisterin. Doch „Stratzi“, so ihr Spitzname, will es in der Landeshauptstadt wissen: „Ich würde nicht antreten, wenn ich nicht glauben würde, dass ich so was gewinnen könnte.“

Das Oberbürgermeisteramt in Düsseldorf wäre die Krönung ihrer langen politischen Karriere. Strack-Zimmermann sitzt nicht nur seit vielen Jahren im Stadtrat von Düsseldorf, sondern seit 2013 auch für die FDP im Bundestag. Sie ist eine zierliche Person mit glatten, kurzen, grauen Haaren. Ihr Lieblingsoutfit sind Hose, Bluse und flache Halbschuhe. Sie ist mit dem 17 Jahre älteren ehemaligen Verlagsmanager Horst Strack-Zimmermann verheiratet. Von ihm hat sie auch ihren Doppelnamen.

„Ich bin Motorradfahrerin. Da heißt es immer: Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Das heißt, man muss das Ziel im Auge haben, und das habe ich.“ Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Ihr Mädchenname lautete Jahn. Sie ist Mutter von drei erwachsenen Kindern und hat zwei Enkelkinder. Im politischen Schlagabtausch ist sie gefürchtet. Sie formuliert schnell, klar und laut. Über sich selbst sagt sie bei Handelsblatt Mindshift: „Ich bin auf die Welt gekommen, und der Lärm begann. Ich hatte große Brüder, ich bin sehr temperamentvoll. Und ich hatte große Vorbilder in meinen Eltern und Großmüttern. Eine meiner Großmütter ist unmittelbar nach dem Krieg in den Heidelberger Stadtrat gewählt worden.“

In ihrem Wahlkampf in Düsseldorf, in dem sie sich vor allem für eine bessere Verkehrspolitik und mehr Bildung einsetzt, schreckt sie selbst nicht vor Guerilla-Aktionen zurück. So hat sie auf Sylt, rund 660 Kilometer von der heimischen Kö entfernt, unerlaubterweise plakatieren lassen.

Der Slogan „Hier weht frischer Wind. Zuhause bald auch.“ brachte ihr viel Kritik, aber auch Sympathien ein. Sie erklärte die Aktion so: „Man muss dahin gehen, wo die Menschen sind. Viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind in der Urlaubszeit während Corona lieber im Heimaturlaub oder auf ihrer liebsten Nordseeinsel.“

Die Tücken des Lokalwahlkampfs hat sie aber auch schon zu Hause provoziert und zu spüren bekommen. So bekommt sie im Düsseldorfer Stadtteil Hamm schlechte Kritiken, als sie sich dafür einsetzt, dass dort die Nahversorgung besser ausgebaut wird. Sie sagt: Das wäre gut, um mal schnell ein Glas Nutella kaufen zu können. Auf Facebook geht es sofort rund. Nutzer fragen, ob sie wisse, wie viel Zucker und Palmöl in Nutella stecken würde.

Für einen größeren Eklat sorgt allerdings ihr Wahlkampfleiter. Er verursacht im Endspurt des Wahlkampfs auf einer der Düsseldorfer Boulevards einen schweren Verkehrsunfall – mit 0,8 Promille im Blut.

Strack-Zimmermann bringt das nicht ab vom Kurs. In der aktuellen Mindshift-Folge erklärt sie: „Ich bin Motorradfahrerin. Da heißt es immer: Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Das heißt, man muss das Ziel im Auge haben, und das habe ich.“ Und weiter: „Das Leben ist kein Ponyhof. Da muss man sich durchsetzen.“

