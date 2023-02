Abschlussprüfung Konkurrenz zu den „Big Four“: Wirtschaftsprüfer Mazars will Mandat im Dax erobern

Die Prüfungsgesellschaft wächst stark und hat bedeutende Kunden wie UBS Europe gewonnen. Deutschlandchef Christoph Regierer plant nun den nächsten Schritt.

Düsseldorf n F

Die Franzosen gehören zu den Top-Ten-Wirtschaftsprüfern in Deutschland. (Foto: Mazars) Bürogebäude von Mazars

Der Wirtschaftsprüfer Mazars rüstet sich für die Übernahme eines Mandats in Deutschlands erster Börsenliga. „Wir investieren besonders in Deutschland in den nächsten Jahren sehr stark“, sagte der Deutschlandchef des französischen Unternehmens, Christoph Regierer, im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Unser Ziel ist es, perspektivisch ein Dax-40-Mandat in der Abschlussprüfung zu gewinnen.“

Der Dax wird nahezu komplett von den „Big Four“ PwC, Deloitte, EY und KPMG dominiert. Nur die Prüfungsgesellschaft BDO hat mit SAP aktuell ein einzelnes Mandat. Mazars steht nach Umsatz an Position sieben der Branche in Deutschland und zählt damit zur Gruppe der sogenannten „Challenger“ im Prüfungsgeschäft.

Mazars wolle keine „neue Big-Four-Gesellschaft“ werden, sondern fühle sich in der Position des Herausforderers wohl, sagt Regierer. „Aber wir werden uns personell und technologisch auf den nächsten großen Schritt vorbereiten.“ Die Finanzierung der Investitionen sieht er nach dem Wachstum der vergangenen Jahre gesichert.