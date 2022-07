Cariad Kompromiss im Streit um Software bei VW

Monatelang wurde bei Volkswagen um die Zukunft der Software-Tochter Cariad gestritten. Nun ist eine Einigung greifbar – mit einem Gewinner.

Der VW-Chef stand unter Druck, ein Konzept zur Lösung der Probleme bei der Softwaretochter Cariad zu finden. (Foto: Volkswagen AG) Herbert Diess

Wolfsburg In den zwei Jahren seit ihrer Gründung hat die VW-Softwaretochter Cariad dem Konzern vor allem Probleme bereitet. Zeitpläne für neu entwickelte Software wurden nicht eingehalten. Wichtige Modellprojekte sind dadurch in Verzug geraten – vor allem bei den Premiummarken Audi und Porsche. Die Probleme führten auch zu Spannungen zwischen Konzernchef Herbert Diess, Audi-Chef Markus Duesmann und Porsche-Chef Oliver Blume.

Der Aufsichtsrat hatte Diess, bei dem im Vorstand die Verantwortung für Cariad liegt, unter Zugzwang gesetzt. Bis zum nächsten Treffen des Kontrollgremiums in der kommenden Woche muss Diess sein Lösungskonzept präsentieren. Nun ist der Kompromiss so gut wie fertig, wie es in Konzernkreisen in Wolfsburg heißt. Ein letzter Feinschliff müsse in den kommenden Tagen noch bewältigt werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen